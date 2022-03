Wieso jeder Gamer mal auf eine LAN Party sollte

Selbstverständlich kennen wir alle das Problem, dass immer mindestens einer aus dem Squad unter einer Bambusleitung leidet, was in Folge das gesamte Team runterzieht. Eine spielt über WLAN, beim anderen veranstaltet die Familie gerade einen 4K-Serienmarathon. Wartezeiten beim Patchen und Störungen während hektischer Situationen sind da vorprogrammiert.

