Hirscher Blog: Mit einem Kraftpaket on ice

war, war es schon echt cool, diese beiden Autos nebeneinander zu sehen – und ich im S1 Hoonitron einen Showrun machen konnte. Auf der einen Seite dieses innovative Meisterwerk an Ingenieurskunst und auf der anderen Seite diese Motorsport-Legende, die mich sofort an die 80er-Jahre Rallyes und den legendären Walter Röhrl erinnert. Und: Die Veranstalter haben am Flugplatz in Zell am See ein mega Event auf die Beine gestellt – und den Temperaturen getrotzt. Respekt!

Dieser rein elektrisch betriebene Audi-Prototyp ist ein echtes Kraftpaket mit irre viel Power unter der Motorhaube und unglaublichem Drehmoment. Dennoch bleibt das Auto easy zu handeln. Klar, ich weiß: Ich habe das schier unendliche Potenzial des Auto nicht gänzlich ausgeschöpft. Definitiv nicht. Aber egal in welcher Situation, ich habe mich immer aufs Fahren konzentrieren können. Es gibt keine Schaltpunkte, keine Drehzahl, in der man sich bewegen sollte – das macht das Handling noch einfacher. Das kommt mir als Motorsport-Quereinsteiger auf vier Rädern natürlich entgegen. Mit Motorrädern bin ich per Du, im Rennauto sitze ich nicht ganz so oft, das letzte Mal im vergangenen Sommer im Rahmen der DTM am Red Bull Ring – damals in einem Audi R8 LMS GT2. Aber das Feeling war beim S1 Hoonitron schnell da – so ein crazy Auto zu pilotieren pusht mich und macht richtig Spaß!