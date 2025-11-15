Angesichts der enormen Popularität der League of Legends-Serie wäre es allzu einfach, die jährliche Weltmeisterschaft als den "Superbowl des Esports" zu bezeichnen. In Wirklichkeit ist dieses Phänomen viel größer.

Im Jahr 2019 wurde die Weltmeisterschaft von über 100 Millionen Zuschauern verfolgt (um zwei Millionen mehr Zuschauer, als im Vorjahr beim Superbowl), was sie zu einem der meistgesehenen Wettkämpfe aller Zeiten macht - egal ob im Esport oder anderswo. Keine Frage, League of Legends ist der wohl bekannteste Esport von allen.

Für Unerfahrene ist es eine Szene voller Nervenkitzel und rauer Stadionatmosphäre, ein Schachspiel in einer Multiplayer-Schlacht, in der der Druck hoch ist und die Reaktionen so schnell sind, dass sie Max Verstappen in den Schatten stellen würden.

Lies weiter, um einen praktischen Leitfaden zu erhalten, mit dem du die ganze Action nachvollziehen kannst:

01 Was ist League of Legends?

League of Legends - allgemein bekannt als LoL - ist ein Multiplayer-Strategiespiel mit Magie und Manövern, bei dem zwei Teams mit je fünf Spielern versuchen die Basis des anderen zu zerstören. Das kostenlose Spiel ist für Profis und Amateure gleichermaßen geeignet. Auf verschiedenen Kontinenten werden große und kleine Ligen gespielt, die in einer einmonatigen Weltmeisterschaft für die Elite gipfeln.

Worlds 2020 wurde von DAMWON Gaming aus Korea gewonnen © Riot Games

02 Wie wird es gespielt?

Zwei Fünferteams - ein blaues und ein rotes Team - kämpfen auf einer Karte namens "Summoner's Rift". Ein Großteil der Action findet auf den drei Lanes "Oben", "Mitte" und "Unten" sowie in den Basen selbst statt. Jeder Ort auf der Karte, der nicht von Lanes oder Basen besetzt ist, wird als Dschungel bezeichnet, und hier sind die "Jungler" darauf angewiesen, neutrale KI-Monster zu töten, um Gold und EP zu gewinnen.

Die Spieler stärken ihre Champions (Charaktere), indem sie Gold verdienen, das sie für Gegenstände ausgeben, mit denen sie bessere Zauber wirken und mehr Schaden anrichten können. Die gewonnenen Erfahrungspunkte helfen den Spielern, aufzusteigen. Jedes Team kann eine Armee von Dienern (Minions) herbeirufen, die ihm helfen, die gegnerische Basis zu zerstören.

Das Team, das als erstes eine Struktur namens Nexus zerstört, die sich im hinteren Teil der Basis des jeweiligen Teams befindet, gewinnt das Spiel. Das klingt zwar so einfach wie zwei Basketballmannschaften, die sich gegenseitig ins Netz dunken, bis ein Brett zerbricht, aber das ist es nicht. Solange alle drei Inhibitoren oder mindestens einer der Türme auf dem Stützpunkt noch stehen, ist der Nexus unzerstörbar.

Türme spielen im Spiel eine wichtige Rolle, denn sie fügen den Gegnern Schaden zu und ermöglichen es dem Team, das Schlachtfeld besser zu kontrollieren. Oft rufen die Teams Minions herbei, eine nicht vom Spieler kontrollierte Armee, die vom Nexus gespawnt wird, um einige Türme zu stürzen.

Red Bull Worlds Simplified streamt LoL Events auf Twitch und YouTube © Flickr/Lolesports

03 Was passiert, wenn ein Charakter stirbt?

Er wird wiederbelebt. Außerdem müssen die Spieler/innen eine bestimmte Zeit warten, bevor ihr Champion wieder ins Spiel einsteigen kann, was die Chancen des Gegners erhöht, eine Basis zu zerstören oder eine Lane zu kontrollieren. "Wenn ein Charakter stirbt, taucht er immer an derselben Stelle wieder auf, direkt hinter dem Nexus in seiner Basis", sagt der Spieler, der zum Caster wurde , Dan 'Aux' Harrison . "Das führt zu einigen sehr spannenden Momenten, da diese Spieler gerade noch rechtzeitig zurückkommen, um ihren Nexus zu verteidigen."

