20 Jahre Masters of Dirt - Die Jubiläumstour 2023

Ihr habt Georg Fechter gehört: Masters of Dirt wird wieder zum absoluten Highlight für alle Fans der gepflegten Freestlye Shows. In Linz feiert die

am 4. März 2023 die Premiere, danach geht es weiter nach Wien, Salzburg, Innsbruck und last but not least gastiert die wildeste Freestyle Show der Welt in Graz. Be there or be square!