Die besten Gründe (wieder) in Magic: The Gathering einzusteigen

Mit über 30 Jahren auf dem Buckel erfreut sich der Großvater der Sammelkartenspiele immer noch großer Beliebtheit. Auch wenn sich mittlerweile sowohl alte Konkurrenten wie Yu-Gi-Oh! und Pokémon, sowie neue Mitbewerber wie das One Piece-Kartenspiel auf dem Markt tummeln, so bleibt die Faszination für Magic: The Gathering nach wie vor bestehen.

Und trotz seines Alters gab es selten einen besseren Zeitpunkt, um in den Sammelkarten-Klassiker einzusteigen oder seine Liebe zum Spiel neu auflegen zu lassen. Wir haben euch 4 Gründe herausgesucht, warum Magic: The Gathering nun noch einladender ist, als jemals zuvor!

Einfach online spielen dank Magic: The Gathering Arena

Magic war bereits seit 2002 online spielbar. Der damalige Client, Magic: The Gathering Online ist auch nach wie vor verfügbar. Allerdings galt dieser nie als besonders einsteigerfreundlich. Seine großen Stärken waren die sehr genaue Abbildung des Sammelkartenspiels, was dazu führte, dass die Software auch von Profis für die Turniervorbereitung genutzt wurde. Das Interface behielt aber immer seinen antiken Charme und die Bedienung war komplex. Einsteiger konnte man damit nicht gewinnen, geschweige denn die App auf mobile Endgeräte bringen. Magic: The Gathering Online (von Fans oft noch MODO genannt) war mehr ein Werkzeug als ein Spiel.

Magic: Online ist mittlerweile etwas in die Jahre gekommen © Wizards of the Coast

Der Release von Magic: The Gathering Arena sollte das ändern. Hier wurde von Grund auf ein Spiel entwickelt, was auch abseits eines PCs funktionieren soll und auch für die Kultivierung einer neuen Spielerschaft eingesetzt werden kann. Der Plan ging auf und zahlreiche Frischlinge fanden durch Magic: Arena zum Spiel. Manche blieben bei der Online-Version, andere breiteten ihr Interesse auf das physische Kartenspiel aus.

Mittlerweile bietet Magic: Arena maßig Inhalt © Wizards of the Coast

Damit gibt es nun auch eine optimale Möglichkeit für Einsteiger, das Spiel zu lernen. Ganz ohne notwendigen Mitspieler. Magic: Arena ist kostenlos und bietet mittlerweile eine Vielzahl an Features und Spielmodi.

Als das Draft-Format eingeführt wurde war Red Bull-Gamer GrandPOObear absolut süchtig nach Magic: Arena.

Commander - Das Format abseits von Turnieren

Damals war “Standard” das beliebteste Format für Magic: The Gathering. In diesem Spielmodus dürfen Decks lediglich aus Karten bestehen, die in den aktuellen Sets der letzten Jahre erschienen sind. Das sorgt für ein ständig wechselndes Meta-Game mit einem variablen Karten-Pool. Mittlerweile erfreuen sich die meisten Spieler:innen aber an einem wesentlich ungezwungenen Spielmodus, zu dem es (normalerweise) nicht einmal Turniere gibt: Commander.

Atraxa ist eine der beliebtesten Commander-Karten © Wizards of the Coast

In Commander wählt ihr eine legendäre Kreatur, welche als Anführer eines Decks fungiert, welches aus 99 weiteren Karten besteht. Dieses Deck ist dann meistens strategisch um diesen Commander aufgebaut, da diese Karte nicht erst gezogen werden muss, sondern abseits des Spielfelds permanent darauf wartet, gespielt zu werden.

Dieser Aspekt, bei dem man sich thematisch stark auf eine Karte oder eine Strategie fokussieren kann, ist aber nur ein Teil der Faszination, die viele Spieler:innen mit dem Format haben. Ein vermutlich wesentlich größerer Teil des Charmes von Commander ist der Umstand, dass es sich hierbei um ein Mehrspieler-Format handelt. In den meisten Fällen wird Commander mit 3 bis 4 Spieler:innen gespielt. Matches gehen dadurch wesentlich länger als in anderen Spielmodi, sind ungezwungener und erinnern mehr an gemütliche Brettspielabende. Auch die politischen Möglichkeiten, welche Commander bietet ist ein Bonus für alle, die Spiele mit einer solchen Komponente, wie zum Beispiel Among Us lieben.