04 Wie werden die Charaktere ausgewählt?

Ein großartiger Aspekt der LoL-Events ist der Draft Pick, ein Spieler-gegen-Spieler-Spielmodus, bei dem die Teams abwechselnd ihre Champions auswählen und sogar Charaktere verbieten können, die gegen sie eingesetzt werden. Ein Schachspiel im Schachspiel, wenn du so willst.

Die meisten Teams werden ihre Hausaufgaben vor dem Draft machen: Es gibt 150 Champions zur Auswahl, aber sie können nur einmal pro Spiel ausgewählt werden und ihre Fähigkeiten eignen sich für bestimmte Rollen und Lanes. Allein die Bans können eine Menge Spaß machen, vor allem wenn der Champion eines Serien-MVP ins Visier genommen wird.

"Jeder Pick und sogar jeder Bann hängt stark von der Strategie eines Teams ab", sagt Aux. "Bestimmte Charaktere können zu Beginn des Matches sehr stark sein, aber gegen Ende des Spiels schwach werden und umgekehrt. Es gibt eine Menge Strategien, um die Taktik eines Teams zu kontern. Sogar auf der höchsten Stufe haben wir schon überraschende Draft Picks und viele Schocks erlebt."

Spieler können aus 170 Champions in League of Legends wählen © Riot Games

05 Was sind die Positionen?

Top : Sitzt in der obersten Lane und tritt oft im 1v1 seinem Gegner gegenüber. Jeder Top-Laner hat einen Teleportationszauber, mit dem er in wenigen Sekunden auf die andere Seite der Karte springen kann.

Jungler : Im Gegensatz zu ihren Teamkameraden, die durch das Töten von Dienern und Champions aufsteigen, durchforsten diese stählernen Kämpfer den Dschungel zwischen den Lanes für Gold und XP. Oft springen sie in andere Lanes, um aus einem 1v1 ein 2v1 zu machen.

Mid : Mid-Laner halten sich in der Regel auf der mittleren Lane auf, wo sie sich leicht auf der Karte hin und her bewegen können. Sie spielen in der Regel starke Champions wie Aatrox und sind für einen Spielstil bekannt, der viel Schaden verursachen kann.

ADC : Attack Damage Carry ist eine Rolle, die traditionell von Charakteren mit großer Reichweite und konstantem Schaden ausgefüllt wird, wie z.B. einem Scharfschützen. Dieser Charakter wird im Laufe des Spiels immer stärker und kann in den späteren Phasen oft der Schlüsselspieler sein.

Support : Der Unterstützer bewegt sich auf der Karte und hilft anderen, stärker zu werden. Er wählt oft Champions mit "Crowd Control"-Fähigkeiten aus, um den Gegner in entscheidenden Momenten aufzuhalten oder zu betäuben.

06 Wie unterscheiden sich die Lanes?

Alle drei Lanes haben in League of Legends ihre eigenen Vor- und Nachteile, so dass keine Partie wirklich gleich ist. Die obere Lane, die sich um den Nordwesten der Karte wölbt, wird normalerweise von den Top-Lanern der beiden Teams eingenommen, die aufgrund des begrenzten Platzes eher robuste Champions mit überlebensfähigen Eigenschaften wie Tanks oder Kämpfer wählen.

In der unteren (Bot-)Lane hingegen, haben die Teams in der Regel einen größeren Vorteil früh Gegner zu eliminieren, als in den anderen Lanes (außerdem ist es hier näher, um einige Drachen zu erbeuten). Behalte die Bot-Lane im Auge, denn dort wirst du mit Sicherheit einige große Spielzüge sehen.

Die Kontrolle über eine Lane ist der Schlüssel zur Dominanz auf einer Karte und du wirst auf Summoner's Rift kaum ein heißer umkämpftes Stück Land finden als die mittlere Lane. Als kürzester direkter Weg zum Nexus ist sie die wohl wichtigste Lane und daher auch nicht gerade arm an Action.

