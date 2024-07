Marvel vs. Capcom: Eine Serie zwischen Hype, Hoffnung und Lizenz-Problemen

Capcom ist schon seit Jahrzehnten ein Entwickler, der für zahlreiche hochkarätige Spielereihen bekannt ist: Street Fighter, Resident Evil oder Monster Hunter konnten sowohl mit ihren klassischen, als auch modernen Releases Spieler:innen auf der ganzen Welt begeistern.

Doch besonders in den 90er-Jahren war Capcom außerdem für die Entwicklung von großartigen Videospielen basierend auf bestehenden Lizenzen bekannt. Diese sind vor allem für Nintendo-Plattformen wie das NES, Super Nintendo und den Game Boy erschienen. Neben berühmten Disney-Titeln wie Ducktales und Magical Quest: Starring Mickey Mouse kam es auch zu der ersten Kooperation mit Marvel.

Mutant Apocalypse war ein tolles Beat 'em Up für das Super Nintendo © Capcom

X.Men: Mutant Apocalypse und Marvel Super Heroes in War of the Gems sind mittlerweile echte Perlen für Retro-Fans und zählen zu den besten Beat ‘em Ups für Einzelspieler. Trotz ihres happigen Schwierigkeitsgrades.

Von Mutanten und Straßenkämpfern

Damit war der Grundstein für eine Zusammenarbeit gelegt, die zu einer ganzen Serie von herausragenden Fighting Games führen sollte. Manche von ihnen sollten so weit gehen, eine ganze Generation des Genres zu definieren.

Children of the Atom war das erste Marvel-Fighting Game von Capcom © Capcom

Den Anfang machte 1994 X-Men: Children of the Atom . Das Fighting Game erschient auf Capcoms Arcade-Hardware CPS II auf welcher schon Titel wie Super Street Fighter II Turbo und der erste Ableger der Darkstalkers-Reihe erschienen waren. Wie der Name schon vermuten lässt, waren hier ausschließlich Helden und Schurken des X-Men-Universums spielbar. Unter anderem konnte man hier unter anderem Cyclops, Psylocke, Sentinel, Storm und Wolverine als Fighter für einen Eins-gegen-Eins-Kampf auswählen. Das Gameplay von COTA, wie es die Fans nennen sollten, war schnell und die Optik ein reines Effekt-Gewitter. Etwas, das sich auch in zukünftigen Spielen dieser Nische nicht ändern sollte und schnell ein Kernmerkmal werden sollte.

In Marvel Super Heroes konnte man Infinity Stones aktivieren © Capcom

Ein Jahr später erweiterte Marvel Super Heroes das Roster um Charaktere von außerhalb der Welt der X-Men. Ikonische Kämpfer wie Captain America, Iron Man, Magneto und Spider-Man hatten hier ihren ersten spielbaren Auftritt.

Die erste Konfrontation zwischen X-Men und Street Fighter © Capcom

1996 ließ Capcom dann zum ersten Mal seine eigenen Charaktere mit denen aus den Marvel-Comics kollidieren. X-Men vs Street Fighter war zudem nicht länger ein Fighting Game, in dem sich nur zwei Kämpfer:innen gegenüber standen, sondern man wählte ein Team aus zwei Fightern aus einem Roster von 17 spielbaren Figuren. Von der Marvel-Seite waren hier neben Rückkehrern wie Wolverine und Juggernaut auch zum ersten Mal Rogue und Gambit auswählbar. Capcom lieferte vor allem die klassischen World Warrior wie Ryu, Ken, Chun-Li, Zangief und Dhalsim. Aber auch Street Fighter Alpha-Neuling Charlie Nash durfte in den Ring steigen.

Marvel Super Heroes vs. Street Fighter führt Assist-Angriffe ein © Capcom

Es kam dann zu einem direkten Nachfolger. Marvel Super Heroes vs. Street Fighter bot erneut 17 Kämpfer:innen - 8 auf der Seite von Marvel, 9 Capcom-Recken. Neu ist die Assist-Funktion. Es ist nun möglich, seinen Partner-Charakter für die Durchführung eines Special-Moves von der Bank ins Match zu rufen.

