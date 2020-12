Lass uns über “I Want to Be Yours” sprechen: Die Resonanz auf dein Debüt als Künstler war gigantisch - vor allem auf Instagram. Wie fühlt sich das an?

Lass uns über “I Want to Be Yours” sprechen: Die Resonanz auf dein Debüt als Künstler war gigantisch - vor allem auf Instagram. Wie fühlt sich das an?

Lass uns über “I Want to Be Yours” sprechen: Die Resonanz auf dein Debüt als Künstler war gigantisch - vor allem auf Instagram. Wie fühlt sich das an?

Ich war überwältigt, dass mich direkt so viele Leute supportet haben. Am Anfang waren es natürlich eher Freunde und Familie, aber in kürzester Zeit haben es so viele Leute, die ich nicht kenne, gepostet. Ich glaube, mich haben am ersten Tag insgesamt über 1000 Leute in ihrer Story erwähnt. Unglaublich.

Ich war überwältigt, dass mich direkt so viele Leute supportet haben. Am Anfang waren es natürlich eher Freunde und Familie, aber in kürzester Zeit haben es so viele Leute, die ich nicht kenne, gepostet. Ich glaube, mich haben am ersten Tag insgesamt über 1000 Leute in ihrer Story erwähnt. Unglaublich.

Ich war überwältigt, dass mich direkt so viele Leute supportet haben. Am Anfang waren es natürlich eher Freunde und Familie, aber in kürzester Zeit haben es so viele Leute, die ich nicht kenne, gepostet. Ich glaube, mich haben am ersten Tag insgesamt über 1000 Leute in ihrer Story erwähnt. Unglaublich.