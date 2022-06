Mario Strikers: Battle League Football grätscht auf Nintendo Switch

Zur Überbrückung der Sommerpause verschlägt es das Nintendo-Maskottchen und andere Charaktere des Mario-Universums in Mario Strikers: Battle League Football zum dritten Mal auf den Fußballplatz. Was das Game auszeichnet und welche Besonderheiten das Sportspiel bietet, verraten wir euch an dieser Stelle.

01 Hyper-Hyper-Hyperschuss

Die wuchtigen Hyperschüsse werden stylisch präsentiert © Nintendo

Die Superschüsse sind seit dem Gamecube-Debüt der Reihe ein Aushängeschild der Serie. Die gibt es natürlich auch in Mario Strikers: Battle League Football wieder, wenn auch unter neuem Namen. Mit den Hyperschüssen haut ihr dem gegnerischen Keeper das Leder derart wuchtig um die Ohren, dass der gesamte Bolzplatz in mal eben in Flammen aufgeht.

Jeder der zehn Charaktere verfügt über einen eigenen Spezial-Move . Mario setzt zum furiosen Fallrückzieher an, Prinzessin Peach bezirzt ihre Gegenspieler und Pilzkopf Toad erhebt sich zum unhaltbaren Kopfball in die Lüfte.

Die Hyperschüsse werden nicht nur mit einer schicken Comic-Sequenz gekonnt in Szene gesetzt ( Captain Tsubasa lässt grüßen). Geht das Leder rein, zählt der Treffer gleich doppelt. Was den Ausgang einer knappen Partie maßgeblich beeinflussen kann. Damit der Move aber überhaupt erst zum Torerfolg führt, müsst ihr in einer kleinen Geschicklichkeitseinlage ein schnelles Reaktionsvermögen beweisen . Ordentlich Platz bei der Ausführung ist ebenfalls von Nöten, denn bei einem Tackling wird der Hyperschuss abgebrochen.

02 Bananenschale, Baby!

Die Items können den Spielverlauf auf den Kopf stellen © Nintendo

Mario Strikers: Battle League Football wäre kein echtes Mario-Game ohne die obligatorischen Items. Glücklicherweise tauchen im Laufe einer Partie in unregelmäßigen Abständen die bekannten Fragezeichen-Kisten auf, die euch – wenn ihr sie aufsammelt – mit nützlichen Helferlein versorgen.

Per Knopfdruck wird der griffige Rasen mit einer Bananenschale zu einer ziemlich rutschigen Angelegenheit. Alternativ hetzt ihr euren Kontrahenten einen roten oder grünen Panzer an den Hals oder schafft euch mit einem Bob-Omb den nötigen Platz, um ungestört auf den gegnerischen Sechzehner zuzudribbeln. Liegt ihr mehrere Tore im Rückstand, winken deutlich mehr Belohnungen, was eine verloren geglaubte Partie noch komplett auf den Kopf stellen und euch den Pokalsieg einbringen kann.

Wie das Ganze im Spiel aussieht, zeigt David 'GrandPOOBear' Hunt , der sich schon die Fußballschuhe geschnürt hat:

03 Kanonenhelm und Muskelhandschuhe: Die Ausrüstung

Ausrüstungsgegenstände verbessern eure Werte © Nintendo

Sämtliche Spielfiguren in Mario Strikers: Battle League Football verfügen über insgesamt fünf Attribute . Kraft steht für das Durchsetzungsvermögen bei Tacklings, Technik beeinflusst unter anderem das Zeitfenster bei Hyperschüssen und Schuss, Passen und Tempo… sind eigentlich selbsterklärend.

Die Stats sind allerdings nicht in Stein gemeißelt, denn ihr könnt die Werte mithilfe von freischaltbaren Ausrüstungsgegenständen in den Kategorien Kopf, Arme, Torso und Beine anpassen. Jedes Item erhöht einen bestimmten Attribut um zwei Punkte, verringert dafür aber einen anderen Wert um dieselbe Menge.

Dadurch lässt sich das abwechslungsreiche Gameplay noch stärker auf die eigenen Vorlieben zuschneiden. Zumal sich dadurch die Stärken der einzelnen Figuren weiter verbessern lassen. Der ohnehin bereits dribbel- und schussstarke Mario wird so auf Wunsch zu einem Anwärter auf die Torjägerkanone. Oder bekommt zusätzliche Kraft, um auch Schwergewichten wie Bowser oder Donkey Kong die Pille abluchsen zu können.

04 Vier Freunde sollt ihr sein

Auf dem Platz geht die Post ab © Nintendo

Gespielt wird in Mario Strikers: Battle League Football immer im 4-gegen-4 auf einem deutlich zusammengestauchten Platz . Entsprechend spielen sich die Partien deutlich flotter als beispielsweise in einem FIFA 22.

Fast wie im Handball wechselt ihr im Sekundentakt zwischen Angriff und Verteidigung. Über Sieg und Niederlage entscheidet dabei nicht selten die richtige Teamzusammenstellung. Denn was bringen euch vier wuchtige Zweikampf-Asse, wenn Tempo-Dribbler wie Peach und Toad euch im Laufduell ziemlich alt aussehen lassen?

Die einzelnen Charaktere sind dabei hervorragend ausbalanciert und haben allesamt ihre Daseinsberechtigung. Es gibt kein Richtig und kein Falsch. Erlaubt ist, was Spiele gewinnt. Dabei gilt es zu bedenken, dass in Mario Strikers: Battle League Football die Regeln des Sports vollständig außer Kraft gesetzt sind.

Abseits, Handspiel, Fouls und Karten? Fehlanzeige. Mit einem wuchtigen Body-Check verschafft ihr euch Platz und lasst einen eurer Mitspieler auf Wunsch direkt vor dem Kasten des Gegners warten, um mit einem gezielten Pass zum Torabschluss zu kommen.

05 Komplexe Technik, spaßiger Multiplayer

Komplexes Gameplay und Teamwork führen zum Sieg © Nintendo

So kindlich bunt Mario Strikers: Battle League Football auch anmuten mag: Hinter der Fassade versteckt sich ein erstaunlich komplexes Gameplay . Mit Pässen, Steilpass, Flanke, Lupfern und Ausweichmanövern samt zusätzlicher Varianten wird euch eine Menge geboten. Dabei spielen auch Präzision und Timing bei euren Spielzügen eine wichtige Rolle.

Den größten Spaß entfaltet das Game vor allem im Multiplayer-Modus, denn für Einzelspieler wird hinsichtlich des Umfangs zu wenig geboten. Egal ob mit bis zu acht Spielerinnen und Spielern an einer Konsole oder maximal im 2-on-2 im Onlinemodus.

Besonders motivierend fällt zudem der sogenannte „ Strikers Club “ aus. Hier erstellt ihr, gemeinsam mit insgesamt 20 Freunden oder Fremden, euren eigenen Fußballclub und tretet gegen andere Vereine an. Als Belohnung winken nicht nur neue Items wie Trikots, Stadien und vieles mehr, sondern auch Aufstiege in höhere Ligen. Das dürfte zum Start der ersten Saison am 20. Juni jedenfalls die Langzeitmotivation deutlich nach oben schrauben.