Devilot ist einer der Support-Charaktere in Marvel vs. Capcom © Capcom

Zwei Jahre zogen ins Land und im Januar 1998 erblickte die Arcade-Welt den ersten Teil einer mittlerweile legendären Fighting Game-Reihe . Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes erweitert nun auch die Reihe an Capcom-Charakteren über die Grenzen von Street Fighter hinaus. Es war ein noch nie dagewesenes Wer-ist-Wer der beiden namensgebenden Unternehmen: Egal ob Venom, Hulk, Mega Man oder Strider Hiyru - erneut konnte man ein Team aus zwei Fightern zusammenstellen und sich mit diesen einen Schlagabtausch gegen ein gegnerisches Duo liefern.

Die Möglichkeit, Assist-Charaktere zu nutzen, wurde aus Marvel Super Heroes vs. Street Fighter übernommen. Allerdings wird einem Team nun per Zufall ein Partner aus einer Reihe an verfügbaren Gästen zugewiesen. Das bedeutet, man tritt technisch gesehen mit drei Fightern den Kampf an.

I wanna take you for a Ride

Marvel vs. Capcom ist für sein effektreiches Gameplay bekannt © Capcom

Das Spiel, das vermutlich die meisten kennen und gespielt haben, war der im Jahr 2000 erschienene Titel Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes . Hier entschied man sich einfach alle Aspekte der zuvor erschienenen Spiele zu nehmen und den Regler auf 11 zu drehen. Man spielt nun jeweils ein Team aus drei Charakteren, welche man aus insgesamt 56 Fightern zusammenstellen konnte. Eine - vor allem für damalige Verhältnisse - absurde Zahl. Dabei bediente man sich neben “Must Haves” wie Ryu, Ken, Wolverine, Captain America oder Iron Man auch an obskuren Figuren wie Marrow, Omega Red, Ron Bonne und B. B. Hood. Sogar zwei eigene Charaktere, die Piratin Ruby Heart und der Kaktus-Kämpfer Amingo wurden extra für das Spiel entwickelt. Auch die Affen-Lady SonSon ist technisch gesehen eine Neuentwicklung, auch wenn sie auf dem Helden des Retro-Titels mit dem gleichen Namen basiert.

Amingo, SonSon und Ruby Heart waren exklusive Charaktere in MvC2 © Capcom

Dieses Mal ist es möglich, jeden seiner beiden Partner-Charaktere als Assist zu nutzen. Auch weiterhin kann man Super-Moves, hier Hyper-Combos genannt, verknüpfen und den Bildschirm regelmäßig mit Laserstrahlen, Raketen und massiven Angriffen bedecken.

Marvel vs. Capcom 2 war ein Hit und zählt mittlerweile zu den besten Fighting Games aller Zeiten. Die Turnierszene, die um den Titel entstand, hat in den USA für eine blühende Rivalität zwischen der Ost- und Westküste gesorgt, in deren Zentrum einer der erfolgreichsten Fighting Game-Spieler aller Zeiten stehen sollte: Justin Wong.

Justin Wong und Yipes spielen Marvel vs. Capcom auf EVO 2024 © @tempusrob

Justin hat zu Zeiten von Marvel vs. Capcom 2 die Szene dominiert. Sechs EVO-Titel konnte er sich in diesem Spiel sichern. Der Wunsch, ihn von seinem Thron zu stürzen, hat viele Spieler:innen motiviert und in den Arcades entstand eine pulsierende Community, deren Turnier-Aufnahmen noch heute mit ihrer immensen Energie punkten können.

Dies manifestiert sich unter anderem in einem der legendärsten Momente der Fighting Game Community. Als auf EVO 2007 Justin Wong auf IFC Yipes trifft werden zwei ikonische Begriffe der Fighting Game-Szene etabliert: Der “Wong-Factor” für Justins unglaubliche Fähigkeit ein Match aus einer extrem nachteiligen Lage zu drehen und das Mantra “Never over ‘till it’s over”.

WHEN’S MAHVEL?

Und diese “Never give up”-Mentalität sollte für Fans von Marvel vs. Capcom 2 wichtiger werden als man denkt. Der Titel erhielt nach dem Release von Street Fighter IV noch einmal einen Re-Release auf der PlaySation 3 und Xbox 360. Damit wurde das Spiel der modernen Fighting Game Community zugänglich gemacht und bot zum ersten Mal die Möglichkeit, via Netplay Online-Matches auszutragen. Der Spaß hatte allerdings ein Verfallsdatum. 2013, vier Jahre nach der Veröffentlichung dieser aktuellen Ports, wurden die Spiele von den Online-Marktplätzen entfernt. Grund war die auslaufende Lizenz an den Marvel-Charakteren, womit es Capcom nicht mehr erlaubt war, die Spiele zu verkaufen.

