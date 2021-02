Kaldheim ist da! Das erwartet euch im Wikinger-Set von Magic: The Gathering

Das neue Magic: The Gathering-Set spielt in Kaldheim: Eine Welt, angelehnt an die nordische Mythologie. Euch erwarten also eisiger Schnee, scharfe Äxte und trickreiche Götter.

Neben den gewohnt großartigen Artworks, wird das Thema dieses Sets auch durch seine Mechaniken zum Ausdruck gebracht. Damit ihr gut vorbereitet eure ersten Booster aufreißen könnt, stellen wir euch vor, was euch in Kaldheim erwarten wird!

Modale Doppelseitige Karten

Göttin Tergrid und ihre Laterne teilen sich eine Karte © Wizards of the Coast

Doppelseitige Karten sind seit dem Set Innistrad ein fester Bestandteil der Magic-Welt. Oft zeigt die Rückseite eine alternative Variante der Front. Damals war das Umdrehen der Karte an eine Bedingung geknüpft, und stellte damit zum Beispiel die Verwandlung eines Menschen, in einen Werwolf dar.

Kaldheim nutzt die selbe Mechanik, die in Zendikars Erneuerung eingeführt wurde. Haltet ihr eine solche, doppelseitige, Karte auf der Hand, könnt ihr euch entscheiden, welche Seite ihr wirken wollt. Der spannende Aspekt dabei ist, dass sich die Seiten in ihrem Kartentyp unterscheiden können. Während die Vorderseite eine Kreatur zeigt, kann die Rückseite ein Artefakt sein.

Die doppelseitigen Karten dieses Sets zeigen oft die Götter von Kaldheim. Ihre Rückseite hingegen präsentieren Artefakte, Ereignisse oder Familiare, die mit diesen Göttern in Verbindung stehen. Euch erwarten aber auch Länder, deren Seiten jeweils Mana einer anderen Farbe generieren.

Der Höhenweg gibt euch entweder grünes oder blaues Mana © Wizards of the Coast

Wer diese Art von Karten in Aktion erleben möchte, kann sich das Turnier-Video von Red Bull Untapped 2020 ansehen. Hier wurden die doppelseitigen Karten aus Zendikars Erneuerung gespielt.

Vorherbestimmung

Ist Rabengestalt der beste, blaue Removal-Zauber? © Wizards of the Coast

Manche Ereignisse in der Welt von Kaldheim sind vorbestimmt. Sie werden passieren. Die Frage ist nicht ob - sondern wann. Dies wird mit der Vorherbestimmung-Mechanik dargestellt.

Vorherbestimmung funktioniert ähnlich, wie Morph. Während eures Zuges könnt ihr für die universellen Kosten von 2 generischem Mana eine Karte mit der der Vorherbestimmung-Fähigkeit verdeckt ins Exil schicken. Danach könnt ihr sie jederzeit für ihre Vorherbestimmungskosten wirken.

Diese Fähigkeit ist vor allem in Limited-Formaten spielstark, in denen das eigene Deck meist mehrere Karten mit Vorherbestimmung beinhaltet. Zwar gibt man seinem Gegner zusätzliche Information und weist ihn darauf hin, dass man selbst einen Zauber in der Reserve hat; welcher es ist, kann er allerdings nur erahnen.

Im Constructed freuen sich vor allem reaktive Decks über diese Mechanik. Control-Spieler können ihre Zauber dank Vorherbestimmung auf Raten zahlen. Zwar sind die Gesamtkosten höher, aber das eigentliche aktivieren der Karte ist günstiger. Dies ermöglicht es auch frühe Züge besser zu überbrücken und das eigene Mana effizient zu nutzen.

Prahlen

Der Drachenhaut-Berserker lebt für den Kampf © Wizards of the Coast

Die Krieger in Kaldheim sind stolze Recken und leben für den Kampf. Es geht darum, möglichst viel Ehre auf dem Schlachtfeld zu erhalten. Aus diesem Grund bekommen einige Kreaturen einen Bonus, nachdem sie in die Schlacht gezogen sind. Ob sie diese letztendlich überleben ist dabei egal. Was zählt ist nur der Kampf!

