Matchpoint - Tennis Championships Vorschau: Ass oder Doppelfehler?

Tennis-Games haben eine lange Tradition. Doch wirklich gute Optionen, um den gelben Filzball realistisch über das Netz zu schlagen, liegen gefühlt schon lange zurück. Nach den Virtua Tennis - und Top Spin -Games versuchte sich zuletzt Nintendos Kult-Maskottchen mit Mario Tennis Aces auf Nintendo Switch an einer Arcade-Umsetzung des Sports. Matchpoint - Tennis Championships schlägt im Juli 2022 wieder in die Realismus-Kerbe und macht dabei einiges richtig, wie unsere Vorschau verrät.

01 Der Umfang von Matchpoint

Mit Matchpoint - Tennis Championships erwartet euch endlich wieder eine Sim © Torus Games

Mit Matchpoint - Tennis Championships dürfen sich Fans des Sports endlich wieder auf eine waschechte Simulation freuen und das auf sämtlichen Plattformen. Neben dem PC und den aktuellen Sony- und Xbox-Konsolen kommt auch die Nintendo Switch zum Release am 07. Juli in den Genuss der Sport-Simulation.

Dabei haben sich die Entwickler von Torus Games eine realitätsnahe Umsetzung des Tennissports auf die Fahne geschrieben. Um das Gameplay erst einmal zu verinnerlichen, werden Neulinge in einem umfangreichen Tutorial an die Besonderheiten des Sports, sowie die einzelnen Schlagarten herangeführt.

Neben der Möglichkeit, zu schnellen Partien anzutreten, wartet Matchpoint aber auch mit Multiplayer-Optionen auf. Bis zu zwei Spieler dürfen sich lokal an einer Plattform oder online auf den Court begeben und auf die gelbe Filzkugel eindreschen. Und das auf Wunsch sogar gegen Spielerinnen und Spieler auf anderen Plattformen. Cross-Play sei Dank.

Solisten wagen sich hingegen an den umfangreichen Karrieremodus , in dem ihr mit eurem eigens erstellten Charakter die Weltrangliste erklimmt. Insgesamt 16 bekannte Profis (und zwei Legenden) haben es in das Spiel geschafft, darunter der aktuelle Weltranglistenzweite Daniil Medvedev, Nick Kyrgios, oder Amanda Anisimova – die ganz großen Namen sind allerdings nicht mit von der Partie.

02 Der Karrieremodus: Build a Pro

Im Karrieremodus beginnt alles mit der Erstellung der Spielfigur © Torus Games

Der Karrieremodus von Matchpoint - Tennis Championships startet zunächst einmal mit der Erstellung eines eigenen Charakters . Hier legt ihr genretypisch verschiedene Parameter wie bevorzugte Hand und ein- oder zweihändigen Rückhandschlag, sowie Namen und Aussehen fest.

Wie so oft ist die Auswahl an Kleidungsstücken und Schlägern zu Beginn der Karriere stark begrenzt. Doch nach und nach gesellen sich neue Objekte namhafter Hersteller hinzu. Die dienen aber nicht nur dem Aussehen, sondern verbessern eure Werte in insgesamt sechs Kategorien (Vorhand, Rückhand, Aufschlag, Volley, Power und Fitness).

Schläger und Schuhe beeinflussen eure Stats © Torus Games

Im Hauptmenü des Karrieremodus arbeitet ihr einen Kalender ab, in dem euch das Spiel oft mehrere Optionen anbietet. So steht es euch frei, an bestimmten Terminen eure Fertigkeiten im Training zu verbessern oder einen anderen KI-Spieler zu einem Show-Match herauszufordern . Was entsprechend Auswirkungen auf mögliche Verbesserungen oder Belohnungen hat.

Hinzu gesellen sich insgesamt 64 kleine und große Turniere , in denen natürlich noch bessere Belohnungen winken. Außerdem steigt ihr nur hier in der Weltrangliste auf. Zudem heuert ihr neue Coaches an, mit denen ihr euch wahlweise auf eure Stärken fokussieren oder eure Schwächen ausmerzen könnt.