Ultimate Marvel vs. Capcom 3 wird immer noch gespielt © Capcom

Es wurde still um die Reihe. Marvel vs. Capcom-Fans hatten sich damit abgefunden, dass die Games für immer in der Lizenz-Hölle verschwunden waren. Denn auch das 2011 erschienene Marvel vs. Capcom 3 hatte dasselbe Schicksal erfahren: Keine weiteren Updates und jegliche digitalen Versionen waren nicht länger erwerbbar. Dieser Titel und sein Update, Ultimate Marvel vs. Capcom 3 , hatte zu diesem Zeitpunkt für ähnlich großartige E-Sport-Momente wie sein Vorgänger gesorgt. Stream-Zuschauer großer Turniere konnten es oft kaum abwarten, bis es Zeit für Marvel vs. Capcom 3 war. Die Matches waren meist an Hype kaum zu überbieten. Zu dieser Zeit wurde dann auch aus den Chats dieser Streams eine ikonische Phrase geboren, die verdeutlichen sollte wie groß das Verlangen der Community nach Marvel vs. Capcom war: WHEN’S MAHVEL?

Fans haben sogar Merchandise mit dem Slogan "When's Mahvel" produziert © Unbekannt

Leider sollte es in den kommenden Jahren immer ruhiger um die Spielereihe werden. Zwar gab es einen harten Kern, der sowohl Marvel vs. Capcom 2 als auch Ultimate Marvel vs. Capcom 3 am leben halten sollte, aber es war schwer neue Spieler:innen für Spiele zu gewinnen, die man nicht länger für aktuelle Plattformen kaufen konnte.

Desto größer war die Überraschung, als im Dezember 2016 nicht nur ein Re-Release von Ultimate Marvel vs. Capcom 3 für die PlaySation 4 erscheinen sollte, sondern auch ein neuer Teil der Reihe in Form von Marvel vs. Capcom: Infinite angekündigt wurde.

Fans waren mit der Charakterauswahl in MvC Infinite unzufrieden © Capcom

Leider konnte Marvel vs. Capcom: Infinite nach seinem Release 2017 nicht an den Erfolg seiner Vorgänger anknüpfen. Fans geben hier mehreren Faktoren die Schuld. Spielerisch entschied man sich dazu, wieder auf lediglich zwei Fighter pro Team zu setzen und die Assist-Mechanik zu streichen. Stattdessen setzte man auf ein System, in dem Spieler:innen jederzeit ihren Partner-Charakter einwechseln konnten, um coole und kreative Combos zu ermöglichen. Für die meisten war aber vor allem die Charakter-Auswahl der Hauptgrund für ihre Abneigung: Marvel wollte vor allem darauf setzen, das neu geformte Marvel Cinematic Universe zu bewerben. Da dieses aber (zu diesem Zeitpunkt) aus Lizenz-Gründen keine Charaktere aus den X-Men- oder Fantastic Four-Universen beinhalten konnte, mussten Spieler:innen auf zahlreiche Fighter verzichten, die mittlerweile als spielerische Synonyme der Reihe dienten: Magneto, Storm, Sentinel, Wolverine und Dr. Doom waren alle Opfer des Rechte-Messers geworden.

Marvel vs. Capcom: Infinite war ein Flopp. Sowohl bei Kritikern, als auch bei Spieler:innen. Egal ob auf Casual-Ebene oder innerhalb der E-Sport-Szene. Und damit war der letzte Funke Hoffnung erloschen, dass wir jemals eine neue Version von Marvel vs. Capcom 2, geschweige denn einen neuen Ableger der Serie für aktuelle Konsolen und PC erleben sollten.

#FREEMVC2

Doch wie bereits erwähnt, kennt die Marvel vs. Capcom 2-Community einen Begriff nicht: Aufgeben. Und darum startete der größte Content Creator der Fighing Game-Szene, Maximilian Dood, im Jahr 2021 eine Social-Media-Bewegung mit dem Namen #FREEMVC2. Sein Ziel war es, sowohl Marvel als auch Capcom zu beweisen, wie wichtig dieses Spiel ist. Nicht nur für die Hardcore-Fans innerhalb der Fighting Game Community, sondern für Videospieler:innen auf der ganzen Welt. Die Kampagne ging viral und zahlreiche Gamer teilten ihre Erfahrungen und Erinnerungen mit dem Spiel.

