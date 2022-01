Hirscher Blog: Die Streif bezwingen? Check!

und alle, die es mir ermöglicht haben, auch diesen Traum zu leben. Am Tag nach meiner finalen Fahrt auf der Streif blicke ich mit purer Beigeisterung auf ein unglaubliches Erlebnis zurück. Auch wenn sich das Adrenalin der letzten Tage schön langsam verabschiedet, denke ich mir schon jetzt wieder: Wann darf ich das nochmal fahren (lacht) – aber das ist eher Wunschdenken… Blicken wir also noch einmal zurück statt nach vorn.

Zwei Worte: WOW und DANKE! Das war eine Erfahrung, die ich nie mehr vergessen werde! Danke, an den

Hirscher Blog: Don't call it a comeback! „Beim 82. Hahnenkamm-Rennen werde ich als …

Für mich war es supercool, ein Wochenende lang noch einmal das schnuppern zu dürfen, was über Jahren hinweg mein Lebensinhalt war. Die alten Muster zu durchleben, bekannte Gesichter zu sehen, wieder tief einzutauchen in das alte Leben. Gleichzeitig habe ich gespürt, dass ich das nicht mehr brauche: diesen Stress, diesen Druck, dieses Liefern-Müssen – dieser Kampf um Hundertstel-Sekunden ist einfach gnadenlos. Von daher war ich froh über meine Sonderstellung als Vorläufer, wo ich Spaß haben konnte und es um nichts mehr ging.

Für mich war es supercool, ein Wochenende lang noch einmal das schnuppern zu dürfen, was über Jahren hinweg mein Lebensinhalt war. Die alten Muster zu durchleben, bekannte Gesichter zu sehen, wieder tief einzutauchen in das alte Leben. Gleichzeitig habe ich gespürt, dass ich das nicht mehr brauche: diesen Stress, diesen Druck, dieses Liefern-Müssen – dieser Kampf um Hundertstel-Sekunden ist einfach gnadenlos. Von daher war ich froh über meine Sonderstellung als Vorläufer, wo ich Spaß haben konnte und es um nichts mehr ging.

Für mich war es supercool, ein Wochenende lang noch einmal das schnuppern zu dürfen, was über Jahren hinweg mein Lebensinhalt war. Die alten Muster zu durchleben, bekannte Gesichter zu sehen, wieder tief einzutauchen in das alte Leben. Gleichzeitig habe ich gespürt, dass ich das nicht mehr brauche: diesen Stress, diesen Druck, dieses Liefern-Müssen – dieser Kampf um Hundertstel-Sekunden ist einfach gnadenlos. Von daher war ich froh über meine Sonderstellung als Vorläufer, wo ich Spaß haben konnte und es um nichts mehr ging.