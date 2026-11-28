Mit Honda hat Marc Márquez eine Ära geprägt, mit Ducati hat er sich neu erfunden. Jetzt verlässt der vielleicht beste MotoGP-Fahrer aller Zeiten die Rennstrecke für immer. Das „Wunder MM #93“ lässt sich in einem Satz beschreiben: Marc Márquez ist der jüngste und zugleich der älteste Weltmeister der MotoGP-Ära.

01 Der letzte Akt: Valencia 2026

Valencia am 27. November 2026. Fünf Tage nach dem Gewinn seines 8. WM-Titels in der Königsklasse sitzt Marc Márquez in der Ducati-Box und kündigt seinen Rücktritt an. Ohne Vorwarnung! Erst im Juni hatte er seinen Vertrag bis 2028 verlängert. Der Grand Prix von Valencia wird sein letztes Rennen.

Eine Karriere in Zahlen

WM-Debüt: 13. April 2008 in Portugal (125cc-Klasse), mit 15 Jahren und 56 Tagen

Letztes Rennen: 29. November 2026 in Valencia

Zeit in der Motorrad-WM: 6.804 Tage

Bilanz: 10 WM-Titel, 106 Siege, 173 Podestplätze, 106 Poles in 303 Starts

Quotation Das wird mein letztes Rennen in der MotoGP. Wir haben Geschichte geschrieben. Marc Marquez gibt seinen Rücktritt bekannt

02 Akt 1: Der Überflieger (2008 – 2019)

Mit 15 startet Márquez in der 125cc-Klasse, mit 17 ist er Weltmeister. Zwei Jahre später holt er auch den Titel in der Moto2. 2013 steigt er in die Königsklasse auf und gewinnt gleich sein zweites Rennen. Am Saisonende ist er Weltmeister, als Rookie und jünger als jeder vor ihm. Was folgt, ist eine Ära: 6 Titel in 7 Jahren, ein Rekord nach dem anderen.

Der junge Marc feiert seinen ersten MotoGP-Titel (2013) © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Die Rekorde eines Überfliegers

Jüngster MotoGP-Sieger: 20 Jahre, 63 Tage (Austin 2013)

Jüngster Weltmeister: 20 Jahre, 266 Tage (2013)

6 Siege in der Debütsaison (2013)

13 Siege in einer Saison (2014)

7 Saisonen in Folge mit mindestens 5 Siegen (2013–2019)

18 Podestplätze in 19 Rennen (2019)

420 WM-Punkte (2019) – als erster Fahrer über 400 Punkte

13 Poles in einer Saison (2014)

151 Punkte Vorsprung in der WM auf den Zweitplatzierten (2019)

Quotation Der Traum ist wahr geworden, vielleicht zu früh. Marc Marquez 2013 nach seinem 1. WM-Titel

2019: Marc holt seinen 8. WM-Titel insgesamt © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

03 Akt 2: Ein Sturz mit Folgen (2020 – 2023)

Jerez am 19. Juli 2020, Kurve 3. Das Heck bricht aus, Márquez wird abgeworfen, der rechte Oberarm bricht. Der Weltmeister will zu schnell zurück, der Arm hält nicht. Es folgen vier Operationen und Jahre voller Rückschläge. 2023 verlässt Márquez Honda nach elf Jahren, um sich neu zu erfinden.

Die erfolgreiche Honda-Zeit: 11 Jahre fährt Marc Márquez für Honda und wird dabei zum erfolgreichsten Fahrer in der Geschichte des Herstellers. Mit 59 Siegen, 101 Podestplätzen, 64 Poles und 6 Titeln in der Königsklasse übertrifft er sogar Mick Doohan, der für Honda 54 Rennen gewann. Fünfmal holen Márquez, sein Team und Honda in dieser Zeit alle drei WM-Titel für Fahrer, Team und Hersteller als Zeichen für eine perfekte Saison.

Triumph am Sachsenring Erleichterung pur nach 581 sieglosen Tagen © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Die schweren Jahre in Zahlen

4 Operationen am selben Arm, drei davon 2020

Podestquote: vor der Verletzung 72 %, 2021 und Anfang 2022 nur 20 %

581 Tage zwischen seinem letzten Sieg vor der Verletzung (Valencia 2019) und dem ersten danach (Sachsenring 2021)

Quotation Einer der größten Fehler meiner Karriere war, zu früh zurückzukommen. Mark Marquez

Akt 3: Der Neuanfang (2024 – 2025)

2024 wechselt Marc Márquez auf ein Vorjahresmotorrad von Gresini,. Ein Jahr lang fährt er praktisch ohne Gehalt, bezahlt nur von seinen persönlichen Sponsoren. Das Risiko zahlt sich aus: In Aragón gewinnt er erstmals seit 1.043 Tagen, am Saisonende ist er WM-Dritter und steigt ins Ducati-Werksteam auf. 2025 dominiert er wie zu seinen besten Zeiten. In Motegi holt er seinen ersten Titel seit sechs Jahren.

Ein Comeback der Rekorde

1.043 Tage zwischen seinem letzten Sieg 2021 und dem Sieg in Aragón (2024)

10 Doppelsiege (Sprint und Grand Prix am selben Wochenende), 7 davon in Folge (2025)

7 GP-Siege in Folge = Ducati-Rekord (2025)

545 Punkte – Bestwert seit Einführung der Sprints (2025)

2.184 Tage zwischen dem sechsten Titel (2019) und dem siebten Titel (2025)

Ältester Weltmeister der MotoGP-Ära mit 32 Jahren (2025)

Marc und Álex als erstes Brüderpaar auf Platz 1 und 2 in der WM (2025)

2025: erster Sieg für Marc Marquez am Red Bull Ring © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Quotation Ich bin jetzt im Reinen mit mir selbst. marc marquez

Akt 4: Ein Schlussakkord mit Rekord (2026)

Die Geschichte hätte 2025 triumphal enden können. Aber Márquez macht weiter – und stürzt im Sprint von Le Mans wieder schwer. Nach Operationen an Fuß und Schulter verpasst er zwei Rennen, nach Mugello liegt er 102 Punkte zurück. Dann beginnt seine legendäre Aufholjagd. Sie endet in Portimão, wo ihm Giacomo Agostini für seinen achten Titel in der Königsklasse einen goldenen Helm überreicht.

Die letzte Aufholjagd

102 Punkte Rückstand aufgeholt – das größte Comeback der WM-Geschichte

Erster Sieg 2026 erst im 8. Rennen, ab diesem Rennen holt er in 14 Rennwochenenden 368 Punkte – um 128 mehr als der zweitbeste Fahrer

10. Sieg am Sachsenring: Rekord für die meisten Siege auf einer Strecke, gleichauf mit Agostini

8. Titel in der Königsklasse mit Platz 8 in Portimão

10 WM-Titel über alle Klassen

Erster Fahrer mit drei getrennten Titelserien: 2013–2014, 2016–2019, 2025–2026

Quotation Diese Meisterschaft ist für meine Fans. marc marquez