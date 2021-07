Schwab-Blog: Jetzt beginnt der heiße Golf-Sommer

seine Konkurrenz in die Tasche gepackt hat und sein Spielberg-Double eingefahren hat ... Jetzt aber wieder zurück zum Golf: Ohne Frage – jetzt beginnt der heiße Golf-Sommer und es geht Schlag auf Schlag. Ich habe mir vor der Saison vorgenommen, immer nur von Turnier zu Turnier zu denken – das hat sich richtig bezahlt gemacht. Ich war bei 13 Turnieren am Start, der Cut hat mir bei keinem der Turniere einen Strich durch die Rechnung gemacht und ich war immer über die volle Distanz im Turniergeschehen mittendrin statt nur dabei. Auch die fünf Top 10 Plätzen können sich sehen lassen und geben mir Rückenwind für die zweite Saisonhälfte, in der ich nochmal nachlegen will.

Apropos Wind: Jetzt stehen gerade die Scottish Open an und es ist klassisch schottisches Wetter angesagt. 20 Grad, immer wieder Nieselregen und der Wind kann auch ein Faktor werden. Ich muss zugeben, mit den Scottish Open habe ich noch eine Rechnung offen. Zwei Mal war ich schon hier im The Renaissance Club in North Berwick in der Nähe von Edinburgh – zwei Mal habe ich den Cut verpasst. In diesem Jahr will ich diese Un-Serie durchbrechen und meine eigene Cut-Erfolgsserie verlängern. Für das Turnier werden viele Topstars genannt und es ist stark besetzt. Ich muss richtig gutes Golf auspacken, um mein Ziel zu erreichen.

