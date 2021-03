Landi Blog: Simon Eder's 50. in Nove Mesto

50 fehlerfreie Schießeinheiten sind bisher in der Geschichte nur den ganz großen Namen des Sports gelungen. Das wären Ole Einar Björndalen und Martin Fourcade - und etwas weiter zurück, die beiden Deutschen Frank Luck und – Achtung Fun Fact – Österreichs Cheftrainer Ricco Gross. Der musste diese Tatsache natürlich gleich bei Simon unterstreichen .... mit einem Augenzwinkern natürlich, denn sicherlich hat auch Ricco so, wie das gesamte Trainerteam, zu diesem Erfolg beigetragen und sie alle dürfen dementsprechend stolz sein. Noch ein Fun Fact: Meine Serie liegt übrigens bei 22 fehlerfreien Schießeinheiten – ich musste in meiner Karriere also einige Meter mehr im Kreis laufen als Sam 😉 Umso mehr Respekt bekommt er natürlich von mir!

seit 2007 einen unglaublichen Rekord. 16,4 Sekunden! Nur einer kommt ihm mittlerweile gefährlich nahe: Der Franzose Emilien Jaqueline - 17 Sekunden benötigte der Franzose im Schnitt für einen Schießdurchgang bei seinem WM-Titel in Pokljuka. Was die Shooting Time anbelangt, hat Sam auch stets akribisch daran gearbeitet, dass er so viele Abläufe wie möglich optimiert, was uns zum nächsten Fact bringt...

Mit seinem Rekord hat Simon gemeinsam mit einigen anderen Schnellschützen, wie Michi Rösch oder Simon Fourcade, eine neue Ära eingeläutet, den Sport vielleicht sogar ein bisschen neu erfunden und ihm damit definitiv zusätzliche Attraktivität und Spannung verliehen. Alle anderen wollten und mussten, was das Tempo am Schießstand angeht, natürlich nachziehen, um sich keinen Nachteil zu verschaffen. Simon Eder ist für mich ein Pionier, was das schnelle Schießen im Wettkampf angeht.

Was viele nicht wissen: In Simon ist ein echter Handwerker verloren gegangen. Ich habe mit ihm einige Jahre das Zimmer geteilt und war immer fasziniert, wie gekonnt er an seiner Waffe gewerkelt hat. Er hat wirklich selbst herumgebastelt und z.B. ringähnliche Kappen auf den Magazinen befestigt, um diese möglichst schnell zum Nachladen mit den Fingern greifen zu können. Diese Feinheiten machen oft den entscheidenden Unterschied aus und Simon ist darin ein wahrer Meister.

