Fitness-Guide: So bereitest du dich auf einen Marathon vor

Nachdem die Abende nach wie vor frostig sind und auch Netflix in nächster Zeit nicht an genügend Inhalten verlieren wird, findet sich der Gedanke an das Training für den Marathon, den du immer schon einmal laufen wolltest, wohl ganz unten auf deiner Prioritätenliste. Wenn du aber planst, dich im nächsten Frühling oder Sommer an einem solchen zu versuchen, dann ist genau jetzt die richtige Zeit dazu, mit dem Training zu beginnen.

Um das Training organisatorisch etwas einfacher zu machen, haben wir das Ganze in Vier-Wochen-Blöcken eingeteilt. Wir raten dir, dich nicht zu sehr an einem Trainingsplan festzubeißen. Solltest du die eine oder andere Session einmal auslassen, wird das deine Performance am Tag X nicht betreffen und du kannst dir deinen Schweiß für jene Tage aufsparen, an denen du wirklich trainierst. Versuche auch Off-Road zu laufen, wo immer es möglich ist. Das ist nicht nur besser für deine Knie, sondern macht auch jede Menge Spaß und motiviert (viele Likes in deinem Instagram Feed sind garantiert).

Tipp: Check dir die Wings for Life World Run App! Für alle, die nicht mehr beim Lauf in Wien teilnehmen können, aber dennoch mit ihrer neu gewonnenen Fitness Teil der globalen Bewegung sein wollen, gibt es die Wings for Life World Run App. Lade dir jetzt die App für iOS oder Android herunter und laufe ab Punkt 13 Uhr auf deiner Lieblingsstrecke für diejenigen, die nicht laufen können. Zur Auswahl stehen ein individueller App Run, ein Organized App Run in deiner Nähe oder einer von sechs weltweiten Flagship Runs.

Kraft und Ausdauer

Wenn du eine Core-Trainingssession pro Woche erledigst, steigert das nicht nur deine Kraft, sondern verbessert auch deine Haltung, deine Form und deine Ausdauer. Der Schlüssel liegt darin, dem Ganzen Zeit zu geben und dran zu bleiben, egal, ob es Teil deiner Session im Fitnesscenter ist, du es Zuhause erledigst oder du Yoga oder Pilates machst. Das Training mit dem eigenen Körpergewicht eignet sich dazu ideal – damit baust du Kraft und Balance auf und du trainierst zugleich auch dein Gehirn darin, deine Bewegungen zu kontrollieren, was sich wiederum positiv auf deine Laufleistung auswirken wird. Übungen, die du unbedingt in dein Core-Training integrieren solltest, sind Planks, Side Planks, Liegestütze, Liegestützsprünge, Squats, Split Squats und die Beinpresse.

Diese Anfängerfehler solltest du vermeiden

Der erste große Fehler, den viele machen, besteht darin, dass sie sich überanstrengen. Ruhetage sind unfassbar wichtig, damit du dich nicht übernimmst oder dir eine Verletzung zuziehst. Verzichte zwei Tage die Woche aufs Laufen und teile sie dir vor allem nach längeren und härteren Läufen ein.

Behalte die Menge an Kohlenhydraten, die du zu dir nimmst, an längeren Lauftagen und vor allem am Renntag selbst im Auge. Der innere Schweinehund scheint unüberwindbar, wenn du zu wenig Energie hast, also nimm genug Kohlenhydrate zu dir, während du läufst, entweder in Form von speziellen Energy Drinks, kleineren Snacks oder Riegeln. Dafür gibt es auch eine goldene Regel: Rechne 1g Kohlenhydrate für jedes Kilo deines Körpergewichts und führ das Ergebnis deinem Körper, während du läufst, jede Stunde zu. Wenn du also 70kg wiegst, solltest du 70g Kohlenhydrate pro Stunde zu dir nehmen.

Das Wundscheuern bestimmter Körperstellen ist ebenso ein Problem, auf das oft vergessen wird. Du willst am Ende mit Sicherheit nicht jene Person sein, die mit einem blutdurchtränkten Shirt durchs Ziel läuft. Verwende genug Vaseline, Anti-Scheuer-Gel und vielleicht sogar ein Paar Brustwarzenpflaster.

