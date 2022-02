The King of Fighters XV - Die besten Tipps für Einsteiger

Neben anderen Genre-Größen wie Street Fighter, Tekken und Mortal Kombat, ist The King of Fighters eine weitere Reihe, die ihre Wurzeln tief in der Genre-Geschichte hat. Entwickler SNK versuchten Damals mit ihrer Art of Fighting-Reihe an den Erfolg von Capcom anzuknüpfen und starteten damit ihre eigene Saga, aus denen Titel wie Fatal Fury, Samurai Shodown - und letztendlich - The King of Fighters entstand.