Caps von G2 ist einer der besten Mid-Laner der Welt © Red Bull UK/Riot Games

07 Was machen Spieler mit Gold?

Spieler, die auf der Karte Gold gewinnen, können damit Gegenstände in einem Laden am Brunnen kaufen. Die Gegenstände reichen von Rüstung über Magieresistenz und Angriffsschaden bis hin zu Geschwindigkeit und Fähigkeitsstärke. Die Spieler/innen können jeweils sechs Gegenstände bei sich tragen. Was einen guten Spieler von einem großartigen Spieler unterscheidet, ist, dass er sich die Gegenstände wohlbedacht aussucht.

Teams können Baron Nashor jagen, um Gold und Buffs zu erhalten © Dinobot96

08 Gibt es Gespräche zwischen den Teams?

"Das beste Team in Europa ist derzeit G2 Esports und diese Jungs verspotten die Spieler ständig im Spiel", sagt Aux. "Sie benutzen den All-Chat, mit dem die Spieler auch Nachrichten an ihre Gegner schreiben können. Chat kann für viele Spieler/innen frustrierend sein und viele von ihnen schalten ihre Gegner/innen stumm. Stress ist ein großer Faktor, wenn du auf der Bühne stehst und Tausende von Zuschauern und Millionen von Dollar auf dem Spiel stehen, so können Teams einfach zusammenbrechen.

Wenn du ein Team in LoL adoptieren willst, ist G2 sicherlich eines der unterhaltsamsten da draußen. Nach dem Gewinn der LEC-Sommertrophäe 2020 (ihrem zweiten in ebenso vielen Jahren) gingen die Witzbolde als einer der Favoriten in die Worlds 2020, nur um dann im Halbfinale mit 1:3 gegen den späteren Titelträger DAMWON Gaming zu verlieren.

09 Ändert sich das Gameplay?

Etwa alle zwei Wochen veröffentlicht Riot Games, der Entwickler des Spiels, einen Patch, mit dem sowohl die Champions als auch die Gegenstände verändert werden, um die Karte aufzumischen. Was wie eine kleine Ergänzung aussieht, kann manchmal Auswirkungen auf die gesamte Saison haben. "Neue Patches können sogar die Spieldauer um fünf oder zehn Minuten verändern", sagt Aux.

League of Legends © Riot Games

10 Gibt es Fan-Favoriten?

Laut Aux sehen sich die Fans gerne Charaktere an, die ein höheres Fähigkeitsniveau haben und schwieriger zu steuern sind, wie zum Beispiel die Assassinen-Klasse. "Diese Champions sind in der Regel ziemlich "squishy", was bedeutet, dass ihnen defensive Werte und HP [Gesundheit] fehlen, aber dafür einen hohen Schadensausstoß haben. Zed [AKA Master of the Shadows] war in dieser Hinsicht schon immer ein sehr starker Pick."

Es ist auch nicht selten, dass die Spieler selbst die Hauptattraktion sind. Einer der letzten Kultspieler, der die Fans von den Sitzen riss, war TheShy, ein Top-Laner, der dem chinesischen Team Invictus Gaming zum Sieg bei den Worlds 2018 verhalf. "Er war in dieser Saison auf einem anderen Level", sagt Aux. "Er wusste, was die Gegner tun würden, bevor sie es taten. Wenn das ein Schachspiel wäre, wäre er acht Züge voraus."

Zed ist ein beliebter Champion der Assassinen-Unterklasse © Riot

11 Gibt es noch andere Dinge, auf die du achten solltest?

Schergen (Minions). Diese Jungs sind eine nicht vom Spieler kontrollierte Armee, die vom Nexus hervorgebracht wird und ein wichtiger Bestandteil des Matchplays ist. Der Gegner kann sie töten, um Gold und Erfahrung zu gewinnen, während die verbündete Seite sie einsetzen kann, um die Basis des Gegners zu zerstören. "Die Türme treffen ständig Champions, wenn sie auf sie zugehen", verrät Aux. "Du wirst also sehen, dass die Spieler Diener einsetzen, um diesen Schaden zu absorbieren.

