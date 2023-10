Diese Dinge helfen dir beim Einstieg in Lord of the Fallen

Soulslikes sind fordernde Videospiele. Und auch Lords of the Fallen macht hier keine Ausnahme. Gegner hauen schnell und hart zu. Gerade zu Beginn ist zudem die Flut aus Tutorials und Erklärungen etwas überfordernd, während man sich gleichzeitig mit Horden an Dämonen und Untoten herumschlägt.

Wir haben euch hier darum ein paar Tipps herausgesucht, die wir gerne gewusst hätten, bevor wir uns zum ersten Mal in Lords of the Fallen gestürzt hatten.

Vergesst nicht eure Kampfhaltung zu wechseln

Waffen können in unterschiedlichen Stilen genutzt werden © Hexworks

In einem kurzen Tutorial-Satz wird euch erklärt, dass ihr die Art, wie ihr eure Waffe haltet, auf Knopfdruck ändern könnt. So könnt ihr beispielsweise entscheiden, ob ihr ein Schwert mit einer Hand oder beiden Händen führen wollt. Das hat natürlich mehr Auswirkungen auf das Spiel als nur reine Optik.

Die Angriffsmuster und Kombinationen eurer Attacken ändern sich komplett mit dem Wechseln der Kampfhaltung. Der leichte Angriff eines Schwertes, das mit einer Hand geführt wird, kann zum Beispiel ein breiter, horizontaler Schwung sein. Perfekt, um mehrere Gegner auf einmal zu erwischen. Allerdings führt das in engen Korridoren schnell zu Problemen, da eure Klinge an den Wänden abprallen kann. Ein Wechsel auf die Zweihand-Variante ersetzt diesen leichten Angriff mit einem Stoß nach vorne.

Es ist euch sogar möglich, die Haltung während einer Combo zu wechseln. Nutzt das, um immer im Vorteil zu sein und die optimale Ausgangsposition für euren Angriff zu behalten.

Parieren ist nicht schwer. Und es lohnt sich!

Wenn ihr einen Angriff in Lords of the Fallen per Block abwehrt, wird euch Schaden zugefügt, der in weißer Farbe auf eurem Lebenspunktebalken dargestellt wird. Diesen weißen Schaden kann man regenerieren, indem man Gegner erfolgreich attackiert. Ihr könnt zudem nicht durch Blocken sterben.

Wenn ihr, kurz bevor euch ein Angriff treffen würde, mit einem Block beginnt, pariert ihr die Attacke und nehmt noch weniger regenerierbaren Schaden, als bei einem normalen Block. Das Timing hierfür ist wesentlich größer als man denkt. Außerdem sind gegnerische Attacken wesentlich fairer zu lesen als in manchen anderen Spielen des Genres. Gewöhnt euch also möglichst früh daran, eure Parade zu nutzen.

Brecht die Haltung eurer Feinde

Parieren von Attacken hat noch einen weiteren Vorteil. Mit jedem erfolgreichen Parry beginnt ihr die Haltung eures Gegenübers zu brechen. Dies könnt ihr auch über andere Aktionen, wie aufgeladene Angriffe, erreichen. Seid ihr mit diesen Aktionen erfolgreich, verfärbt sich eure Zielmarkierung des entsprechenden Gegners rot und ihr könnt einen besonders verheerenden Angriff landen. Solltet ihr dessen Haltung primär durch Parieren zugesetzt haben, hat dieser Finishing-Move den zusätzlichen Vorteil, dass er eine große Menge eures regenerierbaren Lebens wiederherstellt.

Verpasst nicht Gerlinde

Relativ früh im Spiel trefft ihr auf einen Charakter mit dem Namen Gerlinde. Hört ihr gut zu. Sie startet eine Side-Quest. Solltet ihr diese abschließen, wird Gerlinde in eurem Hub zu finden sein, wo sie euch von da an eure Waffen verbessern kann. Überseht ihr Gerlinde, wird euch dieses Feature leider entgehen.

Nutzt das Umbral um zu grinden

Im Umbral sammelt ihr mehr Erfahrung © Hexworks

Das Umbral ist ein essenzieller Teil von Lords of the Fallen. Ihr landet dort nachdem ihr gestorben seid und werdet oft hindurch reisen müssen, um kleinere Rätsel der Umgebung zu lösen. Doch es bietet noch eine weitere Funktion: Je länger ihr euch im Umbral aufhaltet, desto mehr Kraft könnt ihr sammeln, welche ihr benötigt, um euren Charakter aufzuleveln.

Euer Erfahrungs-Multiplikator wird euch unter eurer Kraft-Anzahl an der rechten oberen Ecke des Bildschirms angezeigt. Behaltet hier auch immer das Auge im Blick, welches sich direkt darunter befindet. Mit jedem Moment, den ihr im Umbral verbringt, wächst die Furcht, was über diesen Augapfel angezeigt wird. Dies bedeutet, es werden immer mehr Gegner erscheinen, die sich euch entgegenwerfen. Ganz am Ende erscheint ein Sensenmann, welchen ihr nicht erledigen könnt. Er hingegen benötigt nur einen einzigen Treffer, um euch niederzustrecken. Spätestens dann wäre es an der Zeit die Beine in die Hand zu nehmen, und das Umbral zu verlassen.

Nutze den Seelenschinder deiner Lampe

Gerade zu Beginn überschüttet Lords of the Fallen einen förmlich mit Funktionen und Möglichkeiten, mit Gegnern zu interagieren. Eine Option, die hier leicht in Vergessenheit geraten kann, ist der Seelenschinder, den ihr mit eurer Lampe nutzen könnt. Dass man diesen nutzen kann, um Plattformen zu ziehen oder Türen zu öffnen, ist relativ schnell klar. Aber man kann diesen auch einsetzen, um Beute aus Gegner oder Objekten zu ziehen, welche sich außerhalb eurer Reichweite befinden.

Solltet ihr außerhalb des Umbrals kämpfen, könnt ihr mit dem Seelenschinder die Seele vom Körper eurer Gegner trennen. Dadurch werden sie kurzzeitig besonders verwundbar. Auch ist es wichtig dabei zu wissen, dass man die Gegner mit einer Bewegung des Sticks in eine Richtung zerren kann, wenn man ihre Seele herauszieht. Dadurch kann man diese zum Beispiel von Klippen werfen.