Teil dieser Story Johannes Lamparter Austria Profil ansehen

Hi Johannes, sagt dir ein gewisser Trond Einar Elden etwas?

Johannes Lamparter: Ganz ehrlich, vor der WM habe ich nicht gewusst, wer das ist. Seit der WM sagt er mir was, weil ihm ja das gleiche Kunststück gelungen ist wie mir. Damals war ich aber noch nicht mal auf der Welt.

Johannes Lamparter mit seiner Berufsausrüstung © Markus Berger / Red Bull Content Pool

Gold bei den Junioren und bei den "Erwachsenen" innerhalb weniger Wochen! Das klingt komplett crazy – kannst du es schon realisieren, was dir da in der Nordischen Kombination gelungen ist?

Johannes Lamparter: Schön langsam wird's auch für mich real. In den ersten Tagen habe ich es nicht wirklich fassen können, da war dann einfach auch rundherum so viel los. Ich habe ein Zeiterl gebraucht, um das alles zu realisieren. Erst als ich daheim war bei der Familie, da ist es mir so richtig bewusst geworden, was mir in den vergangenen Wochen gelungen ist.

"Irgendwie kann ich es noch immer nicht ganz fassen, wenn mir wer erzählt, was da in Oberstdorf passiert ist." Johannes Lamparter, Nordischer Kombinierer

Related Johannes Lamparter Austria Profil ansehen

Aber mal von Anfang an: Wenn du die Saison 2020/2021 kurz für dich Revue passieren lässt – wie ist‘s für dich gelaufen?

Johannes Lamparter: Einfach nur sensationell. Ich wollte mich in dieser Saison im Team etablieren. Ich bin ja das absolute Teamküken, aber sie haben mich alle super aufgenommen und mich vom ersten Tag an unterstützt. Ich fühle mich richtig wohl und das habe ich dann auch in den Wettkämpfen zeigen können. Es ist dann natürlich auch perfekt losgegangen mit meinem ersten Stockerlplatz gleich beim ersten Saisonbewerb, danach war ich fast immer in den Top 10 und habe konstant gute Leistungen gezeigt. Das war für mich wichtig, dass ich nicht nur einzelne Ausreißer nach oben habe, sondern in jedem Wettkampf bei den Top-Leuten dabei bin.

Auch in der Loipe gibt Johannes Lamparter richtig Gas © Markus Berger / Red Bull Content Pool

Bei der Junioren WM warst du nach deinen Weltcup-Leistungen der absolute Topfavorit – bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf einer von vielen Außenseitern. Wie bist du die unterschiedlichen Challenges angegangen?

Johannes Lamparter: Bei der Junioren WM war ich richtig nervös, ich habe mir selbst viel Druck gemacht, weil ich meine Junioren-Karriere unbedingt mit einer Goldmedaille beenden wollte. Es waren nicht meine Top-Leistungen, aber es hat zum Glück für den Junioren-WM-Titel gereicht. Bei der WM in Oberstdorf waren die Vorzeichen ganz anders. Mein Ziel war es vor allem so viel Erfahrungen wie möglich zu sammeln. Alles aufzusaugen und kennenzulernen, wie es bei einer WM ist. Ich konnte befreit an die Wettkämpfe herangehen und mich ganz gezielt darauf vorbereiten.

Das hat ja ganz gut geklappt ... bessere Erfahrungen kann man bei der ersten "Erwachsenen"-WM kaum sammeln ...

Johannes Lamparter: (lacht) Ja, das hat ganz gut geklappt. Irgendwie kann ich es noch immer nicht ganz fassen, wenn mir wer erzählt, was da in Oberstdorf passiert ist.

Du hattest im Teambewerb bereits die Bronzemedaille geholt. Also war deine erste WM-Medaille bereits eingefahren. Konntest du danach absolut befreit weitermachen – oder wie war deine Gefühlslage nach der ersten Siegerehrung?

Johannes Lamparter: Das war für mich natürlich ein geniales Gefühl. Erste WM, erster Teambewerb und dann gleich auf dem Stockerl. Das war richtig cool. Es war mehr, als ich mir vor der Saison erträumt hatte. Das war für mich schon das Highlight, ich wusste, dass ich jetzt einfach befreit mit viel Selbstvertrauen die nächsten WM-Wettkämpfe angehen kann.

Johannes Lamparter hat nach der Nordischen Ski-WM gut lachen © Markus Berger / Red Bull Content Pool

Wenn du zurückdenkst an den Tag des Gundersen-Bewerbs: Hast du in der Früh schon gespürt, dass es ein guter Tag werden wird?

Johannes Lamparter: An diesem Tag hat einfach alles zusammengepasst. Ich bin gut aufgestanden und hatte ein super Energielevel. Als ich nach dem Frühstück die Stiege hinauf zurück ins Zimmer gegangen bin, habe ich gespürt, wie heiß ich auf den Wettkampf bin. Generell hatten wir im Team eine super Stimmung an diesem Tag. Irgendwie hat jeder von uns gespürt, dass wir ein richtig gutes Rennen abliefern werden.

