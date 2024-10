We proudly welcome Jürgen Klopp 🥳 als neues Mitglied der Red Bull-Familie

In seinem neuen Job wird der charismatische Deutsche das internationale Netzwerk der Red Bull-Fußballclubs leiten: In einer übergeordneten strategischen Position unterstützt er künftig die sportlich Verantwortlichen bei der Weiterentwicklung der Red Bull-Spielphilosophie, ohne aber ins Tagesgeschäft einzugreifen. Darüber hinaus wird der 57-Jährige Red Bull mit seinem Netzwerk beim Scouting von Top-Talenten unterstützen und sich bei der Aus- und Weiterbildung von Trainern einbringen.

"Nach fast 25 Jahren an der Seitenlinie bin ich sehr aufgeregt, mich an einem Projekt wie diesem zu beteiligen“, so Jürgen Klopp, dessen Trainerkarriere 2001 bei Mainz 05 begann.

Klopp ist überzeugt: "Gemeinsam können wir entdecken, was möglich ist. Ich sehe meine Rolle in erster Linie als Mentor für die Trainer und das Management der Red Bull-Clubs, aber letztendlich bin ich Teil einer Organisation, die einzigartig, innovativ und zukunftsorientiert ist. Wie gesagt, nichts könnte mich mehr begeistern."

Oliver Mintzlaff, CEO Corporate Projects and Investments bei Red Bull, beschreibt die Neuigkeiten sogar als die bedeutendste Ernennung in der Geschichte von Red Bulls Engagement im Fußball.

