jetztaberwirklich: Zwischenziele vs. innerer Schweinehund

Hallo Dominik, happy new year! Das neue Jahr ist gerade ein paar Tage alt – verrätst du uns deinen Neujahrsvorsatz für 2021?

Dominik Landertinger: Ganz ehrlich, ich war noch nie der Typ für Neujahrsvorsätze. Ich bin generell ein Mensch, der sich Ziele setzt und hart daran arbeitet, sie zu erreichen. Ganz egal, ob das zu Neujahr oder an einem anderen Tag im Jahr ist. Und es geht ja dann sowieso darum, Schritt für Schritt daran zu arbeiten, seine Ziele zu erreichen und nicht aufgeben, bevor man sie erreicht hat.

Dominik Landertinger - Meister des Timings © Markus Berger / Red Bull Content Pool

Du war als Spitzensportler ein "professioneller Zielsetzer": Weltcuprennen, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele – worauf kommt es beim "sich Ziele setzen" an?

Dominik Landertinger: Da tickt jeder anders. Man muss zuerst herausfinden, welcher Ziele-Typ man ist. Für mich war es immer wichtig, sehr anspruchsvolle Ziele zu definieren. Mir meine Ziele so hoch zu stecken, dass sie eine richtige Challenge sind, ich aber weiß, dass ich sie mit Konsequenz und Disziplin erreichen kann. Dann habe ich mir Zwischenziele gesetzt, auf die ich mich fokussieren konnte und mich step by step meinem großen Ziel nähern konnte. So ist bei mir richtig was weitergegangen im Training und in den Wettkämpfen.

Dominik, du bist ja jetzt "Biathlon-Pensionist". Hat sich das "Ziele setzen" abseits des Spitzensports für dich verändert oder bist du privat genau so hartnäckig wie als Biathlon-Profi?

Dominik Landertinger: Ich bin gerade dabei, mein eigenes Business im Bereich Leistungsdiagnostik und Trainingsplanung aufzubauen. Und bin hier genau so konsequent wie im Sport. Ich glaube, ob man Profisportler ist oder seine eigenen Projekte und Träume verwirklichen will ist im Endeffekt nicht so wichtig: Man muss konsequent und diszipliniert daran arbeiten, sonst wird man nur schwer erreichen.

Was sind deine persönlichen Zwischenziele für 2021?

Dominik Landertinger: Mein Ziel ist, meine BWL-Weiterbildung 2021 gut abzuschließen und mit meinen eigenen Projekten, die ich in den vergangenen Monaten intensiv geplant habe, im Frühjahr gut loszustarten. Sportlich werde ich 2021 keine Bäume ausreißen und es ruhig angehen. Ich werde bei ein paar kleineren Hobbyevents mitmachen, aber die Prioritäten liegen heuer eindeutig auf meinem eigenen Business.

Wie schafft man es, die Motivation der Ziel-Definition auch in die Ziel-Umsetzung zu transferieren?

Dominik Landertinger: Ganz wichtig ist es, dass man sich Ziele setzt, die man auch erreichen kann. Es bringt nichts, sich einen Ironman-Start vorzunehmen, wenn man erst mit dem regelmäßigen Laufen beginnen will. Ganz im Gegenteil: So erreicht man innerhalb kurzer Zeit nur eine gewisse Demotivation, die dazu führt, dass man gar nicht mehr an seinem Ziel arbeitet. Darum sind realistische Ziele und kleinere Zwischenschritte immer wichtig, um immer wieder Erfolgserlebnisse feiern zu können. So kann man das Motivationslevel auf längere Zeit hochhalten. Dann kann man seine Ziele immer höher schrauben.

Aber wie kann man diesen oft unglaublich konsequenten inneren Schweinehund besiegen, der uns doch allen oft einen Strich durch die Neujahrsvorsatz-Rechnung macht?

Dominik Landertinger: Ich glaube, der größte innere Schweinehund ist die Disziplin. Das könnt ihr mir glauben: Es war auch für mich in der aktiven Zeit nicht immer lustig, um 6.30 Uhr aufzustehen müssen und zu wissen, dass wieder ein harter Trainingstag ansteht. Aber ich wusste, wenn ich meine Ziele erreichen will, muss ich es durchziehen. Ich wäre auch oft gern im Bett liegen geblieben. Aber genau das sind die entscheidenden Momente: Wenn es 'ungemütlich' wird, muss man es schaffen, seine Komfortzone zu verlassen. Und genau hier kann man die Motivation des neuen Jahres nutzen, um einen extra Push zu haben. Und wenn man es ein paar Tage lang geschafft hat, ist der erste Schritt gesetzt. Man merkt rasch, dass man mental schnell umschaltet und stolz auf sich selbst ist, anstatt darüber nachzudenken, ob man jetzt wirklich die Laufschuhe schnüren will. Jetzt geht es darum, eure Ziele immer im Fokus zu behalten und den inneren Schweinehund an der kurzen Leine zu halten. Und wenn ihr erst die ersten Zwischenziele erreicht habt, wird es immer leichter von der Hand gehen.