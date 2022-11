Marvel Snap: Die 10 besten Karten

Marvel Snap ist das neue digitale Kartenspiel von Ex-Hearthstone-Designer Ben Brode. Der Titel bietet einfaches, schnelles Gameplay und ist dadurch extrem zugänglich. Aktuell ist das Spiel noch im Early Access und für PC und Smartphones zu haben.

Je mehr ihr spielt, desto mehr Karten schaltet ihr frei. Hier besteht der Pool aus diversen Marvel-Helden und -Schurken . Euer Deck darf jede Karte nur ein einziges Mal beinhalten und muss exakt 12 Karten groß sein. Das heißt, die Entscheidung, welche Karte es in diese enge Auswahl schafft, muss wohl bedacht sein. Damit ihr ein paar Anhaltspunkte habt, mit welchen Marvel-Charakteren ihr am besten eure Strategie aufbauen könnt, haben wir euch einmal zehn der spielstärksten Karten herausgesucht!

Odin

Odin erlaubt es euch Aufdeck-Effekte doppelt zu nutzen © Nuverse

Der Grund, warum wir Odin als erstes auf der Liste haben, ist, dass seine Fähigkeit viele der hier aufgeführten Karten erst richtig zum Glänzen bringt. Wird Odin aufgedeckt, aktivieren sich alle Aufdeckungs-Effekte von euren Karten an diesem Standort erneut. Mit einem Power-Wert von 8 ist er zudem nicht schwach auf der Brust.

Iron Man

"Ich bin Iron Man!" - Tony Stark ist auch in Marvel Snap zur Stelle © Nuverse

Die Fähigkeit von Tony Stark ist simpel: Er verdoppelt eure Stärke an seinem Standort. Zwar benötigt er ein wenig Setup, um richtig effektiv zu sein, sein Impact ist aber umso größer.

Squirrel Girl

Mehr als nur ein Scherz-Charakter: Squirrel Girl © Nuverse

Zwar verfügt Squirrel Girl selbst nur über einen Power-Wert von eins, sie bringt aber effektiv Karten mit einem Gesamtwert von drei Power auf’s Feld. Andere Standorte als ihre eigene werden jeweils mit einem 1- Power-Eichhörnchen besetzt. Das sorgt zum einen dafür, dass Karten wie Wolfsbane mit zusätzlicher Stärke gefüttert werden, es ermöglicht aber vor allem Standorte wie Death’s Domain umgangen werden können. Diese zerstören Karten, die hier gespielt werden. Allerdings spielt ihr die Eichhörnchen nicht aus. Sie werden durch einen Effekt platziert.

Nightcrawler

Immer dort, wo man ihn braucht: Nightcrawler © Nuverse

Nightcrawler hat einen ähnlichen Vorteil wie Squirrel Girl. Seine Werte sind mit zwei Power für Energiekosten von eins solide. Zusätzlich lässt er sich aber jede Runde einmal auf einen anderen Standort bewegen. Auch so lassen sich Effekte wie von Death’s Domain umgehen. Er ermöglicht es euch aber auch, spontan eure Power ein wenig zu verschieben, um knappe Duelle für euch zu entscheiden.

Kazar

Kazar pumpt eure kleinen Charaktere auf © Nuverse

Die meisten Decks spielen eine Hand voll Karten, die lediglich eine Energie kosten. Zu den besten dieser Art gehören die beiden bereits erwähnten Squirrel Girl und Nightcrawler. Aber auch Ant-Man ist eine oft gespielte Karte. Kazar hilft euch dabei, noch mehr Wert aus diesen herauszuholen. Er erhöht fortlaufend die Power von Karten, die lediglich eine Energie kosten, um zwei. Dazu zählen auch die Eichhörnchen von Squirrel Girl.

Jessica Jones

Jessica Jones arbeitet am besten allein © Nuverse

Sie ist Effekt-technisch das Gegenstück zu Hawkeye . Spielt ihr im nächsten Zug, an dem Standort, an dem Jessica Jones aufgedeckt wurde, keine weitere Karte, erhält sie vier Power. Wer seine Züge entsprechend plant, erhält hier acht Power für lediglich vier Energie. (Die Abbildung zeigt eine alte Version, in der die Karte fünf Power hatte. Dies wurde mittlerweile abgeschwächt.)

Ironheart

Ironheart stärkt ihre Kameraden © Nuverse

Auch wenn Ironheart selbst keine Power besitzt, verteilt sie zwei Power an drei andere Karten. Damit besitzt sie einen Stärkewert von sechs für lediglich drei Energiekosten. Ihr Effekt ist dabei zufällig, aber kann durch Odin auch ein zweites Mal ausgelöst werden. In den meisten Fällen habt ihr ohnehin nur eine begrenzte Anzahl an Charakteren auf dem Feld und könnt relativ gut abschätzen, wie sich ihre Power verteilt.

Wolfsbane

Wolfsbane wird stärker, wenn sie andere Karten sieht © Nuverse

Deckt ihr Wolfsbane auf, erhält sie zwei zusätzliche Power für jede andere Karte an ihrem Standort. Damit wächst sie auf bis zu sieben Power für die Kosten von drei Energie. Wolfsbane ist damit ein optimales Play in Zug 5, gepaart mit einer anderen Karte. Selbst wenn ihr Effekt lediglich zwei weitere Karten sieht, ist ihre Power über der Kurve. Und in diesem Fall auch noch einmal mit Odin auslösbar.

Black Panther

Deckt ihn häufiger auf, für mehr Power! © Nuverse

Auf dem Papier ist Black Panther nicht spektakulär. Beim Aufdecken erhält er zwei Power und bietet damit vier Power für die Kosten von vier Energie. Allerdings wächst sein Wert durch Odin oder Standorte, die Aufdeckeffekte ebenfalls ein zweites Mal auslösen.

White Tiger

White Tiger beschwört einen Tigergeist © Nuverse

Zwar hat White Tiger selbst nur eine Power, sie beschwört allerdings, ähnlich wie Squirrel Girl, einen Tiergefährten auf einen anderen Standort. In ihrem Fall handelt es sich hierbei um einen Tigergeist mit sieben Power. Da White Tiger fünf Energie kostet, reiht sie sich damit auch perfekt in eine Kurve ein, in der ihr das Match mit Odin beendet, und ihren Effekt ein zweites Mal nutzt.