Andere nicht spielbare Charaktere, die Teams jagen können, sind Drachen und Barone - beide geben einen großen XP-Boost, wenn sie erlegt werden. "Wenn ein Team einen Baron tötet, bekommt jeder Spieler Gold", fügt Aux hinzu. "Es ist auch hilfreich für ein Team, wenn es einen Turm einnimmt, da seine Diener durch den Baron-Buff viel zäher werden.

Wenn ein Team einen Drachen tötet, wird es mit allerlei Verstärkungen für Angriffsschaden und Fähigkeitsstärke belohnt. Wenn du vier Drachen für dein Team tötest, erhältst du einen Buff, der so stark ist, dass er das Spiel verändern kann."

12 Gibt es Rivalitäten?

"Es gibt eine Menge internationalen Stolz bei Turnieren. Selbst wenn ihre Teams nicht mehr dabei sind, unterstützen die Fans andere Teams aus der Region", sagt Aux. "China ist seit ein paar Jahren an der Spitze und hat die letzten beiden Weltmeisterschaften gewonnen, während die koreanischen Teams, die traditionell dominieren, ins Hintertreffen geraten sind. Auch die Fans der nordamerikanischen und europäischen Teams lassen keine Gelegenheit aus, sich gegenseitig auf die Schippe zu nehmen."

Die Teams sind auch nicht gerade ohne Rivalitäten. Wir müssten einen weiteren Artikel schreiben, um sie alle aufzuzählen, aber es gibt ein oder zwei, die immer einen großen Clash haben, wenn sie aufeinandertreffen, darunter G2 und Fnatic, die "böses Blut gegeneinander hegen und die mit Abstand größte Rivalität in Europa darstellen", sagt Aux.

G2 Esports ist momentan Europas großer Hit © Riot Games / Flickr

13 Wie werden die Charaktere kategorisiert?

Jedem Champion wird eine Klasse zugewiesen, von Controller über Kämpfer bis hin zu Magier, Scharfschütze, Slayer, Tank und Spezialist. Diese Kategorien zeigen oft Muster im Verhalten der Charaktere auf und bestimmen ihren Platz auf dem Schlachtfeld.

Bei den Worlds 2016 demonstrierte Pray vom Team ROX die Fähigkeiten von Ashe, einer Frostbogenschützin, auf beeindruckende Weise: Als ROX ein Spiel gegen SXT beenden wollte, machte sich der Top-Laner des Gegners auf den Weg, um sich zur Basis zurückzubeamen und sein Spiel zu retten. Als Pray dies bemerkte, schoss er einen Kristallpfeil über die gesamte Karte und erreichte seinen Gegner schließlich mitten im Teleport, um ihn zu betäuben, den Teleport abzubrechen und den Sieg zu sichern. Das ist wohl immer noch das beste Spiel in der Geschichte von LoL.

14 Gibt es Überraschungserfolge?

In LoL ist nichts sicher. Bei den Worlds 2016 schaffte es ein weniger bekanntes Team aus den russischen Ligen namens Albus Nox Luna, die koreanischen ROX Tigers zu schlagen, als die koreanischen Teams noch ganz oben standen. Wie durch ein Wunder schafften sie es bis in die K.O.-Phase der Weltmeisterschaft.

"Es war der Wahnsinn", erinnert sich Aux. "Zuvor haben die meisten Teams einfach die Taktik der Koreaner kopiert, aber Albus spielte ihren eigenen Stil und überraschte den Gegner. Vor dieser Serie wurden Teams aus kleineren Regionen bei den Worlds nicht beachtet, aber seitdem haben wir gesehen, dass kleinere Teams mehr Treffer gegen die größeren Regionen erzielen."

Bei den Weltmeisterschaften 2020 gab es viele Überraschungen, als der chinesische Außenseiter Suning ein Spiel nach dem anderen gewann und das Finale erreichte. Als sie schließlich dem koreanischen Team Damwon Gaming zum Opfer fielen, lieferte Suning eines der spannendsten Endspiele aller Zeiten, das sie in einem epischen Schlusskapitel mit 1:3 verloren.

