10 perfekte Geschenke für echte Motorsport-Fans

Du willst einem leidenschaftliche Motorsportfan (oder dir selber) etwas Besonderes schenken? Wir haben 10 Ideen, wie du für große Freude bei Benzinbrüdern und -schwestern sorgst.

1. Formel 1-Tickets mit dem Mehrwert

Preis: ab 80 Euro fürs ganze Rennwochenende

Alle jagen Max Verstappen! Der Holländer kommt als frisch gebackener Weltmeister zum Red Bull Ring – die Formel 1 gastiert von 8. bis 10. Juli 2022 wieder am Spielberg. Hochspannung ist dabei garantiert. Der Grand Prix von Österreich wird auf jeden Fall ein "Motorsport-Festival zum Anfassen“ und das Ticket ist eine Eintrittskarte mit Mehrwert. Die Besucher dürfen sich auf den Pitlane Walk, zahlreiche Events On- und Off-Track, die F1-Fanzone und die Rennen in den Rahmenserien freuen.

Max Verstappen und seine holländische "Einsatztruppe" am Red Bull Ring © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

2. Pures Formel 4-Feeling am Red Bull Ring

Preis: ab 459 Euro

Am Red Bull Ring ist alles möglich, was mit Adrenalin zu tun hat. Ein Highlight sind die Formel 4-Boliden. Mit 570 Kilo Kampfgewicht beschleunigen sie in nur 3,7 Sekunden von 0 auf 100. Bei einem Topspeed von 240 km/h kannst du auf der Start-Ziel-Gerade deine persönliche Motorsport-Geschichte schreiben. Ein Vollgas-Fahrerlebnis geht aber auch ein bisschen günstiger: Mit dem GoKart bist du schon ab 15 Euro für 10 Minuten dabei.

Formel 4-Experience am Red Bull Ring © Red Bull Ring

3. Besteck-Set für den (kulinarischen) Notfall

Preis: 39,95 Euro

Der Motor springt nicht an und man will gleichzeitig zu Mittag essen... mit dem dreiteiligen Besteckset von Wrenchware lässt sich diese Stress-Situation souverän meistern. Gabel, Messer und Löffel haben Werkzeuggriffe, sind aus 18/10 poliertem Edelstahl gefertigt und spülmaschinenfest. Kategorie: Was es nicht alles gibt auf der Welt...

Rettung beim Notfall in der Mittagspause © www.grandprixlegends.com

4. MotoGP-Tickets für das beste Rennen des Jahres

Preis: ab 95 Euro fürs ganze GP-Wochenende

Der Grand Prix von Österreich 2021 war fulminant, chaotisch und spektakulär – und nächstes Jahr wird noch besser! Von 19. bis 21. August 2022 ist der Red Bull Ring wieder der "Place to be" für alle Zweirad-Fans und mit einem Wochenend-Ticket verpassen die Besucher kein Training, kein Qualifying und kein Rennen in den 3 WM-Klassen (MotoGP, Moto2, Moto3). Abseits der Rennstrecke geht es Vollgas weiter… mit Autogramm-Sessions, spektakulären Freestyle-Motocross-Stuntshows und den Open-Air-Konzerten.

Pol Espargaró... am Spielberg zum Greifen nahe für die Fans © Markus Berger / Red Bull Content Pool

5. Perfektes Renn-Feeling für zu Hause

Preis: 1.199,95 Euro

Jetzt kannst du mit Red Bull Racing und Playseat® x Formel 1 hautnah den Nervenkitzel des Rennfahrens erleben. Dieser Rennsimulator wurde während der zehnjährigen Partnerschaft mit F1-Rennteams und Fahrern wie Max Verstappen, der ihn auch zu Hause nutzt, entwickelt. Der revolutionäre Playseat® PRO Formula Rennsimulator mit Playseat® ForceLock™ System verfügt über einen verbesserten Rahmen, um die authentische Sitzposition eines F1-Wagens zu bieten. Dies unterstützt das Eintauchen in das Rennerlebnis – ohne irgendwelche Kompromisse hinsichtlich Stabilität, Haltbarkeit und Verstellbarkeit einzugehen. Du sitzt wie in einem Formel 1-Wagen und tauchst vollkommen in das Rennen ein - viel mehr als bei anderen Simulatoren. Die bequeme Vinylpolsterung mit Lederoptik erlaubt dir viele Stunden Rennerlebnis. Der Simulator ist den Red Bull Racing Teamfarben gehalten und mit Logos versehen, um für einen authentischen Look zu sorgen.

