Kunitsu-Gami ist die Gaming-Überraschung des Sommers

Es ist heutzutage selten, dass sich große Studios einmal trauen, etwas Neues zu riskieren. Normalerweise ist die Sparte für Genre-Experimente oder erfrischende Gaming-Konzepte etwas, das wir primär mit der Indie-Szene in Verbindung bringen. Capcom hat sich allerdings vorgenommen, mit dieser Prämisse klar Schiff zu machen. Und nachdem sie zuletzt neue Titel für bestehende Franchises, wie Dragon’s Dogma und Street Fighter auf den Markt gebracht haben, schlagen sie nun mit Kunitsu-Gami: Path of the Godess einen völlig neuen Weg ein.

Göttin auf Reinigungs-Reise

Kunitsu-Gami transportiert euch in ein fantasievolles, altes Japan. Ihr übernehmt die Rolle des Wächters Soh und begleitet die Göttin Yoshiro auf ihrer Reise durch die Dörfer des Berges Kafuku. Dieser ist von dämonischer Verunreinigung befallen und es liegt nun an euch, die Bewohner, Flora und Fauna des Kafuku-Yama zu reinigen und die bösen Geister zu vertreiben.

Dabei seid ihr nicht komplett auf euch allein gestellt. Im Laufe eurer Reise werden sich Dorfbewohner, die ihr von der Entweihung befreit habt, anschließen. Mit Hilfe von heiligen Masken, die ihr Stück für Stück aus den Händen der Dämonen zurückerobert, verleiht ihr eurem Gefolge die Fähigkeit an eurer Seite zu Kämpfen und Yoshiro vor den Horden von düsteren Angreifern zu verteidigen.

Planung bei Tag, Klopperei bei Nacht

Spielerisch teilt sich Kunitsu-Gami in einzelne Stages auf, die in der Regel Dörfer oder andere relevante Orte auf dem Kafuku darstellen. Ziel jedes dieser Level ist es Yoshiro zu einem entweihten Torii, einem heiligen Torbogen des Shintoismus, zu führen, damit sie diesen mit eurer Hilfe reinigen kann.

Ziel in Kunitsu-Gami ist es, Toriis von Entweihungen zu säubern © Capcom

Das Gameplay teilt sich dabei in zwei Phasen auf. Ihr beginnt während der Tageszeit und erkundet als Sho das Areal. Hier stoßt ihr auf Entweihungen die ihr reinigen könnt, um Kristalle zu erhalten und Dorfbewohner zu befreien. Diese Kristalle stellen eure wichtigste Ressource dar. Mit ihnen könnt ihr einen Pfad in den verunreinigten Boden ziehen, auf dem sich Yoshiro dann in Richtung ihres Ziels bewegen kann.

Yoshiro muss dem Pfad zum Torii folgen © Capcom

Diesem Pfad folgt Yoshiro dann bis zum Anbruch der Nacht. In dieser wechselt Kunitsu-Gami dann in einen Action-Modus. Nun werden fortlaufend Feinde in Form von Geistern und Dämonen aus dem verfluchten Torii herausströmen und die Gottheit attackieren. Glücklicherweise ist Soh mit einem Katana bewaffnet und kann sich mit leichten und starken Angriffen gegen die einfallende Horde verteidigen. Diese werden unaufhaltsam aus ihrem Höllenportal quellen, bis der Morgen eingebrochen ist. Besiegte Gegner lassen Kristalle fallen, die ihr dann wiederum nutzen könnt, um den Pfad für Yoshiro weiter auszubauen.

Kämpfe in Kunitsu-Gami sind eingängig © Capcom

Allerdings benötigt ihr die Kristalle nicht nur, um Yoshiro zu bewegen. Ihr benutzt diese auch, um befreiten Dorfbewohnern eine Rolle zuzuweisen. Zu Beginn des Spiels stehen euch hier einfache Möglichkeiten wie Holzfäller und Bogenschützen zur Verfügung. Diese sind jeweils im Nah- oder Fernkampf geschult und unterstützen euch im Kampf gegen etwaige Dämonen und Geister. Im Laufe eures Abenteuers werdet ihr weitere heilige Masken finden, die euch die Möglichkeit geben neue Rollen zu verteilen. So können Asketen Gegner kurzzeitig betäuben oder Diebe Schatzkisten innerhalb der Level ausgraben.