G2 Esports kämpft gegen Suning bei den Worlds 2020 © Riot Games

15 Wie lange dauern die Spiele?

"Die Spiele dauern im Durchschnitt etwa 30 Minuten", sagt Aux. "Zu Beginn der Weltmeisterschaft oder des Ligaspiels wird in der Regel ein BO1 [best-of-one]-Rundenturnier gespielt, aber wenn man in die Playoffs und die K.O.-Phase kommt, wird es zu einem BO3 wechseln. Wenn du das Finale erreichst, ist es normalerweise BO5, was aus strategischer Sicht interessant ist, da die Teams mehr Zeit haben, auf den Spielstil des Gegners zu reagieren."

16 Gibt es Fachleute und Kommentatoren?

Bei den meisten Elite-Events gibt es eine Gruppe von Kommentatoren, die das Spiel live verfolgen, einen Play-by-Play-Kommentator und einen Analysten, der während des Spiels Details liefert. Es gibt auch Leute mit einem Mikrofon auf dem Parkett, die die Atmosphäre auffangen.

Ender hat sich sehr gut in das Broadcast-Team eingefügt © Riot Games

17 Wie kannst du die Action am besten verfolgen?

Auf der offiziellen LoL Esports-Website von Riot findest du Zeitpläne und Livestreams für alle weltweiten Ligen und Majors.

Außerdem ist Twitch nicht nur eine großartige Plattform, um die Turniere zu verfolgen (Red Bull Simplified hat viele Spiele der Worlds 2020 live auf seinem Twitch-Kanal gestreamt), sondern auch, um den Kanälen der Teams und Spieler/innen zu folgen, um mehr über das Spiel zu erfahren und obendrein jede Menge Persönliches zu bekommen. Aux wählt einen ehemaligen nordamerikanischen Profispieler namens Voyboy aus. "Seine Inhalte sind wirklich fesselnd und machen Spaß, und man lernt trotzdem eine Menge", erklärt er.

18 Gibt es Ligen?

Im Gegensatz zu den meisten anderen Esportsportarten, bei denen sich ein Major nach dem anderen reiht, gibt es hier das ganze Jahr über Ligen, d.h. es gibt nur das Mid-Season Invitational und die Weltmeisterschaft, bei denen es zu ernsthaften internationalen Wettkämpfen kommt.

Viele nationale Ligen gehen in regionale Ligen über, in denen die Elite spielt, darunter große Ligen wie LEC (Europa), LPC (China), LCS (Nordamerika), LCK (Südkorea) und kleinere Ligen in der Türkei, Brasilien, Vietnam, Lateinamerika, Japan, Ozeanien und CIS (Russland).

Das große EU LCS-Finals © Riot Games

19 Wie werden die Mannschaften für die Weltmeisterschaft ausgewählt?

Ähnlich wie die UEFA die Plätze für die Champions League im Fußball nach der Stärke der Liga einer Region vergibt, machen die Organisatoren der LoL-Weltmeisterschaft genau das. So kann zum Beispiel die chinesische Liga vier Plätze erhalten, die europäische drei und kleinere Ligen wie Brasilien nur einen. Das kommt ganz darauf an.

20 Jargon Buster

AD/AP - Beides sind Statistiken. Der Angriffsschaden (AD) gibt an, wie viel Lebenspunkte direkt durch einen Angriff verloren gehen, während die Fähigkeitskraft "Ability Power" (AP) die Effektivität der Fähigkeiten eines Champions angibt.

Babysit - Wenn ein Spieler einen anderen Teamkollegen bittet, seine Lane zu halten.

Bot - Bot Lane.

Buff - Jede Art von Verstärkung, die einem Champion oder Diener gegeben wird.

Carry - Charakter, der zu Beginn schwach ist, aber im Laufe des Spiels immer stärker wird.

Clutch - Wenn ein Champion unter Druck eine gut getimte Bewegung ausführt.

Cooldown - Die Zeitspanne, bevor eine Fähigkeit oder ein Gegenstand von einem Champion nach der Aktivierung wieder benutzt werden kann.