Die ersten vier Wochen

In den ersten vier Wochen geht es allein darum, dich langsam an das Training zu gewöhnen und zu versuchen, nicht zu sehr auf die Tube zu drücken. Das letzte, das du willst, ist, dein Training mit einer Verletzung zu beginnen oder deine gesamte gesammelte Motivation zu verlieren. Nimm dir unter der Woche zwei leichte Laufsessions (du kannst dabei auch abwechselnd gehen und laufen) zu je 30 – 40 Minuten vor. An Sonntagen läufst du dann etwas länger. Beginne bei 40 Minuten und füge dem jede Woche weitere 10 Minuten hinzu, bis du schlussendlich 70 Minuten schaffst. Dabei geht es allein darum, Ausdauer aufzubauen, also ist ein langsames Tempo voll okay. Du kannst sogar sehr viel langsamer laufen, als du es dir zum Tag des Marathons vorgenommen hast.

Die zweiten vier Wochen

Es ist an der Zeit, deine Laufzeit an Sonntagen weiter zu verlängern. Sobald du bei 80 Minuten angekommen bist, solltest du nun damit beginnen, eher die Distanz, als die Zeit zu messen. Beginne mit 15 Kilometern und füge jede Woche einen weiteren Kilometer hinzu. Solltest du Zeit haben, kannst du auch unter der Woche einen vierten Lauftag einbauen. Generell solltest du nun die Lauftage unter der Woche etwas härter gestalten, indem du zum Beispiel eine Tempo Session einbaust. Lege dir dazu einfach ein Zieltempo fest, mit dem du auch beim Marathon laufen willst und versuche dann, dieses Tempo 30 – 40 Minuten lang zu halten.

Die dritten vier Wochen

Zu diesem Zeitpunkt solltest du deine langen Laufsessions auf ca. 25 Kilometer ausweiten und irgendwann in diesen vier Wochen einen Halbmarathon laufen. Damit gewöhnst du dich nicht nur daran, mit anderen zu laufen, sondern du pushst dich auch selbst, da es sehr wahrscheinlich ist, dass du dabei schneller läufst, als dein Marathontempo schlussendlich ausfallen wird. Es lohnt sich auch, nun etwas Intervalltraining in deine Läufe zu bauen, indem du für vier bis fünf Minuten schnell läufst und anschließend für eine Minute fast auf Schrittgeschwindigkeit runterbremst. Wiederhole das Intervall während deiner Sessions ungefähr sechs Mal und du wirst die Steigerung deiner Ausdauer und deines Tempos nach ein paar Wochen zu spüren bekommen.

Die letzten vier Wochen (Mit einer anschließenden, zweiwöchigen Erholungsphase)

Hier sollte dein Training seinen Höhepunkt erreichen, indem dein längster Lauf vor dem Marathon zumindest 35 Kilometer lang ausfallen sollte. Sobald du das geschafft hast, ist es an der Zeit, das Training wieder runterzufahren, indem du die Menge deiner Läufe drastisch senkst. Die verbleibenden zwei Wochen vor dem großen Tag solltest du deinen Körper Energie tanken lassen, während du ihn mit einem einstündigen Lauf am Sonntag vor dem Marathon wieder in Schwung bringst. Nimm zwei Tage vor dem Tag des Wettkampfes genug Kohlenhydrate zu dir, damit bist du am Höhepunkt deiner Form, um die 42,195 Kilometer mit voller Kraft angehen zu können. Setz dabei auf Mahlzeiten wie Vollkornbrot, braunen Reis, Obst und Gemüse, Süßkartoffeln, Nüssen, Haferbrei und Pasta. Vermeide Fleisch und alles, was dich aufblähen oder was die Verdauung unnötig beanspruchen sollte.

Halte dich daran, dann könntest du das bald sein:

Nach diesem Trainingsprogramm bist du fit, beim Wings for Life World Run richtig viele Kilometer abzuspulen und richtig viele Spenden für die Rückenmarksforschung zu erlaufen, bevor dich das Catcher Car einholt.