Schläger und Schuhe Eure Ausrüstung hat leichte Auswirkungen auf eure Werte Training lohnt sich... Mit erfolgreichen Trainingsaufgaben steigert ihr eure Werte jedoch schneller

03 Matchpoint - Tennis Championships Gameplay

Auf Wunsch spielt ihr auch aus der Third-Person-Ansicht © Torus Games

Auf dem Court gibt Matchpoint - Tennis Championships eine gute Figur ab, denn aus spielerischer Sicht macht der Titel einiges richtig . Hier sind in den Partien vor allem zwei Einblendungen wichtig. Einerseits bestimmt ihr anhand eines kleinen Schattens, wohin ihr den Ball schlagen wollt.

Neben eurer Spielfigur gibt zudem eine runde Anzeige Aufschluss darüber, wie stark euer Schlag wird. Hier füllt sich der Kreis, je länger ihr die Taste gedrückt haltet. Ist er voll (und gelb), drescht ihr die Filzkugel mit High-Speed über das Netz.

Die beiden Anzeigen zusammen mit eurem Kontrahenten im Auge zu behalten, bedarf ein wenig Übung, geht aber relativ schnell in Fleisch und Blut über. Und dann entfaltet Matchpoint - Tennis Championships ein gelungenes Gameplay, das die letzten eher halbgaren Tennis-Games schnell vergessen lässt.

Genretypisch stehen die verschiedenen Tasten des Controllers für unterschiedliche Schlagarten. Top-Spin-, Flat-, Lob- oder Slice-Schläge zeichnen sich durch verschiedene Flugbahnen aus und lassen euch euren Gegenüber über den Platz scheuchen. Neulinge erfahren zudem im anfänglichen Tutorial, was die verschiedenen Schläge auszeichnet.

04 Findet die Schwachstellen

Wer die Schwachstellen findet, hat leichteres Spiel © Torus Games

So entfalten sich binnen weniger Minuten spannende Ballwechsel auf den Courts. Hinzu kommt mit dem Schwäche-System ein spannendes Alleinstellungsmerkmal. Denn alle Spielerinnen und Spieler haben ihre ganz persönlichen Schwachstellen, die es aber erst einmal aufzudecken gilt.

Manche Kontrahenten sind beispielsweise anfällig gegen Rückhandschläge, worunter ihre Präzision und Kraft leidet. Andere wiederum haben ein Problem mit harten Aufschlägen. So ergibt sich eine spannende Dynamik innerhalb der Matches , dank denen keine Partie der anderen gleicht.

Um eure Kontrahenten in die Knie zu zwingen, stehen euch im Game allerlei Optionen zur Verfügung. Per Tastenkombination spielt ihr einen Stopp-Ball , um euren Gegenüber ans Netz zu zwingen und sichert euch dann mit einem wuchtigen Return den Punkt.

Serve & Volley -Fans sprinten mithilfe des Triggers ans Netz und schmettern den Ball in die gegnerische Hilfe. Ja, aus spielerischer Sicht macht Matchpoint einiges richtig und vor allem schon jetzt eine Menge Spaß.

05 Wie steht es um die Abwechslung?

In verschiedenen Minigames stellt ihr euer Können unter Beweis © Torus Games

Für zusätzliche Abwechslung sorgen in Matchpoint - Tennis Championships zudem die verschiedenen Platzoberflächen. Hartplätze, Sand oder Rasen wirken sich realistisch auf die Flugbahn des Balls aus . Ansonsten gibt sich die von uns gespielte Vorschau-Version allerdings noch nicht allzu variantenreich. So bestand aktuell nicht die Möglichkeit, zu Doppels anzutreten.

Außerdem ließen sich aktuell kaum Parameter bei schnellen Partien einstellen. Mindestens drei Sätze waren Pflicht, ein schnelles 1-Satz-Match für zwischendurch war aktuell also nicht möglich. Ansonsten stehen euch insgesamt sieben Minispiele zur Wahl, in denen ihr Pokale sammeln und Highscores knacken könnt.

Damit bietet Matchpoint - Tennis Championships zwar nicht den größten Umfang oder die meiste Abwechslung, auf dem Platz macht das Sportspiel aber nahezu alles richtig. Träge Bewegungen und hakelige Animationen, die die letzten Tennis-Games geprägt haben, sucht man bei diesem Game erfreulicherweise vergebens. Damit dürfte Genre-Fans im Juli eine spaßige Simulation erwarten, die hinsichtlich des Umfangs aber gerne noch etwas zulegen darf.