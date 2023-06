Hirscher Blog: Red Bull Erzbergrodeo – I’m back!

13 Min Lernprozess Strategie ändern oder einfach Gas geben? Manuel Lettenbichler analysiert Marcel Hirschers Premiere am Erzberg.

Mein zweiter Start beim Red Bull Erzbergrodeo steht kurz bevor und ich freue mich wirklich sehr darauf! Die Vorbereitung hat mir auch dieses Jahr wieder viel abverlangt, auch wenn sie heuer wegen dem Aufbau meiner Marke Van Deer deutlich kürzer gekommen ist, als 2022. Dafür hat die Qualität der Trainingseinheiten gestimmt, die ich unterbekommen habe! Welcher Hobby-Starter kann schon von sich behaupten, dass er sich mit Michi Walkner , Billy Bolt und Manuel Lettenbichler auf das Red Bull Erzbergrodeo vorbereiten darf…

Ich bin guter Dinge, dass sich die komplette Überforderung heuer in Grenzen hält. Marcel Hirscher

Unterm Strich kann ich also auch dank ihnen sagen: Ich fühle mich ready! Vielleicht sogar ein bisschen mehr als noch in meinem Premierenjahr. Viel mehr kann man in der Kürze der Zeit nicht rausholen. Die zweite Runde meines verrückten Abenteuers am Erzberg kann also starten, am besten schon heute! Denn wer das Red Bull Erzbergrodeo kennt, egal ob als Zuschauer, oder als Starter, der weiß: ein ärgeres Event als das Red Bull Erzbergrodeo gibt es nicht.

Vier Tage Motorsport-Anarchie am Steirischen Brotlaib

Beim Sturm auf Eisenerz ist fast alles erlaubt... © Philip Platzer / Red Bull Content Pool

2016 war ich erstmals als Zuschauer beim Red Bull Erzbergrodeo dabei. Ich weiß noch, dass ich schon vom Zuschauen allein komplett beeindruckt war. Diese Motorsport-Anarchie am Erzberg dann vier ganze Tage hautnah als Starter zu erleben, wie ich es 2022 zum ersten Mal durfte, bringt dann nochmal ein anderes Level an, naja… Staunen, Stoke, Kopfschütteln, Spaß, aber auch Dankbarkeit.

Ein solches Event zur heutigen Zeit so frei erleben zu dürfen, das ist etwas ganz Besonderes – das Camping, der Sturm auf Eisenerz, der Prolog, das Hauptrennen am Sonntag, die Parties, das Drumherum… Amateure mischen sich mit Profis in einem Weltmeisterschaftslauf… das alles ist so einmalig, dass man sich vor Ort immer wieder Zwicken muss, um es glauben zu können.

Marcel Hirscher im sprichwörtlichen Tunnel am Erzberg. © Sam Strauss / Red Bull Content Pool Egal, wie groß Anspannung und Nervosität sein werden, für mich gilt: Genießen, genießen, genießen! Marcel Hirscher

Daher gilt, egal, wie groß Anspannung, Nervosität und Überforderung vor und nach dem Start auch sein werden: Genießen, genießen, genießen! Ich weiß, dass ich diese enorme Anstrengung, die es für einen Start dort braucht, nicht mehr ewig leisten kann, von daher werde ich heuer versuchen, diese ganze Erfahrung noch intensiver aufzusaugen – die Race-Action, die Leute, die Stimmung und nicht zuletzt den atemberaubenden Backdrop des „Steirischer Brotlaibs“, des größten Eisenerztagebaus Europas… einfach sagenhaft!

Im „Safety first“ Mindset zum maximal Möglichen

Marcel beim Kampf gegen den Berg, die anderen und sich selbst... © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Aber genug der Schwärmerei. Zeit, mich aufs Sportliche zu besinnen. Zwar stehen für mich auch in diesem Jahr Spaß und Sicherheit ganz oben auf der Liste – safe oben ankommen ist mal das oberste Gebot – aber natürlich möchte ich vor diesem Hintergrund das für mich maximal Mögliche herausholen. Konkret sieht meine Zielsetzung für den Prolog so aus: Minimum Startreihe 3, im besten Fall Startreihe 2. Mal sehen ob das möglich ist. Aber: Mit den Erfahrungen aus meinem Premierenjahr weiß ich, dass ein Startplatz in der zweiten Reihe mir viel Verkehr ersparen und somit vieles mehr ermöglichen wird!

Marcel bei der Streckenbesichtigung mit Billy Bolt 2022. © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Das Motto lautet: Alles geben, aber gesund und glücklich wieder nach Hause fahren. Marcel Hirscher

Eine gute Ausgangslage wäre auch deshalb wünschenswert, weil sich mein Set-Up nochmal deutlich verbessert hat. Ich starte auf einer Husqvarna 300er-Zweitakt-Maschine und weiß, was das für ein riesiges Privileg ist, mit so einem Top-Material an den Start gehen zu dürfen – danke an dieser Stelle an das Husqvarna Factory Racing Team. Wenn ein Skifahrer kommt und am Erzberg professionelle Motorsport-Unterstützung genießt, ist das ein Wahnsinn. Das ist nämlich nochmal eine ganz andere Nummer, wenn man das alles selber machen müsste… Da bin ich als Hobbysportler auf jeden Fall überdurchschnittlich aufgestellt.

Vor Ort werden mich Freunde und Familie unterstützen. Ihr Support ist enorm wichtig, insbesondere was die Versorgung mit genügend Flüssigkeit betrifft. Letztes Jahr waren es vier Mal zwei Liter und das war deutlich zu wenig. Also an alle da draußen, die wie ich starten, verpflegt euch gut und reichlich!

Zwischen Sinn und Unsinn am Erzberg liegt pure Freude

Marcel Hirscher ist bereit für seine 2. Runde am Erzberg. © Sam Strauss / Red Bull Content Pool

Wer sich die Bilder vom Event anschaut, der stellt sich unweigerlich – und sicherlich auch zu Recht – die Frage der Sinnhaftigkeit: Warum mit einem Motorrad und Hunderten anderen wilden Hunden einen steilen, eigentlich unpassierbaren Tagebau hochheizen? Ich denke, es ist die Herausforderung, der man sich stellen will. Der Kampf gegen den Berg, gegen die Maschine, die anderen Fahrer und nicht zuletzt der Kampf gegen sich selbst, den man unbedingt gewinnen will.

Marcel: "Die Herausforderung ist der Reiz!" © Sam Strauss / Red Bull Content Pool Eine eigentlich unmachbare Aufgabe irgendwie zu lösen. Das ist das Reizvolle am Erzberg. Marcel Hirscher

Teilweise hart an der Leistungsgrenze, in meinem Fall auch oft darüber, und doch will man es versuchen, diese eigentlich unmachbare Aufgabe irgendwie zu lösen. Das ist das Reizvolle. Denn am Ende liegt zwischen dem von außen betrachteten grenzenlosen Unsinn und dem als Fahrer erlebten Sinn, es diesen Berg irgendwie hochzuschaffen nichts als pure, hart erarbeitete Freude. Diese will und werde ich auch dieses Jahr wieder erleben. Ich freu mich drauf!

In diesem Sinne – wir sehen uns am Erzberg!

Euer Marcel