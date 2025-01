Die Top 5 besten League of Legends Champions für Beginner auf der Midlane

Egal ob du deinen Jungler unterstützen möchtest, oder nach gepushter Wave kurzerhand auf die Botlane für einen Gank rotieren willst, all dies ist auf der Midlane ohne Probleme möglich. Um dir dabei zu helfen und den richtigen der unzähligen verfügbaren Champions für dich individuell zu finden, schaffen wir dir hier hoffentlich Abhilfe.

01 Seraphine

Seraphine © Riot Games

Seraphine verkörpert Sicherheit auf der Midlane. Dennoch teilt sie unerwartet viel Schaden aus. Schon nach wenigen Leveln kannst du mit einer doppelten Q Fähigkeit Fernkampfvasallen einfach ausschalten, was das Farmen leichter als bei anderen Champions gestaltet. Darüber hinaus wird Seraphine im laufe des Spieles im Stärker aufgrund ihrer Skalierungen. Vor allem in Teamkämpfen glänzt sie besonders, indem sie sowohl Schaden als auch Schilde, Healing, Bewegungstempo und sogar Betäubungen austeilen kann. Eine gut gesetzte Ultimate nimmt durch Treffer an Reichweite zu, macht unglaublichen Schaden und setzt Gegner durch den Taunt zusätzlich kurz außer gefecht, wodurch diese Ability eine der Stärksten Teamfight-Fähigkeiten des gesamten Spieles darstellt.

Eine klare Lernkurve ist zusätzlich gegeben. Durch ihr Fähigkeiten System musst du es dir gut einteilen, wann du welche Fähigkeit einsetzt, um dann die korrekte für jede Situation zu empowern. Auch die ultimative Fähigkeit verlangt dir Timing und Geduld ab, wodurch es oft besser ist, erst einmal abzuwarten und sie erst im späteren Verlauf eines Teamfights zu zünden. Gelingen es dir diese Tipps erst einmal umzusetzen, kannst du mit Seraphine fast jedes Game persönlich umdrehen, da dein Einfluss im Spielverlauf nur zunimmt und dementsprechend hoch ist.

02 Malzahar

Three Honors Malzahar © Riot

Malzahar ist ein idealer Champion für Anfänger in League of Legends. Seine Fähigkeiten sind einfach zu erlernen und bieten eine starke Grundlage für das Erlernen der diversen Spielmechaniken. Seine passive Fähigkeit schützt ihn vor Kontrolleffekten, was gerade für Anfänger wichtig ist, da sie oft Schwierigkeiten haben Fähigkeiten zu unterscheiden. So werden Fehler die unweigerlich passieren, besser verziehen als bei anderen Charakteren. Fällt es dir üblicherweise schwer fällt, Vasallen korrekt last zu hitten, ist Malzahar vielleicht genau das richtige für dich. Denn das Farmen von Minions gestaltet sich mit Malzahr besonders einfach, da seine E-Fähigkeit sich nach Tötungen weiter ausbreitet und so automatisch den Großteil der Minions bekommt.

Das wahre Prunkstück ist jedoch sicherlich die ultimative Fähigkeit. Sie stellt einen kraftvollen Point-and-Click Spell dar, der Gegner für mehrere Sekunden immobilisiert und großen Schaden anrichtet. Damit ist diese Fähigkeit perfekt für Anfänger, um mächtige Plays zu erzielen und gegnerische Carries ganz leicht auszuschalten. Damit wird auch gleich zu Beginn Target-Selektion trainiert, einer der wichtigsten Skills in League of Legends.

03 Veigar

Legends of Runeterra Veigar © Riot Games

Veigar trainiert von Anfang an einen der wichtigsten Aspekte von League of Legends – farmen. Indem er dich für Lasthits mit Q belohnt, wirst du angeregt auch möglichst alle Vasallen wirklich zu bekommen. So ist eine stetige Lernkurve zu erkennen, für die du auch sofort die Effekte zu spüren bekommst.

