Schwab-Blog: Was für ein Jahr 2020!

Hallo Golf-Fans,

was war das für eine Saison. Ich habe euch in meinen Blogs eh ein bisschen auf meine Reise mitgenommen. Nach dem Start beim HSBC Abu Dhabi Mitte Jänner ging die Formkurve kontinuierlich nach oben. Ausgerechnet nach dem 21. Platz beim Qatar Masters und einem richtig guten Gefühl für das Turnier in Indien, das sicherlich zu einem meiner Lieblingsturniere im Kalender zählt, war die Saison abrupt unterbrochen und es wurde alles auf den Kopf gestellt.

Ich war seit der College-Zeit nicht mehr so lang am Stück daheim, es war schon cool, so viel Zeit mit meinen Eltern und mit meinem Bruder zu verbringen und mit ihm gemeinsam an der Fitness zu arbeiten, französisch zu lernen und Playstation zu zocken. Und wie früher haben wir uns auch hin und wieder ein paar verrückte Challenges gestellt. Ihr habt vielleicht die ein oder andere davon auf meinem Instagram-Kanal mitverfolgt.

Aber nach einer Zeit war ich echt happy, dass ich endlich wieder auf den Golfplatz durfte, um an meinem Schwung zu feilen und meine Ziele zu erreichen. Denn es standen ja noch echt große Herausforderungen auf dem Programm.

Highlight US-Tour

US-PGA-Tour, das erste Major meiner Karriere. Was für den Kopf extrem wichtig ist: Mit dem dritten Platz beim Barracuda Championship 2020 habe ich bewiesen, dass ich, wenn alles zusammenpasst, auch auf der US-PGA-Tour um den Sieg mitkämpfen kann. Es war das beste Endresultat eines österreichischen Golfers auf der US-Tour überhaupt. Und dann eine Woche später als jüngster Österreicher bei einem Major. Echte Meilensteine. Das war schon richtig genial, mit den erfolgreichsten Spielern der Welt auf die Runde zu gehen und die PGA Championship und die US Open nicht nur im TV zu verfolgen. Das Drumherum, die Aufmerksamkeit und das Umfeld – einfach einzigartig. Klar, sportlich gesehen hätte es beim PGA Championship ein bisschen runder laufen können, aber ich habe so viel für mein Spiel mitgenommen, so viele Eindrücke gesammelt, um bei den kommenden Majors ab dem ersten Abschlag voll da zu sein und genau zu wissen, was mich erwartet.

Mein Ziel: Mehr Konstanz

Nach dem 13. Platz beim Alfred Dunhill Championship und Rang 14 bei meinem Saisonfinale, den South African Open, sind die Akkus richtig leer. Aufgrund der langen Pause im Frühjahr war der Turnierkalender in der zweiten Jahreshälfte extrem dicht gefüllt. Da blieb nicht viel Zeit zum Durchschnaufen. Das zehrt am Körper und noch viel mehr an der mentalen Frische, die einfach enorm wichtig ist in einem Turnierverlauf. Seit dem Saison Re-start war ich immer auf Spannung – darum heißt es jetzt: Schläger auf die Seite legen und mal zwei Wochen an alles andere als an Golfspielen denken. Und dann geht es los mit der Vorbereitung auf die kommende Saison, in der wieder neue Highlights anstehen und ich konstanter meine Bestleistung auf’s Grün bringen will.

Ich werde mit meinem Team in der Vorbereitung und der Turnierplanung an ein paar Schrauben drehen, um dank der Erkenntnisse aus der abgelaufenen Saison den nächsten Schritt zu machen. Oft sind es kleinste Details, von denen wir uns erhoffen, einen Schritt nach vorne zu machen. So werden wir uns die Turnierplanung für die kommende Saison ganz genau anschauen, damit ich genug Regenerationsphasen zwischen den Turnieren habe. Außerdem werde ich mit den Coaches noch eine genaue Saisonanalyse machen, um mit ihnen zu erarbeiten, wo wir im Technik- und Schwungtraining in den kommenden Wochen die Schwerpunkte setzen werden.

Was ich noch sagen wollte: Vielen Dank euch allen da draußen, die mir die Daumen gedrückt und mich unterstützt haben. Ich habe so viele motivierende Nachrichten bekommen, das ist echt genial. Und ich freue mich extrem darauf, wenn ich bei einem Golfturnier bald wieder Zuschauer um mich habe, die dann auch mal die Österreich-Fahne schwenken, wenn ich am Schlag bin.

Ich wünsche euch FROHE WEIHNACHTEN, passt auf euch auf und #stayhealthy!

Euer Matthias

