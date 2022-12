Laufen im Dunkeln: 7 wichtige Tipps

Wings for Life World Run 2022 Beim Wings for Life World Run 2022 liefen 161,892 TeilnehmerInnen aus 192 Nationen in 165 Ländern für ein Ziel – Querschnittslähmung heilbar machen!

So gibt der Nachtlauf was her - im Geländegang

Am besten wäre es natürlich, wenn du immer einen Laufbuddy hast. Bist du aber doch mal alleine unterwegs, dann informiere jemanden über deine Strecke - just in case. Und vergiss bloß dein Handy nicht zu Hause. Es muss ja kein teures sein.

