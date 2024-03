Lucas Pinheiro Braathen is back!

Lucas Pinheiro Braathen zählt zu den aufregendsten und charismatischsten Skifahrern seiner Generation – und er hat mit seinem

für einen echten Scoop gesorgt. Denn er hat am Donnerstag beim internationalen Media-Update im Hangar-7 in Salzburg offiziell seine Rückkehr in den Ski-Weltcup angekündigt. Der Sohn einer Brasilianerin und eines Norwegers wird in der kommenden Saison 2024/25 für den Brasilianischen Skiverband (CBDN) an den Start gehen. „Es fühlt sich richtig an“, betont der 23-Jährige, der sich seit jeher eng mit der Kultur und den Menschen in Brasilien verbunden fühlt und stolz ist, im kommenden Weltcup-Winter unter brasilianischer Flagge um Weltcuppunkte zu fahren.