Playseat: Formel 1-Feeling im Wohnzimmer © Playseatstore

6. Espresso-Maschine mit 12 Zylindern

Preis: ab 9.601 Euro

Mit Abstand die coolste Kaffeemaschine, die es auf diesem Planeten gibt! Handgefertigt in limitierter Auflage ist diese Version eines F1-Motors aus den 90er-Jahren mit 8, 10 oder 12 Zylindern zu haben. Das exklusive Stück hat ein Standard-Kapselsystem (Nespresso) und einen "Ölfilter", der dich unter Hochdruck mit dem nötigen Koffein versorgt. Und falls du nur Beifahrer bist, kannst du sogar einen Grappa-Dispenser zuschalten...

12 Zylinder sorgen für den perfekten Espresso © Superveloce

7. Ferrari Steering Wheel 2022

Preis: 5.451,95 Euro

Das wichtigste Arbeitsgerät von Charles Leclerc und Carlos Sainz gibt es jetzt auch zu kaufen – das Lenkrad des Scuderia Ferrari F1-75. Jeder Schalter, jeder Knopf und jedes Display sind bei dieser Replika bis ins kleinste Detail original nachgebaut. Pures Formel 1-Feeling im Maßstab 1:1.

Hands on... das Ferrari Steering Wheel von Vettel und Leclerc © Memento Exklusives

8. Das T-Shirt für die Königsklasse

Preis: 64,95 Euro

Dieses Polo Shirt in leuchtendem Orange ist genau das Richtige für Fans von Max Verstappen : Das Polohemd ist vorn und hinten mit Max' Namen und seiner Fahrernummer 33 bedruckt, ergänzt durch Red Bull Racing-Logos und Streifen in den Farben der niederländischen Fahne an den Ärmeln -- so kann jeder sehen, wen du in dieser Rennsaison unterstützt.

Max In The Driver Heritage Polo Shirt © Red Bull Shop

9. Der legendäre Lister Costin

Preis: ab 350.600 Euro

Ok... jetzt wird es wirklich teuer, aber einzigartig: Den letzten Lister-Rennwagen der 50er-Jahre gibt es jetzt originalgetreu nachgebaut – den Lister Costin. Gefahren wurden sie damals von Ivor Bueb, Peter Blond und teilweise auch von Stirling Moss und Bruce Halford. Den ersten Sieg in einem Costin fuhr Bueb noch im selben Jahr in Sussex ein, und sowohl in Sebring als auch am 24 Stunden Rennen in Le Mans standen die Costins am Start. 1959 hatten die Boliden den Reihensechszylinder Motor von Jaguar, das Continuation Car wird mit einem zeitgetreuen Reihensechszylinder von Crosthwaite and Gardiner angetrieben.

Ausgeliefert wird das legendäre Fahrzeug mit Renn-Spezifikationen und FIA HTP sowie der Berechtigung zur Teilnahme an der Stirling Moss Trophy. Gegen einen Aufpreis von 14.900 Euro gibt es den Lister Costin auch mit Straßenzulassung.

Der legendäre Lister Costin, Baujahr 1959 © Lister

10. Red Bull Ring Born To Race Strampler für Babys

Preis: ab 24,95 Euro

Dieser modische Onesie ist das perfekte Kleidungsstück für Renn-Fashionistas! Der Body überzeugt mit dem "#Born2Race"-Schriftzug unter dem markentypischen Bullen und einem Red Bull Ring-Logo auf der Schulter. Dank des Druckknopfverschlusses im Schritt ist auch das Wechseln kinderleicht.

Born to Race-Strampler © Red Bull Shop