"Beim allerletzten Stieg vor der letzten Abfahrt habe ich mir gedacht: 'Jo, komm da einfach nur heil durch die letzte Kurve'." Johannes Lamparter, Doppelweltmeister

Du konntest beim Gundersen-Bewerb befreit drauflosspringen und laufen. Lass uns ein bisschen teilhaben an deinem Gold-Tag.

Johannes Lamparter: Es hat einfach alles zusammengepasst. Es war sicherlich einer meiner besten Wettkampfsprünge meiner Karriere. Das war dann natürlich eine sensationell gute Ausgangssituation vor dem Langlaufrennen. In der Pause war ich extrem ruhig, konnte sogar kurz 15 Minuten schlafen. Das Serviceteam hat mir dann richtige Raketen unter die Füße geschnallt, das Material war einfach super und ich habe auch beim Langlauf meine beste Leistung gezeigt mit der siebtbesten Laufzeit. Ich habe mir vorgenommen, das Rennen aktiv anzugehen, es den anderen so schwierig wie möglich zu machen, mich einzuholen. Nicht zu warten, sondern von vorne weg mein Tempo zu gehen und die Konkurrenten nicht näherkommen zu lassen. Dass der Plan aber dann so aufgeht, war einfach sensationell. Ich war das ganze Rennen über auf Anschlag, aber als ich gemerkt habe, dass Jarl Magnus Riiber und Akito Watabe nicht näherkamen, hat mich das noch mehr beflügelt und ich holte alles raus was ging.

Ab wann hast du im Rennen zum ersten Mal gedacht: Holy shit, ich kann echt Gold holen?

Johannes Lamparter: Das war beim allerletzten Stieg vor der letzten Abfahrt. Ich habe mir gedacht: 'Jo, komm da einfach nur heil durch die letzte Kurve'. Und dann in der Zielgeraden das Wissen, dass ich gleich im Ziel bin, dass ich vorne bin, dass ich echt ganz vorne bin. Dieses Gefühl war unbeschreiblich, als ich über die Ziellinie gefahren bin. Und dann, als das ganze Team da war und wir gefeiert haben im Zielraum. Das war einfach einzigartig, unbeschreiblich, ich war einfach nur glücklich und konnte es nicht fassen. Dann kamen noch die ganzen Interviews und Fotografen.

Wie groß war der Druck-Unterschied zwischen deiner ersten Goldmedaille und dem Team-Sprint mit Lukas Greiderer, wo ja quasi eine Goldmedaille fast schon erwartet wurde.

Johannes Lamparter: Ich habe mir überhaupt keinen Druck gemacht, ich habe den Team-Sprint genau so angelegt wie die Bewerbe davor. Ich habe mich mit Patrick Murnig und dem gesamten Trainerteam rund um Eugen, Christoph und Jochen super auf den Bewerb vorbereitet, ich wollte step by step meine Leistung bringen und mich auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Zuerst auf der Schanze einen guten Sprung hinterbringen und dann im Langlauf alles rauspressen, was ich drauf habe. Denn der Team-Sprint ist einer der 'zachsten' Bewerbe, es wird nie taktiert, jeder gibt von der ersten bis zur letzten Sekunde alles. Da ist jeder am Limit. In der letzten Runde habe ich nur noch gehofft, dass Luki das über die Ziellinie bringt.

Doppelweltmeister Johannes Lamparter © https://www.instagram.com/p/CMAzxGNJFro/

Hat es dir geholfen, Teil von JumpandReach zu sein, mitten unter Nordic Stars wie Stefan Kraft, Michi Hayböck oder Chiara Hölzl? Holst du dir Tipps von ihnen, habt ihr Kontakt und tauscht ihr euch aus?

Johannes Lamparter: JumpandReach ist richtige Familie. Patrick und sein Team stehen uns immer zur Seite und unterstützen uns immer, wenn wir was brauchen. Vor allem mit Patrick habe ich sehr viel an meinem Mindset gearbeitet, wie ich an Herausforderungen herangehe und wie ich sie meistern kann. Das hat mir bis zur WM extrem viel geholfen und bei der WM sowieso.

Die Saison ist vorbei, aber es wartet jetzt gleich die nächste Challenge auf dich: Deine Matura im Skigymnasium Stams. Bist du auch für diese Herausforderung schon ready?

Johannes Lamparter: Es warten jetzt natürlich noch einige Schularbeiten und intensive Lerneinheiten auf mich. Für mich war immer wichtig, dass ich neben der sportlichen Ausbildung auch meine schulische Ausbildung nicht vernachlässige. In den letzten Wochen bin ich natürlich nicht wirklich viel zum Lernen gekommen. Aber das wird schon klappen! Drückt mir auf jeden Fall die Daumen!