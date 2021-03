Matěj, du hast sowohl im Big Air als auch im Slopestyle einen Quad hingelegt und Gold geholt. Wie fühlt sich das an?

Matěj, du hast sowohl im Big Air als auch im Slopestyle einen Quad hingelegt und Gold geholt. Wie fühlt sich das an?

Matěj Švancer: Puh... (lacht) Naja, ich habe einen Switch 16 und einen Switch 18 gemacht. Der Switch 18 war überhaupt so der erste. Ich denke, den hat auf der Welt noch nie jemand gemacht und ich weiß jetzt auch nicht ganz, wie ich mich fühlen soll, haha! Natürlich bin ich froh, dass ich den gestickt hab, aber es hat sich noch nicht genauso angefühlt, wie ich das wollte. Die Landung war ein bisschen flach und naja… man könnte jetzt außerdem noch darüber spekulieren, ob es jetzt ein Quad oder eher ein Triple war. Ich bin aber trotzdem happy, dass ich den so hingestellt habe, auch wenn es vielleicht manche nicht als Quad sehen.

Matěj Švancer: Puh... (lacht) Naja, ich habe einen Switch 16 und einen Switch 18 gemacht. Der Switch 18 war überhaupt so der erste. Ich denke, den hat auf der Welt noch nie jemand gemacht und ich weiß jetzt auch nicht ganz, wie ich mich fühlen soll, haha! Natürlich bin ich froh, dass ich den gestickt hab, aber es hat sich noch nicht genauso angefühlt, wie ich das wollte. Die Landung war ein bisschen flach und naja… man könnte jetzt außerdem noch darüber spekulieren, ob es jetzt ein Quad oder eher ein Triple war. Ich bin aber trotzdem happy, dass ich den so hingestellt habe, auch wenn es vielleicht manche nicht als Quad sehen.

Hast du dir vorher Gedanken darüber gemacht? Also hast du den Trick geplant?

Matěj Švancer: Ich habe es absolut nicht geplant, haha! Ein Freund von mir hat einen Switch Triple 16er gemacht und naja… wenn man gewinnen will, dann muss man eben einen drauflegen. Auf Anhieb ist mir nur das eingefallen (lacht). Der Kicker war auch ziemlich perfekt – so einen Kicker findet man selten, weil die Landung extrem lange war. Dann hab ich's einfach probiert.

Matěj Švancer: Ich habe es absolut nicht geplant, haha! Ein Freund von mir hat einen Switch Triple 16er gemacht und naja… wenn man gewinnen will, dann muss man eben einen drauflegen. Auf Anhieb ist mir nur das eingefallen (lacht). Der Kicker war auch ziemlich perfekt – so einen Kicker findet man selten, weil die Landung extrem lange war. Dann hab ich's einfach probiert.

Bei dir klingt das so, als ob das keine große Überwindung gekostet hätte. Was ist dein Geheimnis? Du hast den Trick bestimmt trainiert?