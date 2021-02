Landi Blog: Lisa Hauser schreibt Sportgeschichte!

! Sie hat das so was von gut gemacht und ich bin stolz, dass sie 12 Jahre nach mir wieder Gold nach Österreich geholt hat. Mehr noch - sie ist die erste österreichische Dame überhaupt, der das gelungen ist und schreibt damit

Ich bin ehrlich: So aufgewühlt und fertig wie nach dem gestrigen WM-Massenstart war ich schon lange nicht mehr. Was für ein Rennen, was für eine souveräne Leistung von