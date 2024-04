Lil Zoo: Der Breakdance-Virtuose im Porträt

und seinen Namen in die weite Welt hinauszutragen.

an die Weltspitze des Breaking zu gelangen

heißt eigentlich Fouad Ambelj und stammt ursprünglich aus Casablanca in Marokko. Auf den Straßen des Problemviertels Zéro-Quatre entdeckte der explosive Wahl-Innsbrucker 2008 seine Passion für Breaking. Seitdem hat er nur ein Ziel vor Augen: