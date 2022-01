Nächster Karriere-Meilenstein für Johannes Lamparter

Was für eine Leistung von Kombinierer Johannes Lamparter ! Mit seinen Weltcupsiegen zwei und drei sammelte der 20-Jährige nicht nur mächtig viel Selbstvertrauen, sondern entriss dem Norweger Jarl Magnus Riiber das Trikot des Führenden im Gesamtweltcup. Es ist der nächste Karriere-Meilenstein des nordischen Kombinierers, dessen Stern 2021 mit seinem Doppel-Weltmeistertitel bei der Nordischen Ski WM in Oberstdorf so richtig aufging.

"Die WM ist Geschichte, für mich ist das abgehakt", betont Johannes Lamparter. "Ich weiß, dass damals alles perfekt gelaufen ist, aber ich schwelge nicht in Erinnerungen, sondern habe mir schon wieder neue Ziele gesetzt. Ich möchte mich nicht auf diese Titeln ausruhen, sondern muss immer weiterarbeiten und mich immer weiter verbessern. Es macht gerade auf jeden Fall sehr sehr viel Spaß."

"My Signature Move" – Johannes Lamparter

01 200-Punkte-Wochenende

Den Grundstein für den Doppelsieg in Klingenthal legte der 20-Jährige auf der Skisprungschanze. Am Samstag ging er nach einem tollen Sprung mit nur 9 Sekunden Rückstand auf die Loipe und setzte sich im Zielsprint in der 10-km-Lopie gegen den Esten Kristjan Ilves durch. Am Sonntag gelang Johannes Lamparter quasi ein Start-Ziel-Sieg.

Johannes Lampartner ist voll fokussiert. © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool „Es war ein richtig cooles Wochenende für mich, ich bin jetzt in Gelb. Es kann auf alle Fälle so weitergehen.“ Johannes Lamparter

Nach seinem Sprungsieg ging er mit vier Sekunden Vorsprung in das 10-Kilometer-Rennen und zeigte auf der Loipe seine Topform. Er ließ auch die stärksten Langläufer im Feld nicht wirklich näherkommen und attackierte auf der letzten der fünf 2-km-Schleifen. Seine Kontrahenten konnten nicht folgen und so konnte der Tiroler den Zieleinlauf sogar etwas genießen – mit dem Wissen, dass er sich damit einen Kindheitstraum erfüllen und zum ersten Mal in seiner Karriere das gelbe Trikot tragen wird.

02 Jump & Run

Johannes Lamparter bewies in Klingenthal wieder einmal sein riesiges Talent sowohl auf der Schanze als auch in der Loipe, in der er als Leichtgewicht seinen Konkurrenten vor allem in den Anstiegen mit seinem Tempo richtig wehtun kann.

Johannes Lamparter attackiert als Leichtgewicht vor allem im Anstieg © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool

"Ich glaube, ich kann sowohl ein Springen gewinnen, wenn ich in Topform bin, aber auch die schnellste Laufzeit laufen. Aber es geht auch immer um die Tagesverfassung, manchmal gelingt dir das eine besser oder das andere", betont Johannes Lamparter. "Aber ich würde mich selber als ausgeglichen einstufen. Ich glaube, dass es das auch braucht, man muss in beiden Disziplinen wirklich auch top sein, wenn man ganz vorne dabei sein will. Das probiere ich auch, meinen Fokus auf beide Disziplinen zu richten. Ich weiß, dass ich noch besser werden muss."

Und wer weiß, wenn Johannes Lamparters Leistungskurve weiterhin so steil nach oben zeigt ... was dann noch alles möglich ist in der laufenden Saison und darüber hinaus!