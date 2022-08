Schwab-Blog: Done deal!

Verschnaufpause in Österreich

ich hab's geschafft. Ich habe mir meine US-PGA-Tourkarte für die Saison 2022/23 gesichert und damit mein großes Ziel erreicht. Das heißt, ich habe jetzt meine volle Spielberechtigung für die US-PGA-Tour in der Tasche und werde bei allen großen Turnieren dabei sein – und ab Donnerstag bereits bei unserem Saisonfinale, den FedExCup-Playoffs. Am Donnerstag geht's bei den St. Jude Championship in Memphis darum, unter die Top 70 zu kommen, um auch beim zweiten Playoff-Turnier mit dabei zu sein.