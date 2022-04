Freerunning-Action im Erlebnispark: Jason Paul's Wild Ride

für Jason Paul und Co. in diesem Fall den idealen Schauplatz, für eine Parkour-Session der Extra-Klasse. So lassen sich die drei Freerunning-Freunde den Spaß nicht nehmen, sich mit Challenges herauszufordern, die man so noch nie gesehen hat: Ob artistische Kletteraktionen in einem schwindelerregenden Holzgerüst, das Überwinden von meterweiten Distanzen in extremen Höhen oder riskante Sprünge über eine fahrende Achterbahn. In "Jason Paul's Wild Ride" ist der Name Programm!

Besonders macht "Jason Paul's Wild Ride" neben der schwindelerregenden Freerunning-Action, die sich ständig wechselnde Perspektive zwischen First Person View (FPV) und Point of View (POV). Die von Paul Kuhn geflogene Kameradrohne wirkt inmitten der spektakulären Action manchmal so natürlich, dass man sie mit einem vierten Freerunner verwechselt...

Besonders macht "Jason Paul's Wild Ride" neben der schwindelerregenden Freerunning-Action, die sich ständig wechselnde Perspektive zwischen First Person View (FPV) und Point of View (POV). Die von Paul Kuhn geflogene Kameradrohne wirkt inmitten der spektakulären Action manchmal so natürlich, dass man sie mit einem vierten Freerunner verwechselt...

Besonders macht "Jason Paul's Wild Ride" neben der schwindelerregenden Freerunning-Action, die sich ständig wechselnde Perspektive zwischen First Person View (FPV) und Point of View (POV). Die von Paul Kuhn geflogene Kameradrohne wirkt inmitten der spektakulären Action manchmal so natürlich, dass man sie mit einem vierten Freerunner verwechselt...

Jason Paul unterstreicht die hohen Anforderungen seiner jüngsten Freerunning-Challenge: Gerade Aktionen, die sich in großen Höhen abspielen, und dann noch Interaktionen mit einer sich schnell bewegenden Achterbahn einschließen, erfordern ein enormes Maß an Aufmerksamkeit und perfektes Timing. Umso erstaunlicher, dass man Jason und Co. diese Art Stress zu keiner Zeit anmerkt!

Jason Paul unterstreicht die hohen Anforderungen seiner jüngsten Freerunning-Challenge: Gerade Aktionen, die sich in großen Höhen abspielen, und dann noch Interaktionen mit einer sich schnell bewegenden Achterbahn einschließen, erfordern ein enormes Maß an Aufmerksamkeit und perfektes Timing. Umso erstaunlicher, dass man Jason und Co. diese Art Stress zu keiner Zeit anmerkt!

Jason Paul unterstreicht die hohen Anforderungen seiner jüngsten Freerunning-Challenge: Gerade Aktionen, die sich in großen Höhen abspielen, und dann noch Interaktionen mit einer sich schnell bewegenden Achterbahn einschließen, erfordern ein enormes Maß an Aufmerksamkeit und perfektes Timing. Umso erstaunlicher, dass man Jason und Co. diese Art Stress zu keiner Zeit anmerkt!