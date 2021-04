Marcel Hirschers "best day of the season"

Marcel Hirscher: Es ist ganz egal, wie routiniert man ist oder wie sauber man am Ski steht. Das ist im Gelände ziemlich egal – dem Berg ist vollkommen gleichgültig, ob da ein Marcel Hirscher oder irgendjemand anderer seine Line in den Tiefschnee zieht. Ich habe Top-Leute in meinem Team und würde jeden empfehlen, sich für seine Backcountry-Erlebnisse einen Guide mitzunehmen. Es ist keine Versicherung, aber in Kombination mit der richtigen Sicherheitsausrüstung die beste Voraussetzung, um gesund und munter wieder nach Hause zu kommen.