Hirscher Blog: Bereit für ein episches Enduro-Abenteuer am Erzberg

Hi Leute!

steht unmittelbar bevor. Ein Wahnsinn. Ein Traum. Und doch muss ich mir eingestehen, so sehr ich meinem Debüt am Erzberg entgegenfiebere, so sehr steigt auch die Nervosität. Aber – und das ist eine gute Nachricht – jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ab Donnerstag gilt: Vollgas und Fokus auf eine nie dagewesene Herausforderung!

Seit ich mich im Alter von 12 Jahren bewusst gegen den Haflinger und für das Trial-Bike entschieden habe, brennt in mir eine extreme Leidenschaft für das Motorradfahren. Insbesondere das Trial- und das Motocross-Fahren haben mich seither begleitet. Zu letzterem hat mich damals mein guter Freund