Prahlen erinnert von seiner Funktion an die Überfall-Mechanik aus dem Khans of Tarkir-Block. Thematisch hätte auch Überfall in ein Set voller Wikinger gepasst, allerdings prüft dessen Effekt nicht den Angriff einer speziellen Kreatur, sondern nur ob generell angegriffen wurde.

Sollte eine Kreatur mit der Prahlen-Fähigkeit einen Angriff deklariert haben, könnt ihr deren Prahl-Kosten bezahlen, um ihren Effekt zu aktivieren. Denkt daran, dass ihr damit nicht bis zum Ende der Kampfphase warten müsst. Sobald eure Angreifer deklariert sind, ist es legal Prahlen zu aktivieren. Überlebt die Kreatur die Kampfphase kann der Effekt natürlich auch zu einem späteren Zeitpunkt, während dieses Zuges aktiviert werden.

Unser Favoriten aus Kaldheim

Kaldheim bietet für alle bestehenden Magic: The Gathering-Formate spannende, neue Karten. Egal ob Standard, Modern oder Commander - ihr werdet bestimmt etwas finden, dass euer Deck verstärken kann. Eventuell gibt euch eine Karte auch die Inspiration ein komplett neues Deck zu bauen. Die folgenden Karten sind unsere persönlichen Favoriten:

Doomskar

Wird euer Gegner diesen Sweeper kommen sehen? © Wizards of the Coast

Control-Spieler bekommen hier prinzipiell einen Wrath, für lediglich 3 Mana. Gerade in Kombination mit Es kommen sehen entsteht zudem ein spannendes Ratespiel für euren Gegner. Doomskar kann sicher in einigen Decks ein neues Zuhause finden.

Mystische Spiegelung

Flexibel und günstig beim Wirken - Mystische Spiegelung © Wizards of the Coast

Die Anwendungsmöglichkeiten von Mystische Spiegelung sind dabei vielzählig. Sie kann defensiv genutzt werden, indem ihr eine starke Kreatur eurer Gegner direkt entschärft, oder als explosives Combo-Material - zum Beispiel als Reaktion auf den Effekt von Zendikars Rächer .

Varragoth, Bluthimmel-Stammvater

Der Blutsaugende Lehrmeister auf Beinen - Varragoth © Wizards of the Coast

Blutsaugender Lehrmeister ist eine beliebte, starke Karte. Der Prahlen-Effekt von Varragoth bietet dessen Funktion, tauscht dabei aber den Lebenspunkteverlust gegen 1 Mana mehr in dessen Kosten. Da die Fähigkeit von Varragoth allerdings mehrmals genutzt werden kann, sollte er am Leben bleiben, kann er euch sogar wiederholend mit Karten versorgen.

Thibalts Trickserei

Thibalt steht auf Schabernack © Wizards of the Coast

Der Grundgedanke von Thibalts Trickserei ist es, den Zauber eines Gegner zu kontern, und ihm stattdessen eine andere Karte wirken zu lassen. Ähnlich wie Chaosschleife . Allerdings kann Thibalts Trickserei auch auf eigene Zauber angewendet werden. Dadurch lassen sich wesentlich stärkere Karten ins Spiel mogeln. Im Standard könnt ihr auf diese Weise Genesis-Ultimatum in Spiel, und den Schneeball ins rollen bringen.

Für Modern war die Karte scheinbar schon jetzt ein Problem. Sie ist sehr schnell auf der Bannliste gelandet.

Elfen-Kriegsmeister

Elfen machen Elfen © Wizards of the Coast

Elfen sind schon immer ein beliebtes Deck-Thema gewesen. Der Elfen-Kriegsmeister sorgt auch dafür, dass eure Armee noch schneller wächst. Spannend ist aber vor allem, dass er auch direkt einen Pump-Zauber mitbringt, der eure Horde aus schmächtigen Spitzohren im Endgame verstärken kann.

Der Weltenbaum

Der Weltenbaum ist wie gemacht für Länder-Decks in Commander © Wizards of the Coast