Auch zum Set Bloomburrow gab es Commander-Decks © Wizards of the Coast

Mittlerweile erscheinen auch regelmäßig vorgefertigte Decks für das Commander-Format. Das ermöglicht einen flotten Einstieg. Oft sind diese Produkte auch spielstark genug, um mit erfahrenen Spielern mitzuhalten (unter anderem durch den Mehrspieler-Faktor) und kommen mit unterschiedlichen Karten pro Deck, die als Commander dienen können. Dadurch hat man auch direkt die Möglichkeit, unterschiedliche Ansätze zu testen.

Deine Lieblingshelden im Universe Beyond

Mittlerweile bietet Magic: The Gathering noch wesentlich mehr als die Charaktere und Welten aus dem hauseigenen Multiversum. Im Rahmen der Universe Beyond-Reihe erscheinen nun immer wieder Produkte, die Figuren und Schauplätze aus anderen Franchises mit der Welt von Magic verschmelzen lassen.

Einige dieser Gast-Universen sind thematisch nicht weit von Magic: The Gathering entfernt und fügen sich darum relativ nahtlos in den übrigen Karten-Pool ein: So zum Beispiel Der Herr der Ringe oder Dungeons & Dragons. Allerdings gibt es auch schon ein paar wildere Varianten wie Dr. Who, Assassin's Creed und die bald erscheinenden Marvel-Helden.

Storm gehört zu den kommenden X-Men-Karten © Wizards of the Coast

Während diese Universe Beyond-Produkte zu Beginn noch auf Commander-Decks oder Neben-Sets beschränkt waren, halten sie im Jahr 2025 auch Einzug in die Standard-Rotation für Turniere. Fairerweise muss man an dieser Stelle erwähnen, dass dies nicht unbedingt etwas ist, dass die Community um Magic: The Gathering positiv stimmt. So spannend Universe Beyond für große Fans anderer Spiele und Serien ist, so befremdlich kann es wirken, wenn sich neben Magic-Helden wie Jace Beleren und Liliana Vess nun auch Ryu, aus Street Fighter, oder der zukünftig erscheinende Spongebob Schwammkopf auf dem Schlachtfeld tummeln. Auf jeden Fall ein Aspekt des modernen Magic: The Gathering, was durchaus als spaltend bezeichnet werden kann.

Wer allerdings seinen Weg zum Spiel findet, weil es endlich zu seinem lieblings Franchise ein Commander-Deck gibt: Herzlich willkommen!

Grundstein - Ein Sammelkarten-Set als Fundament

Sollte Universe Beyond etwas sein, dass euch eher abschreckt, dann hat Wizards of the Coast aber auch ein großartige Produkt, dass sowohl für alte Hasen, als auch neue Spellslinger spannend sein sollte: Grundstein ist das aktuellste Magic-Set und soll als die Basis für die nächsten Jahre des Spiels dienen. Ähnlich wie bei früheren Base-Sets soll hier eine solide Grundlage aus Karten geboten werden, die immer Teil der Turnierwelt sein sollen.

Die Beginner-Box bietet alles was ihr zum lernen des Spiels benötigt. © Wizards of the Coast

Zusätzlich kam mit dem Release dieser Edition eine neue Einsteiger-Box auf den Markt. Diese kommt mit einer interaktiven Gameplay-Demo, in der zwei vollkommen unerfahrene Spieler die Regeln von Magic: The Gathering lernen können. Anschließend können sie die beiden Demo-Decks, die sie für ihre erste Übungsrunde genutzt haben, mit einem von 8 weiteren Kartenstapeln kombinieren, um so immer wieder wechselnde Gaming-Runden zu kreieren. Nicht nur durch die beiden Papp-Spielmatten, welche an Brettspiel-Komponenten erinnern, kommt hier der Eindruck zustande, dass es sich hier um das bisher beste Produkt für Einsteiger handelt, das gleichzeitig auch als abgeschlossenes Magic-Spiel fungieren kann. Der perfekte Startpunkt, um Magic: The Gathering in physischer Form zu lernen und die ersten Karten seitwärts zu drehen. Durch den günstigen Preis können wir die Einsteiger-Box wirklich jedem Anfänger empfehlen. Lediglich ein Gegner ist nicht im Paket enthalten. Diesen müsst ihr euch aus dem Freundes- oder Familienkreis selbst rekrutieren.