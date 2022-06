Hirscher Blog: Schlamm, Schweiß und Emotionen am Erzberg

ist Geschichte, und ich bin ein Teil davon! So hart und intensiv die letzten Renntage auch waren, jeder Tropfen Schweiß war es wert, dabei zu sein. Es war eindrucksvoll, es war heiß, es war verrückt, es war Wahnsinn. Überhaupt bei diesem einzigartigen Rennen dabei sein zu dürfen, ist ein Segen. In meinem ersten Rennen dann auch noch unter die Top 100 zu fahren, ist ein Traum und fühlt sich einfach nur gut an.

Kurzum: Ich bin mega zufrieden und absolut happy. Es ist nichts passiert, ich konnte meine Leistung bringen und das für mich mögliche Maximum rausholen – und das, obwohl das gesamte Red Bull Erzbergrodeo einfach nur crazy und für mich eigentlich durchgehend voll am Limit und teilweise auch darüber ist. Und trotzdem bin jetzt schon wieder extrem motiviert für nächstes Jahr! Wahrscheinlich ist das sogar das beste aller Zeichen, so kurz nach dem Rennen. Aber der Reihe nach…

