Schwab-Blog: ... und es hat Klick gemacht!

ich bin so richtig angekommen auf der US PGA Tour! Der dritte Top-10-Platz innerhalb weniger Wochen, wieder bester Europäer am Leaderboard – ich habe jetzt meinen Rhythmus gefunden. Die Abläufe und Routinen haben sich eingespielt. Es passt derzeit einfach vieles zusammen, es "hat klick gemacht", wie man so schön sagt. Ich spiele derzeit gutes Golf und es macht großen Spaß, Woche für Woche vorne mitspielen zu können. Es tut gut, bereits jetzt auf der US-Tour gut zu performen.

Bei den Valero Texas Open in San Antonio war mein Spiel über alle vier Tage sehr stabil, mit der 69er Start-Runde und dem 68er-Finish haben vor allem der Turnierstart und das Ende sehr gut geklappt. Besonders das Finish am Sonntag hat sich richtig gut angefühlt – die letzten fünf Löchern habe ich 3 unter gespielt und mir so den 8. Platz gesichert.

Das ist nicht nur der dritte Top 10 Platz in den letzten fünf US PGA Tour Turnieren – das stärkt nicht nur mein Selbstvertrauen, auf der stärksten Golf-Tour der Welt mit den Besten mitspielen zu können. Sondern das bringt mir auch viele Punkte in FedExCup, wo ich aktuell auf Platz 86 stehe. Jeder weiß, wie wichtig das ist, da die Top-125 dieser Wertung die Tourkarte für die nächste US PGA Saison erhalten und ich mit einer guten Kategorie spielen würde.

01 Von Turnier zu Turnier denken

Aber eigentlich ist das noch alles Zukunftsmusik, denn ich schaue nur von Woche zu Woche. Mein wichtigstes Ziel ist immer das nächste Turnier. Das hat in den vergangenen Wochen sehr gut funktioniert und ich werde das weiterhin so halten. Wenn ich gutes Golf spiele, wird die FedExCup-Wertung kein Problem sein. Darauf arbeite ich in den Trainingseinheiten hin.

Nach dem Turnier-Triple in den vergangenen drei Wochen heißt es aber jetzt zuerst einmal den Kopf freizubekommen und zu chillen. Champions League schauen und beim ICE Hockey League Eishockey-Final mit dem EC Red Bull Salzburg mitfiebern, Fußball und Formel 1 schauen. Außerdem lese ich gern, um den Kopf freizubekommen, zum Beispiel jetzt gerade den vierten Band von Harry Potter. Ich bin auch mit den Hunden viel draußen unterwegs, so verbringe ich die Zeit, bevor es dann in den kommenden Tagen am Golfplatz wieder so weitergeht mit den Top10-Plätzen auf der US PGA Tour.

02 Mein Golf-Tipp

Bei den Valero Texas Open war der Wind hin und wieder ein Thema. Grundsätzlich kann Golfen bei Wind Spaß machen – wenn man die Bälle gut trifft. Aber es kann auch komplett mühsam sein, wenn am einfach nicht trifft. Es gibt verschiedene Techniken, um bei starkem Wind trotzdem das Par oder gar einen Birdie zu erreichen. Man zieht bei Wind nicht komplett durch, weil sonst der Spin zu hoch sein würde und der Ball gegen den Wind aufsteigt und nicht weit genug geht. Also versucht, locker zu schwingen, einen 3/4-Schwung zu machen oder einen Punch zu spielen, um den Ball bewusst niedrig zu halten.