Befreit Dorfbewohner, damit sie euch unterstützen © Capcom

Und ihr werdet schnell merken, wie wertvoll die Unterstützung der Dorfbewohner ist. Je größer der Schwall aus Feinden wird, desto mehr helfende Hände sind nötig, um diese in Schach zu halten. Dabei könnt ihr jedem Mitstreiter auch genau anweisen, wo er sich positionieren soll. Eine essenzielle Funktion, um die bösen Geister erfolgreich von Yoshiro fernzuhalten. Glücklicherweise geht dieses Micro-Management sehr leicht von der Hand.

Lieber gemeinsam als Soh-lo

Damit zeigt sich auch die Besonderheit der Action-Segmente von Kunitsu-Gami: Die Kampfmanöver von Soh sind relativ rudimentär. Es gibt eine Hand voll unterschiedlicher Combos, die alle sehr einfach einzugeben sind und klare Zwecke, wie Flächenschaden oder Angriffe gegen fliegende Gegner, erfüllen. Zusätzlich könnt ihr ausweichen oder Attacken abwehren.

Die Tiefe des Spiels kommt durch die geschickte Nutzung der Dorfbewohner. Hierbei haben Spieler:innen freie Hand, wie sie eine Situation angehen wollen. Sowohl die Verteilung von Rollen, als auch die Positionierung eurer Gefährten kann frei bestimmt werden. Damit bringt das Spiel einen spannenden Aspekt ein, der an das Tower Defense-Genre erinnert. Zu Beginn ist es auch noch einfach, euch gegen die stetig heran strömenden Horden zu verteidigen. Vor allem wenn es lediglich einen einzigen Weg in Richtung eurer Gottheit gibt. In späteren Leveln werdet ihr aber mit immer weiteren Gegnerarten konfrontiert und müsst zudem unterschiedliche Wege beachten, welche die Dämonen einschlagen. Es wird also immer wichtiger, im Vorfeld eure Dorfbewohner an die besten Engpässe zu stellen und geschickt eure Feinde abzufangen.

Aus dem entweihten Torii strömen Gegner © Capcom

Doch euch stehen noch mehr defensive Möglichkeiten zur Verfügung, um die düsteren Nächte zu überleben: Im Laufe der Reise schließt sich euch auch ein Schreiner an. Dieser kann beispielsweise Barrikaden errichten, welche Feinde zeitweise aufhalten, Plattformen auf denen ihr eure Fernkämpfer platzieren könnt oder heilige Schutzkreise, welche die Kraft aller Verbündeten verstärken, die sich darin befinden. Allerdings könnt ihr diese Strukturen nicht frei platzieren. Stattdessen findet ihr deren Reste über die Level verteilt und müssen dann von eurem Schreiner unter Einsatz von Zeit repariert werden. Pro Tag ist es damit nur möglich, eine bestimmte Zahl dieser hilfreichen Installationen zu errichten.

Barrieren halten ankommende Gegner auf © Capcom

Damit spielt die Position von Yoshiro eine wichtige Rolle. Natürlich möchte man sie jeden Tag so weit wie möglich in Richtung ihres Ziels bewegen. Oft ist es aber intelligenter sie an einer Stelle zu stoppen, an der ihr sie durch den Verlauf der umliegenden Pfade und reparierbaren Strukturen besser verteidigen könnt. Damit bringt Kunitsu-Gami eine weitere Ebene von Strategie in seine Action-Passagen, die euch immer wieder aufs Neue herausfordern wird.

Regelmäßig stellt ihr euch massiven Bossen © Capcom

Nachdem ihr ein Dorf gereinigt habt, schaltet ihr meist den Kampf gegen einen besonders mächtigen Dämonen frei. Hier ist es nicht mehr das Ziel, Yoshiro zu meinen Torii zu begleiten und einen Tag-Nacht-Rhythmus zu durchleben. Stattdessen finden diese Kämpfe in kleinen Arenen statt. Die Koordination eurer verbündeten Dorfbewohner ist aber immer noch ein wichtiger Teil des Kampfes. Allerdings könnt ihr nun auch schnelle “Greift den Boss an”- oder “Verteidigt Yoshiro”-Befehle geben.

