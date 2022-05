Kilometer, Emotionen und Millionen - der Wings for Life World Run 2022

an den Start – verbunden durch den Wunsch, Gutes zu tun! Rollstuhlfahrer:innen, Laufanfänger:innen und Spitzenathlet:innen liefen, rollten oder spazierten Seite an Seite für die, die es selbst nicht können und haben 4,7 Millionen Euro für die Rückenmarksforschung gesammelt!

. „Ich bin sehr dankbar, dass heute so viele Menschen für unsere Sache gelaufen sind. In den vergangenen Jahren haben wir bereits große Schritte in Richtung Heilung von Rückenmarksverletzungen gemacht. Und dank der heutigen Teilnehmer können wir weiterhin brillante Wissenschaftler auf ihrem Weg unterstützen.“

Das Gefühl von Verbundenheit und Zusammenhalt prägt den diesjährigen Lauf. “Endlich wieder gemeinsam laufen”, hieß es in weltweit sieben Flagship Runs und was das bedeutet, zeigen all die lachenden Gesichter. In der begeisterten Menge des Flagship Run in Wien war auch das eine oder andere bekannte zu erkennen. Persönlichkeiten und Sport-Stars sind aus ganz Österreich angereist, um den Spirit des Flagship Run Wien hautnah zu erleben: Die Biathlon-Weltmeisterin

Getrennt und doch immer gemeinsam: Weltweit wurden 217 App Run Events veranstaltet – 23 alleine in Österreich – und die Emotionen gingen überall hoch: Hände in der Luft, lachende Gesichter, Tränen der Rührung und herzliche Umarmungen, wohin man sieht. Und damit wurde schon ein Ziel erreicht: Jenen Menschen eine Bühne zu geben, die sonst kaum im Zentrum stehen.

