Backdoors und Baseraces: Die 5 verrücktesten LoL-Fights um den Nexus

Ein League of Legends Game ist erst entschieden, wenn der Nexus fällt. Genialität oder manchmal auch pure Verzweiflung führen zu den spannendsten Calls, um ein Game noch irgendwie zu gewinnen, wenn jeder andere Weg hoffnungslos erscheint. Ob Baserace oder Backdoor wir haben einen Blick auf die knappsten Entscheidungen um den Nexus geworfen und uns nach langem Grübeln auf folgende Top 5 geeinigt.

Auch wenn bei Red Bull Solo Q nicht der Nexus entscheidet, kann man aus diesen Plays eines sicher mitnehmen - egal wie schlecht ein Game beginnt, gib niemals auf, sei kreativ und finde so selbst aus aussichtslosen Situationen den Weg zum Sieg.

5. Flyquest vs 100 Thieves

Flyquest wird in diesem Game über lange Strecken dominiert. Schlussendlich kämpfen sie sich jedoch zurück in die Partie, gewinnen Zeit und finden sich gegen Ende in einer guten Position, als sie die Mitte durchpushen. Währenddessen pusht allerdings auch der gegnerische Ryze mit Minions in ihre Basis. Beide Teams commiten für das Play. Anstatt zu defenden, teleportieren sich sogar mehrere 100 Thieves Member in die Flyquest Base und es kommt zum Fotofinish. Dieses geht ganz knapp an Flyquest und wird, wie die meisten dieser Plays, von immensem Hype seitens der Caster begleitet.

4. SK Telekom vs ROX Tigers

In der für viele bis heute besten Series aller Zeiten, trafen im Semifinale der Worlds 2016 der klare Favorit SKT und Publikumsliebling ROX aufeinander. Nach einem Game 1 Sieg für SKT, schlugen die ROX Tigers in Game 2 zurück – und wie. SKT ist bereit den Inhibitor zu droppen und für Vorteile auf der übrigen Map zu traden. Die Tigers sehen darin allerdings ihr Opening und gehen für den Push zum Sieg.

SKT erst überrascht, dass ROX tatsächlich für mehr als den Inhibitor geht, versucht schnell zu reagieren und Member zurück in die Base zu bringen. Als jedoch ROX ADC Pray über die ganze Map seinen Crystal Arrow auf Duke landet und dessen Teleport abbricht, teleportiert man weitere ROX Member in die Basis von SKT. Währenddessen stirbt auch noch Faker an GorillA, als er versucht in die Basis zu kommen. Dort nutzt man die kurze Überzahl geschickt aus, dived die verbleibenden SKT Member aggressiv und sichert sich so, mit einem der unglaublichsten Calls der Geschichte, den Win.

3. KT Rolster vs Invictus Gaming

Im Quarter-Final der Worlds 2018 trafen KT Rolster und Invictus Gaming aufeinander. Der Splitpush auf der Botlane durch TheShy’s Fiora zwingt KT zu handeln. Man entscheidet sich mit dem Baronbuff für den 4 gegen 4 Endpush zu gehen. Währenddessen gibt Semb alles, um auf der Sidelane die Fiora möglichst lange vom Nexus fern zu halten. Als er jedoch stirbt und durch Guardian Angel revived wird, wirkt das Game bereits verloren.

Anstatt weiter zu defenden, teleportiert er sich zu den übrigen Membern seines Teams und das Rennen um den Nexus geht in den Endspurt. Dabei wirkt IG so klar im Vorteil, dass die gesplittete Kamera sogar aufgehoben wird und sich nur noch auf TheShy konzentriert. Die 3 verbleibenden KT Member haben währenddessen jedoch fast sämtliche Verteidiger ausgeschalten, ignorieren Starmidlaner Rookie und pushen gemeinsam einfach schneller als die Fiora. Die Kamera schwenkt Richtung roten, explodierenden Nexus und das Spiel endet. Wie auch die Caster herrscht auch weltweite Verwirrung, werde den nun gewonnen hatte...

2. Fnatic vs OMG

In der 66. Minute zwischen Fnatic und OMG, bei den Worlds 2014, geht OMG für den Endpush. Allerdings gelingt es xPeke wie durch ein Wunder, 1 gegen 4 einen der Nexustower zu defenden und OMG noch einmal aus der Basis zu vertreiben. Seine Teammates respawnen währenddessen und chasen nun, die sich zurückziehenden OMG Member. Gleichzeitig teleportiert sich Toplaner sOaZ nun in die gegnerische Basis, wo für OMG nur noch der Nexus steht. Er beginnt den Nexus zu hitten, doch immerhin Loveling schafft es in die Basis zurück. sOaZ setzt den Equalizer in den Fountain, um diesen aufzuhalten, was sich als Fehler herausstellen sollte. Um den Nexus hätte er die Minions gecleared und sich mit dem Slow mehr Zeit für weitere Hits verschafft, so jedoch geht sOaZ relativ zügig down und bringt den Nexus auf etwa 50%.

Zeitgleich kommt nun xPeke in der Basis an, während Rekkles weitere Recalls stoppt. Gogoing schafft es zurück in die Basis, wo nun auch Fnatic Jungler Cyanide angekommen ist. Peke und er versuchen verzweifelt den Nexus zu finshen, werden jedoch gekillt und bringen den Nexus low genug, dass jeder weitere Hit genügen würde. Diesen kann jedoch niemand mehr anbringen. OMG schafft es schlussendlich, in der 72. Minute, den Fnatic Nexus zu zerstören, wodurch Fnatic es nicht aus der Gruppenphase schaffte.

1. SK Gaming vs Fnatic

An der Spitze, wie könnte es anders sein, Fnatic gegen SK Gaming, bei den Intel Extreme Masters Katowice 2013. In der 54. Minute stirbt Fnatic Midlaner xPeke, seine Respawnzeit 70 Sekunden. SK versucht damit das Game hier und jetzt zu entscheiden. Sie pushen für die Basis und holen sich auch zügig 2 Inhibitoren. Als sie allerdings auch noch für den dritten gehen, sterben ihre beiden Carries in Ocelote und CanyPanda – Deathtimer 75 Sekunden. Fnatic die ihrerseits schon zuvor die gegnerische Base gebrochen hatten, versuchen jetzt das Game zu beenden. Die beiden Nexustower fallen, doch selbst 3 gegen 4 schafft es SK den Nexus zu retten, ihre Carries respawnen und Fnatic verliert 2 Member. xPeke kommt gerade noch so von dem Silence, davon und rettet sich in den Jungle. Zur gleichen Zeit laufen bereits massive Superminionwaves auf der Botlane in die Fnatic Base. 5 gegen 3 in der 56. Minute - bei solchen Deathtimern müsste das Ende des Spiels eingeläutet worden sein.

Während also alle Hoffnung verloren scheint, bricht xPeke seinen Recall ab und teleportiert sich, auf seinem noch low-health Kassadin, in die gegnerische Base. Dabei nutzt er das allerletzte dort verbleibende Minion. Seine Mission, den Nexus irgendwie einzureißen. SK Gaming ist jedoch vorbereitet und hat ihren Toplaner Olaf dort wartend zur Stelle. Der wird allerdings von Rift Walks um den Nexus hingehalten. SK Jungler hyrqBot kommt ihm zur Hilfe, verfehlt allerdings ebenfalls mit seinen Spells xPeke und der Nexus fällt, während xPeke, mit wohl 1% Leben den letzten Autohit landet und so als der Backdoor Gott in die Geschichte eingeht.