Dieses System wird abgerundet aus simplen Fähigkeiten, die alle von diesem Grundprinzip profitieren. Hast du einmal genug Fähigkeitsstärke gesammelt fällt es dir dann leicht Gegner sofort auszulöschen. So simpel sich das jedoch anhört musst du zusätzlich lernen, mit deiner Immobilität umzugehen und deine Käfige präzise zu platzieren, um einerseits offensiv Gegner auszuschalten und andererseits Ganks und anderen Gefahren zu entgehen.

Hast du diese Aspekte erst einmal gemeistert, wirst du deine Gegner im Spiel mit Veigar im Handumdrehen von 100 auf 0 bringen. Übe also schon mal seine böse Lache, denn sie ist ansteckend – und du wirst sie jedes Mal im Gesicht haben, wenn du mit dem Point-and-Click-Outplay-Button deiner ultimativen Fähigkeit zuschlägst.

04 Lux

Dark Cosmic Lux © Riot

Du landest oft in der Mitte des Gefechts und gehst sofort down? Wir schaffen Abhilfe. Lux erlaubt es dir, aufgrund ihrer hohen Range, sicher im Hintergrund zu bleiben und dennoch enormen Schaden auszuteilen. Im frühen Spielverlauf fällt dir das Ausschalten von Vasallen relativ leicht, da deine Basisattacken nach etwa ausgelöstem E zusätzlichen Schaden anrichten.

Ab dem Midgame im späterem Spielverlauf kannst du dann von weiten Entfernungen deine Spells landen und vor allem Carries sofort auslöschen. Am besten gelingt dir das, indem du um Vision auf der Karte spielst, vor allem rund um neutrale Objectives wie Drachen oder Baron Nashor. Gelingt es dir hier etwa einen Carry vor dem Kampf rauszunehmen sind Kämpfe meist sofort entschieden.

Die Kombo an Fähigkeiten an sich ist simpel, du landest dein Q für die Betäubung folgst dem ganzen sofort mit deiner E-Ability und landest zudem gleichzeitig die Ultimate für den perfekten Burst, der viele Charaktere einfach ausradiert und in dir Mal um Mal ein Glücksgefühl auslöst.

05 Annie

Lunar Beast Annie © Riot

Auf Rang 1 unserer Liste landet Annie. Sie verkörpert all das, was ein Anfänger trainieren möchte. Ihr Q belohnt effizientes Farmen und macht dies auch außerordentlich einfach. Damit wird Gold Generation und die richtige Auswahl effektiver Items hochgeschrieben. Ihre passive Stun Interaktion zwingt dich von Anfang an Timings zu trainieren und im Spiel durchgehend mitzudenken. Ihr Flächenschaden und Burst trainiert Positionierung in Fights und Target-Selektion – da dies maßgeblich für deinen Erfolg entscheidend ist.

Damit ist Annie in jeglichen Bereichen gut abgerundet und bietet dennoch viel Luft nach oben, was ihre Lernkurve betrifft. Schließlich musst du es lernen mit der niedrigen Reichweite der Fähigkeiten umzugehen und so deine Öffnungen in Kämpfen auf die Backline zu finden, um im Idealfall den oder die Carries auszuschalten - was deine Kreativität beansprucht. Hast du diese Aspekte allerdings gemeistert steht deiner Dominanz auf der Midlane gemeinsam mit deinem treuen Teddybär-Gefährten Tibbers absolut nichts mehr im Weg.

Fazit

Auf der Midlane befindest du dich im Zentrum des Geschehens und kannst so direkt auf der gesamten Karte Einfluss ausüben. Setzt du dich im 1 gegen 1 gegen deinen Counterpart durch, liegt es nun an dir deine Vorteile auf die Karte zu übertragen und deinem Team den Sieg zu sichern. Mit den genannten Champions sollte das für Anfänger besonders einfach fallen und dich zusätzlich in sämtlichen Aspekten der Midlane trainieren.

Am schnellsten steigerst du dich jedoch, indem du bei nur einem oder wenigen Champions bleibst und diese meisterst. So lernst du eine Vielzahl an Matchups kennen und steigerst dich laufend. Am besten gelingt das, wenn man Spaß dabei hat und sich zusätzlich Analysen und Guides von Streamern oder Profis zu den jeweils gewählten Charakteren ansieht.