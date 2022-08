Madden NFL 23: Punktgewinn im First Down?

Langsam, aber sicher, wächst auch in Europa die Beliebtheit von American Football. Rund 1,84 Millionen Menschen verfolgten im Februar das Finale beim Super Bowl LVI zwischen den Cincinnati Bengals und den Los Angeles Rams. Im vergangenen Jahr waren es sogar erstmals mehr als zwei Millionen Football-Begeisterte. Alle Jahre wieder eröffnet EA Sports mit der Madden NFL-Serie die Sportspielsaison, bevor der europäische Platzhirsch namens FIFA kurz darauf folgt. Der aktuelle Ableger, Madden NFL 23 , wartet in diesem Jahr mit einigen spielerischen Verbesserungen auf. Wir verraten um Test, warum ihr euch das Game nicht entgehen lassen solltet.

01 Präzise Pässe: Skill-Based Passing

Dank Skill-Based Passing habt ihr mehr Einfluss auf eure Pässe. © EA Sports

Madden NFL 23 hat tatsächlich einige gelungene spielerische Neuerungen spendiert bekommen. Die wichtigste davon hört auf den Namen Skill-Based Passing oder kurz: SBP. War es in der Vergangenheit so, dass ihr kaum Einfluss auf den Flugbahn des Leders nehmen konntet und lediglich per Knopfdruck den Receiver auswählen durftet, den ihr anspielen wollt, ändert sich das in diesem Jahr.

Jetzt könnt ihr einen Receiver zum Catch anleiten , indem ihr den neu eingeführten grauen Zielbereich unterhalb des Empfängers nutzt. Mithilfe eines Fadenkreuzes könnt ihr die Position punktgenau bestimmen, um den Spielzug bei einem erfolgreichen Zuspiel noch schneller fortzusetzen.

Zudem nehmt ihr vor allem bei langen Pass-Spielzügen mit dem Quarterback Einfluss auf die Stärke und Präzision des Passes. FIFA-Fans fühlen sich unweigerlich an das Abschlusstiming erinnert, denn stimmt im NFL-Pendant euer Timing, spielt ihr tödliche Pässe, die den Verteidigern keine Chance lassen. Eine mehr als willkommene Neuerung.

Tipps Rein optional... Das neue SBP-System ist optional. Auf Wunsch könnt ihr auch die klassischen Pässe nutzen ... Aber empfehlenswert Dennoch solltet ihr euch unbedingt mit dem neuen System vertraut machen, da es viele Vorteile bietet

02 Viele Gameplay-Detailverbesserungen

Das Offensiv- und Defensiv-Gameplay wurde verbessert. © EA Sports

Madden NFL 23 nimmt sich das Spielgefühl des Vorgängers zur Brust und verbessert es ihm Detail mitunter deutlich. Neu ist beispielsweise das sogenannte FieldSense-System , was eurem Offensive-Play ganz neue Möglichkeiten eröffnet.

Bei Laufspielzügen können Spieler nun beispielsweise schnell ihr Gewicht verlagern oder eine 360-Grad-Drehung ausführen, um sich den Verteidigern zu erwehren. Das sorgt dafür, dass das Running-Game in diesem Jahr ein deutlich effektiveres Mittel ist, um die letzten Meter zum First Down zu überwinden.

Dasselbe gilt allerdings auch für die Verteidigung, in der Spieler neue Möglichkeiten für Tacklings spendiert bekommen haben. Erstmals seit Madden NFL 16 ist es beispielsweise möglich, mit dem eigenen Spieler in ein Gerangel zwischen zwei Spielern einzugreifen, das bereits im Gange ist.

Vor allem wurde aber die KI eurer computergesteuerten Mitspieler spürbar verbessert. Nicht nur auf eurer Seite, sondern auch im gegnerischen Team. Es ist also nicht mehr einfach so möglich, immer und immer wieder denselben Spielzug erfolgreich aneinanderzureihen.

