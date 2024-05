26 Min Laura Stigger: Hoch Hinaus Begleite Laura Stigger bei ihrer Vorbereitung auf die bevorstehende Mountainbike-Cross-Country-Saison, voller Power, Spannung und Entschlossenheit.

Erfolg mit Ansage. Laura Stigger galt schon seit Jahren als eines der größten Talente im internationalen Mountainbike-Sport. Zweifache Junioren-Weltmeisterin im Cross-Country (XCO), Junioren-Weltmeisterin im Straßenrennen - Laura Stigger hat in ihrer jungen Karriere auf dem Bike bereits viel erreicht! Doch das war noch bei weitem nicht alles, denn die Saison 2023 stellte nochmals alles in den Schatten: Die Mountainbike-Queen aus Tirol feierte in der Saison 2023 ihren endgültigen Durchbruch in der absoluten Weltspitze. Sie fuhr sie in den Cross-Country-Bewerben gleich fünf Mal in die Top-Ten. Garniert wurden die sensationellen Saisonleistungen mit drei Siegen im Shorttrack und ihren sensationellen Premierensieg über die olympische Cross-Country-Distanz in Snowshoe.

"2023 war eine verdammt starke Saison, aber ich will heuer noch etwas draufsetzen." Laura Stigger

Über Laura Stigger Kommt aus Haiming in Tirol Geburtstag 25. September 2000 (in Innsbruck)

01 Auf jedes Detail kommt es an

In der Saison 2024 kann sich Laura Stigger "vergolden" und sich ihren Platz in den Geschichtsbüchern des Mountainbike-Sports sichern. Denn beim absoluten Saison-Höhepunkt, den Spielen in der französischen Hauptstadt, will sich die 23-Jährige aus Tirol einen großen Traum verwirklichen. Um am Podium ganz oben zu stehen, hat sie hart gearbeitet und überlässt absolut gar nichts dem Zufall. „Weniger als 100% gibts bei mir nicht, wenn ich am Start stehe, weil bei mir gibts nur Olm volle", betont Laura Stigger. Das zeigt auch die Doku "Laura Stigger – Hoch Hinaus": Blicke hinter die Kulissen der Erfolgsgeschichte um das junge Tiroler Mountainbike-Ausnahmetalent und lerne sie noch besser kennen!

Dominante Performance von Laura Stigger © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

02 Kraft, Technik und das perfekte Setup

Laura Stigger gewährt in "Hoch Hinaus" einzigartige Einblicke in ihre Vorbereitung auf die MTB-Saison 2024. Denn Talent alleine reicht nicht – es bedarf harter Arbeit und vieler kleinen Details, damit alle Rädchen ineinandergreifen. Nur so ist am Tag X der Sieg möglich. Die Grundlage für eine erfolgreiche Saison ist eine perfekte körperliche Verfassung. Daran arbeitet Laura Stigger nicht nur mit Trainer Rupert Scheiber am Mountainbike, in der Kraftkammer und im Winter beim Skitourengehen, sondern sie legt auch zwei Mal pro Saison einen Stopp im Athlete Performance Center (APC) Thalgau beim Thomas Stöckl, Head of RND Science, ein. Bei den Leistungstests wird der allgemeine Fitnesszustand bestimmt und definiert, an welchen Details die Tirolerin noch arbeiten kann, um am Bike ihr volles Potential ausschöpfen zu können. "Der Leistungstest im APC Thalgau ist immer eine super Guideline für die Vorbereitung auf die neue Saison", betont Laura Stigger.

Um ihre Power auf dem Mountainbike auch in Podestplätze ummünzen zu können, heißt es vor der Saison: Testen, testen, testen! Beim ersten Teamcamp von Specialized Factory Racing um Teamchef Benjamin Willeit in Südfrankreich werden nicht nur die Ziele für die neue Saison abgesteckt, sondern es geht auch um Materialtests. Gemeinsam mit ihrem Team geht es darum, das ideale Setup für den Erfolg zu finden. Technisches Mastermind dabei ist Mechaniker Peter Felber. Beim Retül Fitting nimmt sich das Specialized Factory Racing Team viel Zeit, um das Mountainbike perfekt auf die Spitzenathletin abzustimmen. "Jeder Millimeter kann brutal viel ausmachen", erklärt Laura Stigger. "Natürlich geht es viel ums Gefühl am Bike, aber wir arbeiten mit vielen Sensoren, um die Daten auch am Computer auszuwerten. Erst dann geht es in den Wald ab zum Testen." Im Gelände wird auch Federung auf die Bedürfnisse der 23-Jährigen eingestellt. Gemeinsam mit Suspension-Experten ist sie dabei outdoor unterwegs und testet viele verschiedene Einstellungen, um eine für Laura Stigger maßgeschneiderte Einstellung zu finden.

„Weniger als 100% gibts bei mir nicht, wenn ich am Start stehe, weil bei mir gibts nur Olm volle!" Laura Stigger

"Es ist unglaublich schwierig, dass man genau an Tag X die beste Leistung abrufen kann" sagt Rupert Scheider, der Laura Stigger bereits seit 2013 als Trainer betreut. "Es spielen ganz viele Faktoren zusammen: Fitness, Technik, man muss sich eine gewisse Lockerheit behalten und taktisch gut reagieren. Es geht es um so viele Facetten." Körperlich und vom Material her hat Laura Stigger eine Top-Vorbereitung absolviert – jetzt gilt es dies auf die Tracks in Spitzenleistungen zu konvertieren. Die ersten Rennen in Frankreich mit zwei dritten Plätzen im Shorttrack und Cross Country Bereich haben gezeigt, dass der Weg stimmt.

03 Vom Talent zur Weltelite

Ihr erstes Rennen fuhr Laura Stigger 2007 – seitdem geht es für die Ötztalerin steil bergauf! 2014, 2015 und 2016 krönte sie sich zur Jugend-Europameisterin im Cross Country (XCO), 2017 ließ sie die Bike-Welt mit einem Husarenstück staunen. Sie legte eine perfekte Saison hin: Sie gewann alle Rennen und kürte sich auch zur Weltmeisterin. Aber das war nur ein Zwischenschritt Richtung MTB-Weltspitze: 2018 feierte sie in Graz ihr fünftes EM-Gold im Cross-Country und in Lenzerheide sichert sie sich ihren zweiten Junioren-Weltmeistertitel. Und dann die größte Überraschung: Am 27. September 2018 tauscht sie ihr Mountainbike gegen das Straßenrad und deklassiert die Konkurrenz auf sehr ungewohntem Terrain. Damit hat sie auch WM-Gold der Juniorinnen bei den UCI-Straßen-Weltmeisterschaften in Innsbruck in ihrer Medaillensammlung. Noch Fragen? Im Oktober 2020 schließlich feierte Laura Stigger ihr Debüt im Mountainbike-Weltcup in Nove Mesto. Und natürlich war sie damals auch nicht nur dabei, sondern mittendrin um Kampf um die Spitzenplätze und ließ mit Rang 5 gleich auf Anhieb ihr großes Potential in der Weltelite aufblitzen.