Die Jahre vergingen und es blieb innerhalb der Community niemals still. Marvel vs. Capcom 2 - und die gesamte Serie - war vielen Spieler:innen zu wichtig, um die Hoffnung aufzugeben. Selbst wenn es so aussehen sollte, als würden Capcom und Marvel hier nie wieder gemeinsam an einem Projekt arbeiten.

Bis zum 18. Juni 2024. Während einer Nintendo Direct-Präsentation wurde ohne jegliche Vorwarnung die Marvel vs. Capcom Fighting Collection angekündigt. Eine Sammlung mit allen relevanten Spielen der Reihe für Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Noch gibt es kein fixes Release-Datum, aber folgende Titel werden innerhalb der Collection neu veröffentlicht und mit modernen Features wie Trainings-Modi und Online-Play (inklusive Rollback-Netcode) versehen:

X-Men: Children of the Atom

Marvel Super Heroes

X-Men vs Street Fighter

Marvel Super Heroes vs. Street Fighter

Marvel vs Capcom: Clash of Super Heroes

Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes

The Punisher

Was jahrelang für unmöglich gehalten wurde, war auf einmal Realität. Maximilian Dood spricht davon, dass wir in dem einen Zeitstrang aus 14.000.605 anderen möglichen Universen leben, in dem diese Ankündigung passieren konnte. Damit spielt er auf die Wahrscheinlichkeit an, die Doctor Strange in dem Film Avengers: Infinity War Iron Man nennt, mit der es ihnen möglich sei, Bösewicht Thanos zu besiegen.

Doch damit nicht genug. Shuhei Matsumoto von Capcom hat in einem Interview mit IGN nun erwähnt, dass das Interesse an einem neuen Spiel innerhalb der VS-Reihe besteht. Ob es sich dabei um ein potentielles Marvel vs. Capcom 4 handelt, wird die Zukunft zeigen. Aktuell können sich Fans aber auf den anstehenden Release aller Klassiker des Franchises freuen.

Team-Fighter im Fahrwasser

Das Sub-Genre der Team-Fighter, welches durch Marvel vs. Capcom geschaffen wurde, erfreut sich allgemein großer Beliebtheit innerhalb der Fighting Game-Szene. Immer wieder erscheinen hier Titel, die sich an der Blaupause von Capcom bedienen und ihren eigenen Flair einbringen.

Arc System Works tat sich zum Beispiel mit Bandai Namco zusammen, um Dragon Ball FighterZ zu erschaffen. Der Titel hatte ganz klare Einflüsse von Ultimate Marvel vs. Capcom 3, aber wich dennoch spielerisch genug von dem Spiel ab, um sich sein eigenes Publikum zu erschaffen. Innerhalb der Turnierszene konnte Dragon Ball FighterZ auch für bedeutende Rivalitäten und daraus resultierend spannende Momente sorgen.

Ein weiterer Team-Fighter mit Anime-Lizenz ist das bald erscheinende Hunter X Hunter: Nen Impact . Hier sind die Ähnlichkeiten zu Marvel vs. Capcom 3 noch extremer und geben fast schon Plagiat-Vibes. Der Grund dafür ist aber einfach: Der Entwickler hinter dem Titel ist 8ing, welche für Capcom eben auch schon Marvel vs. Capcom 3 produziert hatten.

Das Spiel, worauf aber aktuell die gesamte Fighting Game Community wartet, ist 2XKO. Früher hieß der Titel Project L. Er kommt aus dem Hause Riot und ist die Fighting Game-Adaption des League of Legend-Universums. Im Team um 2XKO sitzen einige wahre Legenden des Genres. Unter anderem Tony und Tom Canon, Gründer der EVO-Turnierserie, sowie ehemalige Marvel vs. Capcom-Profis wie Daniel "Clockw0rk" Maniago, Vineeth "ApologyMan" Meka und Kyohei "MarlinPie" Lehr.

Alle Infos zu 2XKO bekommt ihr übrigens in unserem dedizierten Übersichtsartikel .