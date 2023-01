KICKOFF by Clemens Millauer in der Red Bull Arena Salzburg

Clemens Millauer: Auf jeden Fall! Am ersten Tag mussten wir uns noch zurechtfinden, jetzt kenne ich jedes Kammerl der Bullenarena in Salzburg. Aber man bekommt schon Gänsehaut, wenn man einerseits bei einem Spiel wie gegen Liverpool unter 30.000 begeisterten Zuschauern in der Red Bull Arena sitzt, die grandiose Stimmung miterlebt, die Atmosphäre aufsaugt und andererseits ganz allein im dunklen Stadion mitten am Platz steht. In der Winterpause, nur der Platzwart war da. Das waren schon spezielle Emotionen, weil man die Bullenarena so einfach nicht kennt. Epic moments, die ich nicht vergessen werde!