Zusätzlich sind nun auch Angriffe und Aktionen besonders hilfreich, welche euch dabei unterstützen, die Verteidigung des Feindes zu brechen. Schafft ihr es, seinen defensiven Balken komplett zu leeren, ist er besonders für die Angriffe von euch und eurer Armee anfällig.

Gemeinsam ist man stark © Capcom

Solche besonderen Angriffe kommen in Form von freischaltbaren Tsuba, die ihr an eurem Schwert anbringt. Zu Beginn kann Soh lediglich eines dieser Upgrade ausrüsten und somit Zugriff auf einen weiteren Special-Move erhalten. So kann er beispielsweise explosive Fallen platzieren oder sich mit einem großen Sprung zurück zu Yoshiro teleportieren. Wählt also je nach Situation den passenden Tsuba.

Dank Upgrades immer gut gerüstet

Doch das ist nicht die einzige Möglichkeit zur Aufrüstung von Soh. Neben Tsubas erhaltet ihr auch Mazo-Talismane, die euch mit passiven Effekten versorgen. Insgesamt zwei davon könnt ihr gleichzeitig ausrüsten. Auch die Rollen eurer Dorfbewohner können verbessert werden. Hierfür wird Musubi benötigt.

kunitsu-gami-upgrade.jpg © Capcom

Alle Ressourcen für Upgrades, sei es Tsubas, Talismane oder Musubi erhaltet ihr auf unterschiedliche Weise: In jeder Stage ist ein freispielbares Item versteckt, das ihr durch das entfernen aller Entweihungen einsammeln könnt. Keine Sorge. Ihr könnt bereits abgeschlossene Level erneut spielen, solltet ihr diese Goodies verpasst haben.

Es ist aber auch möglich, Stützpunkte in gesäuberten Gebieten zu errichten. Hier nutzt ihr die geretteten Dorfbewohner, um Gebäude und heilige Stätten zu reparieren. Anschließend werdet ihr mit diversen Gegenständen belohnt. Ist ein Areal komplett restauriert, erwartet euch zudem eine große Belohnung von Yoshiro, die unter anderem auch beinhaltet, mehr Ressourcen wie Kristalle und Heilgegenstände zwischen individuellen Stages zu übertragen.

Ein Spiel, wie aus einer anderen Zeit

Kunitsu-Gami schafft es mit seinem erfrischenden Genre-Mix stetig eure Aufmerksam zu halten. Es gibt keinen Moment, in dem sich der Titel langweilig anfühlt. In jeder Phase einer Stage gibt es etwas zu tun, was sich sinnvoll anfühlt und zum Abschluss des Levels oder Ausbau eurer Truppen beiträgt. Dabei trifft man stetig interessante Entscheidungen, die den Ablauf der kommenden Action-Passagen stark beeinflussen.

Hier zieht der Titel den Schwierigkeitsgrad auf eine angenehme Weise fortlaufend an indem neue Gegner und Mechaniken eingeführt werden, ohne den/die Spieler:innen komplett zu erschlagen. Eine große Sorge war, dass Kunitsu-Gami zu kleinteilig und kompliziert werden würde. Allerdings schafft es das Spiel einen perfekten Spagat zwischen Strategie und Action zu schlagen, der mit seinen zahlreichen Belohnungen einfach süchtig macht. Das Befehligen eurer Mitstreiter geht einfach von der Hand und das eingängige Interface hilft euch dabei jederzeit die Lage im Blick zu haben.

Unterstützt wird das Gameplay von einem optischen Stil, der genauso charakterstark ist wie sein Spielgefühl. Charaktere tanzen zur Hintergrundmusik, während sie sich auf den Kampf vorbereiten, Dämonen und Geister zeigen die beste Sparte japanischer Horror-Kunst, und die Musik untermalt jede Situation mit passenden Klängen.

Kunitsu-Gami: Path of the Godess ist die Art von Videospiel, die man zu Zeiten der PlayStation 2 aus einer Videothek ausgeliehen hat, und die Jahrzehnte später in Top-Listen für “Hidden Gems” auftauchen. Capcom hat hier ein wirklich spannendes Experiment versucht, und es ist auf ganzer Linie gelungen.