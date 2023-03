Urban Freestyle Reifeprüfung by Matěj Švancer

die Welt endgültig mit seinen Tricks erobern wird, steht in den kommenden Wochen noch sein Schulabschluss an. Vor den letzten Prüfungen verwandelte er das

Smells like street skiing ... so einen Schulabschluss gab es wohl noch nie! Bevor Freeskier

Wenn Matěj Švancer nicht gerade im Snowpark an seinen Tricks gearbeitet hat, war in den vergangenen neun Jahren sein Platz in der HIB Saalfelden. Dort wurde er vom Ski-Rohdiamanten zum Freestyle-Überflieger und einem der besten Freestyle Skier der Welt geschliffen. „Ich habe mein halbes Leben hier im Klassenzimmer oder Internat verbracht“, erklärt Matěj Švancer. „Diese Location ist ein Teil von mir und darum war es ein Traum, vor den Abschlussprüfungen noch einen 'final ride' durch die Schule zu machen.“

kurzerhand in seinen Freeski-Playground und beweist, dass er im Schulfach Freestyle mit seinen harten Tricks, die er so clean im Urban umsetzt, seine letzte Prüfung mit Auszeichnung abschließen würde.

Kennt ihr Erich Kästner und seinen Kinderbuch-Klassiker "Das fliegende Klassenzimmer"? Matěj Švancer hat mit seinen Stunts in der HIB Saalfelden den Buchtitel für sich neu interpretiert. Wenige Wochen vor seiner Matura verwandelte Matěj Švancer die Schulräumlichkeiten in der Region