Johannes Lamparter: A (nordic) star is born

Es scheint in Österreich Tradition zu haben, dass in der Nordischen Kombination bei Weltmeisterschaften immer wieder Sternstunden der heimischen Sportgeschichte geschehen. Die Rennen der Kombinierer-Legenden wie Klaus Sulzenbacher oder Felix Gottwald, der WM-Titel von Bernhard Gruber 2015 in Falun ... und 2021 reiht sich ein 19-jähriger Jungspund mit seinem WM-Titel bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf 2021 in die Reihe der absoluten Topstars der Nordischen Kombination ein.