03 Face of the Franchise

Jede Menge zu tun im überabreiteten Face of the Franchise-Modus © EA Sports

Im Karrieremodus von Madden NFL 23, Face of the Franchise , hat sich zudem ebenfalls eine Menge getan. Der beginnt nun beispielsweise nicht mehr als Rookie, sondern im fünften Jahr in der National Football League.

Die Story präsentiert sich in diesem Jahr (endlich) wieder deutlich bodenständiger, bei der euer Spieler allein im Fokus steht. Diese Mischung aus Story-, Manager- und Karrieremodus geht in diesem Jahr voll auf. Auch der klassische Karrieremodus (Franchise) wartet mit einigen Detailverbesserungen auf. Vor allem, was die Trading- und Scouting-Möglichkeiten angeht.

Die glorreiche Welt des Fantasy Football beleuchtet unser Film ' Fandom ' - moderiert von Christian Slater.

1 h 30 Min Fandom Christian Slater narrates a look inside the massive phenomenon of fantasy football.

04 Madden Ultimate Team: Der FIFA-Weg

Für das Madden Ultimate Team hat sich EA Sports eine Menge vorgenommen. © EA Sports

Nicht nur das FIFA Ultimate Team markiert den erfolgreichsten Spielmodus seiner Serie, auch das American-Football-Pendant Madden Ultimate Team . Hier baut ihr aus allen NFL-Stars und Legenden des Sports euer persönliches Top-Team und sammelt Packs, mit denen ihr neue Spieler freischaltet. Doch nicht nur FUT bekommt in FIFA 23 viele spannende Neuerungen , auch bei Madden tut sich einiges.

Was in der FIFA-Serie bereits seit etlichen Jahren hinsichtlich der Beliebtheit kaum zu toppen ist, nimmt auch in Madden immer mehr Fahrt auf. Neu sind beispielsweise die Field Passes . Ganze drei davon gibt es, die euch mit bestimmten und mitunter e inzigartigen Belohnungen versorgen.

Jede Live-Service-Saison erstreckt sich über einen Zeitraum von zwei Monaten . Die meisten Aufgaben erledigt ihr dabei ganz nebenbei. So gilt es beispielsweise, 25 Touchdowns zu erzielen oder insgesamt 75 Punkte zu sammeln.

Im Laufe des Jahres sollen viele weitere Field Passes und, wie es den Anschein hat, auch Events im Stile der FUT-Spielmodi hinzukommen, die mit einzigartigen Sondereditionen der Spieler locken. Das dürfte für ordentlich Langzeitmotivation sorgen.

05 Das Madden-Vermächtnis

Im Madden Legacy-Modus erlebt ihr die Karriere der Legende hautnah mit. © EA Sports

NFL- und American-Football-Legende John Earl Madden steht seit dem ersten Serienteil John Madden Football aus dem Jahr 1998 sinnbildlich für die Sportspiel-Reihe. Nach seinem Tod im Dezember 2021 würdige EA Sports die Sportikone auf ganz besondere Art und Weise.

Einerseits ziert Madden das Cover des neuen… Madden. Andererseits erwartet euch in diesem Jahr aber auch ein spezieller Madden Legacy-Spielmodus , in dem ihr die Karriere von Madden als Coach in verschiedenen Epochen nacherleben dürft.

Das dürfte hierzulande vermutlich nur eingefleischte Fans jucken, langjährige Fans des Sports lässt dieser Modus allerdings verzückt mit der Zunge schnalzen. Legenden wie Tom Brady , Brett Favre oder Jerry Rice geben sich hier die Klinke in die Hand. Gepaart mit einer stimmigen Präsentation würdigt der Modus das Vermächtnis der Legende in einer Art und Weise, wie es in einem Videospiel nur selten zu sehen ist.

Madden NFL 23 setzt also vor allem auf Evolution, statt auf Revolution. In der Summe ihrer Teile sorgen die vielen Neuerungen allerdings für ein besseres Spielerlebnis, das NFL-Fans und neue Spielerinnen und Spieler gleichermaßen begeistert.