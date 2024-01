Laufen im Winter: Vorbereitung und Regeneration

Wir wollen und sollen im Winter nicht auf unser Lauftraining verzichten! Der ein oder andere muss sich vielleicht überwinden, um raus zu gehen. Aber viele laufen lieber an kühlen Tagen als in der hitzigen Sommerzeit. Gleichzeitig ist man im Winter besonders verletzungs- und krankheitsanfällig (Bronchitis, Gelenkprobleme, ein Infekt...)

Das kommt drauf an, was bzw. wie man im Sommer und Herbst trainiert hat. Wer intensiv und zielorientiert gelaufen ist, dem sollte bewusst sein, dass es auch so etwas wie ein Saisonende gibt. Und da lässt man den Körper regenerieren und legt gerade bei Kälte eine gemäßigte, gleichmäßige, aber dafür vielleicht lange Gangart ein.

