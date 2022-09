Das müsst ihr über die neuen Assassin’s Creed-Games wissen

Während ihres hauseigenen Spiele-Showcases “Ubisoft Forward” hat der Publisher das 15-jährige Jubiläum der Assassin’s Creed-Reihe gefeiert und drei komplett neue Spiele und eine Netflix-Show angekündigt. Das Spannende an den präsentierten Spielen ist, dass es sich hier um Projekte handelt, die komplett unterschiedliche Spielergruppen ansprechen könnten. Neben einem massiven Open-World-Game vom Schlage eines Valhalla, zu einem klassischen Action-Adventure und einem potenziellen Spiel mit Horror-Elementen ist alles vorhanden.

Wir haben euch die wichtigsten Assassin’s Creed-Game-Ankündigungen einmal zusammengefasst und geben euch eine Einsicht in alles, was so weit bekannt ist.

Auf einen Blick Anzahl der angekündigten Spiele 3 Aktuell bekannte Genres Action-Adventure, Open-World-RPG

01 Assassin’s Creed: Infinity

Alle neuen Titel der Spielereihe laufen unter dem Label Assassin’s Creed: Infinity. Als dieser Name in den vergangenen Ankündigungen von Ubi Soft gefallen war, konnten sich Spieler noch nicht wirklich vorstellen, was sich dahinter verbirgt. Viele nahmen es, es wäre ein Live-Service-Game, welches Charaktere aus unterschiedlichen Assassin’s Creed-Spielen zusammenführt.

Tatsächlich soll Infinity aber das für die echte Welt sein, was der Animus in der Welt von Assassin’s Creed ist: Ein Mittel, um Weltgeschichte direkt zu erleben. Immerhin ist “Leap into History” das Motto des 15-jährigen Serien-Jubiläums. Wie genau dieser Hub funktionieren wird, ist noch nicht bekannt. Allerdings werden alle der drei kommenden Assassin’s Creed-Spiele Teil von Infinity sein. Eventuell handelt es sich hier einfach um eine spielerische Oberfläche, in der man Collectibles ausstellen kann oder die Gewänder seiner liebsten Protagonisten präsentiert. Vielleicht wird es aber auch einfach nur eine Store-Front in der ihr die unterschiedlichen Games erwerben und starten könnt.

02 Assassin’s Creed: Mirage

Eine Kritik, mit der aktuelle Assassin’s Creed-Spiele oft zu kämpfen hatten, war ihre ausufernde Größe. Mit Spielzeiten, die leicht in den dreistelligen Bereich gingen, war das Zeit-Investment für viele Spieler eine große Hürde für den Einstieg in Odyssey oder Valhalla. Natürlich ist es auch immer spannend eine große, wunderschöne Spielwelt mit zahlreichen Geschichten und Quests zu erleben. Aber gerade Spieler, die nicht die Zeit für solche imposanten Abenteuer hatten, wurden von dem massiven Conent-Schwall oft erschlagen.

Assassin’s Creed: Mirage versucht dem entgegenzuwirken und geht zurück zu den Wurzeln der Reihe und verspricht ein klassisches Action-Adventure zu werden, welches zwar wieder eine offene Spielwiese bietet, aber in seiner Struktur wesentlich linearer ist. Auch das Setting des Titels erinnert an den ersten Teil der Reihe: Es spielt im Jahr 861 in der arabischen Stadt Bagdad.

Auch der Hauptcharakter von Mirage wird ein bekanntes Gesicht sein. Ihr übernehmt die Rolle von Basim, den Fans bereits aus Assassin’s Creed: Valhalla kennen. Allerdings handelt es sich hier um eine wesentlich jüngere Version des Reckens; Mirage spielt knapp 10 Jahre vor Valhalla.

Dass Assassin’s Creed eventuell ein etwas kondensiertes Spielerlebnis sein wird, verrät auch sein Vorverkaufspreis: Aktuell kostet der Titel 50€ auf Konsolen. Dies lässt vermuten, dass Ubisoft hier ein eher kleineres Abenteuer veröffentlicht, welches die Wartezeit auf den nächsten größeren Teil der Reihe überbrücken soll. Assassin’s Creed: Mirage erscheint 2023 für Xbox, PlayStation und PC.

Wer bereits jetzt ein wenig Freerunning-Action in engen Gassen erleben möchte, kann sich "The Lunchbox" von Jason Paul ansehen. Hier verschlägt es den Parkour-Meister nach Mumbai.

6 Min Lunchbox Jason Paul běží přes Bombaj, aby doběhl rozvážku dabbawala obědů!

03 Assassin’s Creed: Codename Red

Die Open-World-Spiele der Serie sind aber nicht tot. Denn es wurde direkt ein weiteres Projekt angekündigt, dass sich wie Assassin’s Creed Odyssey, Valhalla und Co. spielen soll. Aktuell trägt es den Projektnamen Codename Red. Sein Setting wurde in einem kurzen Teaser-Trailer bereits verraten: Es geht in das feudale Japan.

Japan ist seit vielen Jahren ein von Fans oft gewünschter Schauplatz. Daher ist es fast verwunderlich, wie lange es gedauert hat, bis es Assassin’s Creed in das Land der aufgehenden Sonne verschlagen hat. Vielleicht wollte man aber auch eine Nähe zum Playstation-exklusiven Samurai-Spektakel Ghost of Tsushima vermeiden. Dieser Titel schaffte es in der Vergangenheit, die Open-World-Gelüste vieler Spieler zu befriedigen, die sich ein Abenteuer im alten Japan gewünscht hatten. Auch Ghost of Tsushima bot zahlreiche Kletter- und Stealth-Passagen, die an die Spiele der Assassin’s Creed-Reihe erinnerten.

04 Assassin’s Creed: Codename Hexe

Am wenigsten wissen wir aktuell über Codename Hexe. Der Name und das zugehörige Logo lassen vermuten, dass der Titel zur Zeit der Hexenprozesse spielt. Der Trailer zeigt eine Stockfigur, die das Emblem der Spielereihe darstellt und an den Ästen der Bäume eines finsteren Waldes hängt. Spielerisch soll sich Hexe von den anderen Games der Reihe abheben. Es ist also abzusehen, dass es sich weder um ein Action-Adventure, noch um ein Open World-RPG handelt. Vielleicht versucht sich Ubisoft hier an einem langsameren Spiel mit Horror-Flair.

Die Hexenprozesse fanden in den 1600-Jahren an unterschiedlichen Orten der Welt statt. Die bekanntesten sind die Hexenprozesse von Salem, die 1692 in den USA stattgefunden haben. Allerdings gab es 1956 ein identisches Ereignis in Nürnberg. Da das Wort “Hexe” im provisorischen Namen des Spiels auf Deutsch gehalten ist, kann man spekulieren, ob Assassin’s Creed Codename Hexe in Deutschland spielt.