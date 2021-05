Laura Stigger - Olm Volle - Immer Vollgas

19.5 2021 - 9 Uhr - Release "Laura Stigger - Olm Volle - All In"

Laura Stigger hat sich 2007 ihrem ersten Radrennen gestellt und seitdem geht es für die Ötztalerin steil bergauf! 2014, 2015 und 2016 wird sie Jugend-Europameisterin im Cross Country (XCO), 2017 holt sie sich den Weltmeistertitel und lässt mit einer perfekten Saison, in der sie alle Rennen gewinnt, die Bike-Welt staunen! Und legt dann einfach noch weiter nach: 2018 feierte sie in Graz ihr fünftes EM-Gold im Cross-Country und in Lenzerheide sichert sie sich ihren zweiten Junioren-Weltmeistertitel! Und dann die größte Überraschung: am 27. September 2018 tauscht sie ihr Mountainbike gegen das Straßenrad und deklassiert die Konkurrenz auf sehr ungewohntem Terrain. Damit ist ihr WM-Gold der Juniorinnen bei den UCI-Straßen-Weltmeisterschaften in Innsbruck sicher!