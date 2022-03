Schwab-Blog: Die Richtung stimmt

dieses Mal melde ich mich aus den USA. Wie ihr sicher mitverfolgt habt, bin ich aktuell auf der US-PGA-Tour unterwegs und versuche, mein bestes Golf aufs Grün zu bringen. Was mir bei meinem Saisonstart auf der DP World Tour noch nicht so gelungen ist, ist mir dafür bei The Honda Classic und bei den Puerto Rico Open umso besser gelungen. Mit zwei siebten Plätzen habe ich zwei Mal in Folge den Sprung in die Top10 geschafft, was richtig genial ist. Für die Weltrangliste, für die PGA-Tourkarte in der kommenden Saison und vor allem auch für mein Selbstvertrauen. Die Saisonvorbereitung war gut, technisch und von der Fitness her bin ich gut drauf und es macht richtig Spaß am Golfplatz. Das ist dann für den Kopf schon sehr wichtig, dass man das gute Gefühl auch auf das Leaderboard ummünzen kann. Das ist auch notwendig, will man den Cut schaffen – denn die Dichte auf der US-PGA-Tour ist einfach richtig hoch. Es sind pro Turnier nicht zehn Favoriten am Start, sondern fast jeder der für das Turnier gemeldet hat, kann ganz vorne dabei sein. Das heißt, dass man ab dem ersten Abschlag voll da sein muss und sich keine Schwächephase leisten kann.