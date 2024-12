Marvel Snap: Die besten Karten zum Rivals-Crossover

Marvel Rivals ist ein neuer Helden-Shooter, der aus spielerischer Sicht stark an die Overwatch-Games von Blizzard erinnert. Mit dem Twist, dass ihr hier in die Rolle verschiedener Superhelden aus dem Marvel-Universum schlüpft. Gespielt wird dabei immer im 6-vs-6, 31 Helden stehen dabei anfangs zur Wahl. Eine Besonderheit sind die Team-Up-Fähigkeiten, mit denen ihr die Skills zweier Helden miteinander kombinieren könnt.

Was ist Marvel Rivals? Marvel Rivals ist ein neuer Helden-Shooter, der aus spielerischer Sicht stark an die Overwatch-Games von Blizzard erinnert. Mit dem Twist, dass ihr hier in die Rolle verschiedener Superhelden aus dem Marvel-Universum schlüpft. Gespielt wird dabei immer im 6-vs-6, 31 Helden stehen dabei anfangs zur Wahl. Eine Besonderheit sind die Team-Up-Fähigkeiten, mit denen ihr die Skills zweier Helden miteinander kombinieren könnt.

Was ist Marvel Rivals? Marvel Rivals ist ein neuer Helden-Shooter, der aus spielerischer Sicht stark an die Overwatch-Games von Blizzard erinnert. Mit dem Twist, dass ihr hier in die Rolle verschiedener Superhelden aus dem Marvel-Universum schlüpft. Gespielt wird dabei immer im 6-vs-6, 31 Helden stehen dabei anfangs zur Wahl. Eine Besonderheit sind die Team-Up-Fähigkeiten, mit denen ihr die Skills zweier Helden miteinander kombinieren könnt.

Luna Snow bringt ein recht spannendes Feature-Set in Marvel Snap . Als 3-Kosten-Karte passt sie perfekt in Silver Surfer-Decks, ist aber auch eine gute Ergänzung für andere Decks, die von zusätzlicher Energie profitieren, denn:

Luna Snow bringt ein recht spannendes Feature-Set in Marvel Snap . Als 3-Kosten-Karte passt sie perfekt in Silver Surfer-Decks, ist aber auch eine gute Ergänzung für andere Decks, die von zusätzlicher Energie profitieren, denn:

Ihr Aufdecken-Effekt erschafft einen Eisklumpen an diesem Standort - und das für euch und euren Gegner. Der Eisklumpen hat zwar keine Stärke, liefert euch aber jede Runde +1 Energie, sodass ihr in Turn 5 bereits eine 6-Kosten-Karte spielen könnt. Der Clou: Der Eisklumpen wird zerstört, wenn die Seite des Standorts voll ist.

Ihr Aufdecken-Effekt erschafft einen Eisklumpen an diesem Standort - und das für euch und euren Gegner. Der Eisklumpen hat zwar keine Stärke, liefert euch aber jede Runde +1 Energie, sodass ihr in Turn 5 bereits eine 6-Kosten-Karte spielen könnt. Der Clou: Der Eisklumpen wird zerstört, wenn die Seite des Standorts voll ist.

Ihr Aufdecken-Effekt erschafft einen Eisklumpen an diesem Standort - und das für euch und euren Gegner. Der Eisklumpen hat zwar keine Stärke, liefert euch aber jede Runde +1 Energie, sodass ihr in Turn 5 bereits eine 6-Kosten-Karte spielen könnt. Der Clou: Der Eisklumpen wird zerstört, wenn die Seite des Standorts voll ist.

Peni Parker hat sich schnell zu einem der stärksten Helden in Marvel Rivals entwickelt und ist ein absoluter S-Tier Charakter. Ob die Karte in Marvel Snap ebenso gut performen wird, muss sich erst zeigen.

Peni Parker hat sich schnell zu einem der stärksten Helden in Marvel Rivals entwickelt und ist ein absoluter S-Tier Charakter. Ob die Karte in Marvel Snap ebenso gut performen wird, muss sich erst zeigen.

In Ramp Decks oder den neu aufkommenden Handbuff Decks könnte SP//dr ein spannendes Tool sein, um einen gebufften Sebastian Shaw oder Scarlet Spider mit zusätzlicher Energie an einen Standort zu bekommen, der ansonsten nicht mehr zu gewinnen wäre.

In Ramp Decks oder den neu aufkommenden Handbuff Decks könnte SP//dr ein spannendes Tool sein, um einen gebufften Sebastian Shaw oder Scarlet Spider mit zusätzlicher Energie an einen Standort zu bekommen, der ansonsten nicht mehr zu gewinnen wäre.

Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, einen Zug mit unverbrauchter Energie zu beenden. Und das kommt recht häufig vor. Gerade in Kombination mit Sunspot, Peni Parker und/oder Electro. Aber selbst dann besteht die Chance nur bei 25 Prozent.

Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, einen Zug mit unverbrauchter Energie zu beenden. Und das kommt recht häufig vor. Gerade in Kombination mit Sunspot, Peni Parker und/oder Electro. Aber selbst dann besteht die Chance nur bei 25 Prozent.

Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, einen Zug mit unverbrauchter Energie zu beenden. Und das kommt recht häufig vor. Gerade in Kombination mit Sunspot, Peni Parker und/oder Electro. Aber selbst dann besteht die Chance nur bei 25 Prozent.

. Mit Zabu könnt ihr Doom 2099 bereits in Zug 3 ausspielen, der sich in Verbindung mit den Bots bis zum Ende der Partie immer weiter bufft.

Aber es ist auch eine Karte, die im Alleingang ein neues Archetyp erschaffen könnte . Mit Zabu könnt ihr Doom 2099 bereits in Zug 3 ausspielen, der sich in Verbindung mit den Bots bis zum Ende der Partie immer weiter bufft.

Aber es ist auch eine Karte, die im Alleingang ein neues Archetyp erschaffen könnte . Mit Zabu könnt ihr Doom 2099 bereits in Zug 3 ausspielen, der sich in Verbindung mit den Bots bis zum Ende der Partie immer weiter bufft.