Creep - Grundeinheit im Spiel, die nicht spielbar ist, es sei denn, ein Zauberspruch oder Gegenstand übernimmt die Kontrolle über sie. Der Creep Score (CS) gibt an, bei wie vielen Schergen der Spieler den letzten Treffer landen kann.

Crowd Control - Aktionen, die den Gegner betäuben oder beeinträchtigen.

Dive - Ein fortgesetzter Angriff auf einen Gegner oder die Türme des Gegners.

Draft - Ein Spielmodus, bei dem die Spieler ihre Champions auswählen und bestimmte Charaktere verbieten, gegen sie anzutreten.

Farming - Ernten und Sammeln von Gold und XP für sich selbst.

Ganking - Ein hinterhältiger Angriff auf einen gegnerischen Spieler, bei dem normalerweise ein oder zwei Teamkollegen helfen.

Inhibitor - Die drei leuchtenden Strukturen hinter den Türmen in einer Basis.

Juke - Einer ankommenden Fähigkeit ausweichen.

Jungling - Wenn ein Spieler sich darauf konzentriert, nicht spielbare Creeps für Gold und Erfahrung zu töten (Dschungel befinden sich zwischen den Lanes).

Laning-Phase - Das Töten von nicht spielbaren Creeps für Gold und XP zwischen den Lanes.

Meta - Die derzeit beliebteste Taktik oder Strategie, um ein Spiel zu gewinnen.

Off-Meta - Alle ungewöhnlichen Spielweisen oder Strategien, die nicht dem gängigen Matchplay entsprechen, z. B. einen Champion auf einer Lane spielen, für die er nicht bekannt ist.

Nerf - Wenn etwas einen Champion schwächt. Das Gegenteil eines Buffs.

Peeling - Wenn du Crowd Control auf den Gegner anwendest, um zu verhindern, dass ein Teamkollege angegriffen wird.

Roaming - Wenn du dich zwischen den Lanes bewegst, was typischerweise in der Anfangsphase eines Spiels geschieht.

Rotating - Wenn du die Position wechselst, weil sich das Ziel ändert. Zum Beispiel rotiert ein Team in Richtung eines Drachens.

Snowball - Wenn ein Champion oder ein Team einen frühen Vorteil erlangt und schnell an Stärke gewinnt.

Squishy - Ein Champion, dem es an defensiven Werten und HP mangelt.

Tanking - Eine hohe Menge an Schaden einstecken.

Trading - Der Austausch von Schaden zwischen gegnerischen Champions.

XP - Erfahrungspunkte.

Zoning - Einen Gegner daran hindern, Gold oder Erfahrung zu gewinnen.

LoL World Finals Summoner's Cup © Marv Watson

21 Was sind die internationalen Events?

Weltmeisterschaft [Okt-Nov]

Die Weltmeisterschaft von League of Legends ist ein einmonatiges Finale, bei dem Teams die Chance haben, die Saison als die Besten der Welt zu beenden. Außerdem geht es um ein Preisgeld von 2.500.000 $ und eine riesige Trophäe, den Summoner's Cup.

Bei den Worlds treten die 24 besten Teams aus den 13 besten Profiligen gegeneinander an, und es gibt immer wieder spannende Spiele und spannende Geschichten. Südkoreas SKT hat mit drei Meisterschaften die meisten Siege errungen.

Preispool: 2.500.000 $

1. Platz: 830.000 $

Mid-Season Invitational [Mai]

Das zweitwichtigste Event im Kalender empfängt die Meister aller 13 Profiligen zu einem echten LoL-Fest. Im Jahr 2019 wurde G2, dessen Mid-Laner Caps zum MVP gekrönt wurde, das erste europäische Team, das sich den Titel holte, nachdem es Team Liquid im Finale besiegt hatte.

Nach dem Erreichen der Gruppenphase treten die Teams in einer Best-of-One-Doppelrunde gegeneinander an, wobei die vier besten Teams in die K.O.-Runde einziehen. Die vier besten Teams ziehen in die K.O.-Runde ein. Die letzten vier Teams kämpfen dann im BO5 Single Elimination um den Titel des Mid-Season-Braggers.

Preispool: 1.000.000 $

1. Platz: 200.000 $